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中国科学院大学中丹学院2023年毕业典礼举办

2023年06月28日10:01 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月28日电 （记者郝孟佳）中丹学院2023年毕业典礼25日在中国科学院大学（以下简称国科大）雁栖湖校区中国-丹麦科教中心大楼举行。

中国科学院副院长、国科大校长周琪院士强调，中丹中心是中国与丹麦教育合作的有益尝试和典范，中丹学院的毕业生是宝贵的资源、珍贵的成果，代表着未来，承载了希望。他希望，所有毕业生能秉承中丹中心的精神特质：合作、创新、直面挑战，成长为中丹两国未来国际交往和国家建设的主力军。

丹麦高等教育和科学部特别顾问Hans Müller Pedersen在致辞中指出，中丹中心是中国与丹麦两国在教育、科研领域合作的成功典范，希望中丹学院的同学们能够成长为解决全球问题的关键人才，协力构建更美好的世界。

典礼现场，来自中国和丹麦的毕业生代表和教师代表分别发表了感言，部分毕业生为大家呈现了精彩的钢琴与歌舞演出。中丹学院2023届200余名毕业生和部分家属参加了本次毕业典礼。

毕业生合影留念。中丹学院供图

毕业生合影留念。中国科学院大学中丹学院供图

(责编：李依环、熊旭)

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