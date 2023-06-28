人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

国内高校规模最大云上智算平台上线

2023年06月28日08:57 | 来源：光明日报
小字号

原标题：国内高校规模最大云上智算平台上线

我国高校规模最大云上智算平台CFFF（Computing for the Future at Fudan）27日在复旦大学上线。这台为发现和解决复杂科学问题而建的科研“超级计算机”由复旦大学与阿里云等共同打造，以先进的公共云模式提供超千卡并行智能计算，支持千亿参数的大模型训练——这在国内高校中尚属首例。

“CFFF平台由面向多学科融合创新的AI for Science智能计算集群‘切问’一号和面向高精尖研究的专用高性能计算集群‘近思’一号两部分组成。”复旦大学人工智能创新与产业研究院院长漆远介绍，基于百G高速数据传输网和阿里云全球领先的大规模异构算力融合调度技术、分级存储技术、AI与大数据一体化技术，部署在复旦校内的“近思”一号和托管在1500公里外阿里云乌兰察布数据中心的“切问”一号连成了一台真正意义上的“超级计算机”，复旦四校区的所有实验设备都能高速接入，做到异构算力统一管理，计算任务统一调度，满足不同应用场景下的科学智能研究与应用需求。位于“东数西算”节点上的阿里云乌兰察布数据中心，通过飞天智算平台的公共云模式对外提供智能计算服务。

漆远表示，有赖于公共云模式，跑在CFFF平台上的项目可享受到超千卡并行的智能算力，千卡并行的有效算力达到行业领先的92%，可拓展性达到万卡，万卡并行有效算力也可达90%。同时，公共云更加低碳和绿色。阿里云绿色数据中心技术结合乌兰察布当地天然的气候优势，CFFF平台可实现平台年平均PUE小于1.2，每年节省总电力超过2000兆瓦时，年均节碳量达1500吨。

据悉，CFFF平台上的第一个科研成果已经诞生。复旦大学人工智能创新与产业研究院李昊团队近期发布了45亿参数量的中短期天气预报大模型，预测效果在公开数据集上首次达到业界公认的ECMWF（欧洲中期天气预报中心）集合平均水平，并将预测速度从原来的小时级缩短到了3秒内。

“基于CFFF平台的千卡并行智能计算只用一天就完成了训练。这在传统的计算平台很难做到。”李昊说。

据了解，这也是CFFF平台上孕育出的第一个大模型。复旦大学校长金力表示，复旦希望基于CFFF平台建成一批具有世界级影响力的科学大模型，如生命科学大模型、材料科学大模型、大气科学大模型、集成电路大模型等。

另据了解，CFFF平台还将持续扩大其算力规模，并向复旦校外的科研机构、高校、医院、高科技企业等开放。当天，面向全球科研人员的首届世界科学智能大赛正式启动，大赛设置生命科学、量子化学等五大赛道，CFFF平台将为参赛队伍提供免费训练算力，并以更普惠的算力长期支持部分科研项目。

（记者任鹏、颜维琦、袁于飞）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部