原标题：国内高校规模最大云上智算平台上线

我国高校规模最大云上智算平台CFFF（Computing for the Future at Fudan）27日在复旦大学上线。这台为发现和解决复杂科学问题而建的科研“超级计算机”由复旦大学与阿里云等共同打造，以先进的公共云模式提供超千卡并行智能计算，支持千亿参数的大模型训练——这在国内高校中尚属首例。

“CFFF平台由面向多学科融合创新的AI for Science智能计算集群‘切问’一号和面向高精尖研究的专用高性能计算集群‘近思’一号两部分组成。”复旦大学人工智能创新与产业研究院院长漆远介绍，基于百G高速数据传输网和阿里云全球领先的大规模异构算力融合调度技术、分级存储技术、AI与大数据一体化技术，部署在复旦校内的“近思”一号和托管在1500公里外阿里云乌兰察布数据中心的“切问”一号连成了一台真正意义上的“超级计算机”，复旦四校区的所有实验设备都能高速接入，做到异构算力统一管理，计算任务统一调度，满足不同应用场景下的科学智能研究与应用需求。位于“东数西算”节点上的阿里云乌兰察布数据中心，通过飞天智算平台的公共云模式对外提供智能计算服务。

漆远表示，有赖于公共云模式，跑在CFFF平台上的项目可享受到超千卡并行的智能算力，千卡并行的有效算力达到行业领先的92%，可拓展性达到万卡，万卡并行有效算力也可达90%。同时，公共云更加低碳和绿色。阿里云绿色数据中心技术结合乌兰察布当地天然的气候优势，CFFF平台可实现平台年平均PUE小于1.2，每年节省总电力超过2000兆瓦时，年均节碳量达1500吨。

据悉，CFFF平台上的第一个科研成果已经诞生。复旦大学人工智能创新与产业研究院李昊团队近期发布了45亿参数量的中短期天气预报大模型，预测效果在公开数据集上首次达到业界公认的ECMWF（欧洲中期天气预报中心）集合平均水平，并将预测速度从原来的小时级缩短到了3秒内。

“基于CFFF平台的千卡并行智能计算只用一天就完成了训练。这在传统的计算平台很难做到。”李昊说。

据了解，这也是CFFF平台上孕育出的第一个大模型。复旦大学校长金力表示，复旦希望基于CFFF平台建成一批具有世界级影响力的科学大模型，如生命科学大模型、材料科学大模型、大气科学大模型、集成电路大模型等。

另据了解，CFFF平台还将持续扩大其算力规模，并向复旦校外的科研机构、高校、医院、高科技企业等开放。当天，面向全球科研人员的首届世界科学智能大赛正式启动，大赛设置生命科学、量子化学等五大赛道，CFFF平台将为参赛队伍提供免费训练算力，并以更普惠的算力长期支持部分科研项目。

（记者任鹏、颜维琦、袁于飞）

(责编：郝孟佳、孙竞)