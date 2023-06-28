原标题：为中西部输送更多优秀教师

“百廿初心，无负今日。”对瞿彬来说，收到北京师范大学的录取通知书，是那个盛夏最好的来信。2022年，她成为北师大“优师计划”的一名师范生。

南国北师——北师大珠海校区，一段美好的时光即将开始。2021年9月，北师大迎来首批“优师计划”学生。如何将他们培养成为“基础宽厚、教学基本功扎实、教得好、乐教适教、扎根基层、全面发展的基础教育未来卓越教师和教育家”，既是学校新时代教师教育的重大使命，也是最根本的人才培养任务。

学生的信念养成教育最为关键

“用脚步丈量中国大地，以行动感受中国国情，以无生之觉悟为有生之事业，实现小我与大我的统一。”这是开学之际，北师大珠海校区2022级化学3班班主任李立平对“优师计划”学生们的寄语。

2021年，教育部等九部门联合印发了《中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划》（以下简称“优师计划”），教育部直属师范大学与地方师范院校采取定向方式，每年为832个脱贫县（原集中连片特困地区县、国家扶贫开发工作重点县）和中西部陆地边境县中小学校培养1万名左右师范生，从源头上改善中西部欠发达地区中小学教师队伍质量，培养造就大批优秀教师。

“对未来的自己有什么设想？”每一位来到这里的“优师计划”师范生，思考着，寻找着。从教之路在脚下铺展。

学校改革课程内容以及教与学的方式，突出师范生“养成教育”。将《职业信念与养成教育》课程和名师名校长讲坛贯穿大学四年的培养，邀请优秀中小学校长、教师对师范生言传身教，让学生感受名师人生追求，领会教师职业精神。通过一线名师和名校长的专业引领作用，培养学生对教育教学实践问题的感知和理解能力，让学生树立起争做“四有”好老师的职业理想。

在这里，每一位新的北师大学子，入校后都将在书院开启新的生活。书院协同学院构建“双院”育人机制，同时设有专业管理团队，与任课教师、书院导师共同组成全员育人队伍，在教的维度提供促进学生全面发展的第二课堂体系；在学的维度提供适应学生发展需求的沉浸式学习与人文关怀体系。

在“世界冠军讲坛”上，北京师范大学郎平体育文化与政策研究中心主任郎平来了。郎平的排球生涯生动地诠释了女排精神。这激励同学们在今后的学习生活中拼尽全力，不负热爱，砥砺前行。

在未来教育国际沙龙、“名师名校长讲坛”，学子们了解到更多的名师如何练就，教师教学的基本业务能力如何提升，也开阔了国际视野。

“‘优师计划’定向师范生要为中西部欠发达地区输送合格教师人才，在这样的育人体系中，学生的信念养成教育最为关键。”北京师范大学校长助理、北京师范大学未来教育学院院长郑国民表示，依托书院和学院开展丰富多彩的师范生素养提高活动和教学能力竞赛活动，在全校营造良好的教育文化氛围，激发师范生的教育实践兴趣，树立长期从教、终身从教的信念。

如何让师范生“下得去、留得住、教得好”

2022年9月7日，在第三十八个教师节来临之际，习近平总书记给北京师范大学“优师计划”师范生回信。

回信字字千钧，引领这些未来教师们成为有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的“四有”好老师，成为推动中西部地区基础教育事业振兴的新生力量。

北京师范大学党委书记程建平表示，“优师计划”的实施，直击制约中西部欠发达地区的优秀教师培养、留任和发展等关键问题，健全了我国师范生公费培养体系。一个能更好满足中西部地区中小学优质师资需求的高质量公费师范生培养体系基本构建形成。

为破解师范生教育实践能力薄弱制约师范生发展的瓶颈问题，以及如何让师范生“下得去、留得住、教得好”的现实问题，学校顶层设计四年一贯制、进阶式教育实践课程体系。从前三年的渗透性教学观摩见习、原国家级贫困县的教育实践与实地调研、教学技能实训，到大四去省市级示范校的教育实习与研习，让师范生精准把握新时代教育特征，提升教师职业素养。

师范报国，怀的是壮志，靠的是脚踏实地的行动。踏上讲台，融入班级，感动、收获、成长。2022年，学校派出教育实践队前往全国各地开展教育实践活动，实践地覆盖13个省和1个直辖市，39个市（县、区），其中包括35个原国家级贫困县。

学习不止在大学课堂。在学生培养方案里，了解学科教师专业发展的前沿研究问题、研究进展及研究成果是“优师计划”师范生专业素养的重要指标。

大一下学期参加的“大学生创新创业训练”项目，让“优师计划”2021级英语专业的王琼雨对如何积极参与到教育改革中去有了新的理解，那就是做科研。在过去的一年里，她与本专业的其他四位同学一起，共同组成调研团队，探究关于新手教师如何缩短入职初期教学成长时间的问题。

“从前我不了解科学研究，对科研的态度是模糊的，甚至认为是与我无关的。”王琼雨说，“一年多的经历，我逐渐意识到，树立做科研的意识对走向工作岗位的师范生来说是相当重要的。未来，我们是与欠发达地区孩子们距离最近的一群人，他们的特征与困境，变化与发展都是值得去记录、探究的。而那些来自并不广为人知地区的数据与研究成果，对全国的教育改革、构建更好的教育体系都是无比珍贵的。”

“结合第二课堂活动，强调师生共育、项目制学习，激发学生内驱发展动力，提升育人效果，助力未来教师砥砺品格，增长传道授业解惑本领。”北京师范大学乐育书院副院长盛双霞告诉记者。

2022年3月至7月，北京师范大学乐育书院开设第二课堂“特殊需要儿童教育”，珠海市特殊教育学校教师罗乐成为三名授课老师之一。

第二课堂学习是没有学分的。“同学们之所以选择和坚持来这个课堂，一定是因为他们对课程内容本身充满兴趣。”罗乐告诉记者，“多些观察，多些理解，多点接纳，很多事物就变得不一样了。特殊教育是用生命影响生命的教育。”

“如果遇到了有特殊教育需求的孩子，我想我能运用第二课堂所学知识，或者又不仅限于课上学到的知识，这也是学习的意义和价值所在。”这是“优师计划”2021级历史学专业学生苗振康结课时的体会。

“‘优师计划’的设立，是希望有更多带着火种的‘鸿鹄’，愿意飞向山林，回到需要我们的家乡。”正如2021级汉语言文学专业“优师计划”师范生肖珂所说，师范梦想开启了他们的人生旅程，到祖国和人民最需要的地方将是他们无悔的选择。

（记者 靳晓燕 通讯员 谢羚）

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