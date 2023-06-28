原标题：重庆大学： 打造卓越工程师培养“样板间”

6月19日，重庆大学国家卓越工程师学院揭牌仪式在重庆大学两江校区举行，该学院是重庆大学深度融合头部企业、科研机构和高校优质教育资源，打造国家级卓越工程师培养“样板间”，探索具有中国特色工程硕博士培养新范式的一次全新拓展和深化。

据了解，重庆大学于2022年8月获批成为首批国家卓越工程师学院建设试点单位，采取理事会负责制的独立学院建制运行。目前，学校已与华润（集团）、南方电网等9家企业合作开展工程硕博士联合招生培养工作，邀请企业担任理事单位，推进与头部企业的联合培养模式，进一步深化产教融合，已招收工程硕博士115名。

“我们打造‘四共’‘四通’联合培养导师团队，重构工程硕博士培养体系。”重庆大学常务副校长、重庆大学国家卓越工程师学院院长刘汉龙介绍，重庆大学与企业联合采用“全链条设计、全要素配置、全过程培养”的培养方式，以“共同选题、共同招生、共同培养、共享成果”实现“师资互通、课程打通、平台融通、政策畅通”的校企协同建设机制，围绕新材料、人工智能、生物医药与高端医疗设备、新一代信息通信技术等8大领域，聚焦国家重大战略需求和区域经济发展需要，开展面向国家工程技术重大计划与前沿问题的工程研究生培养与关键核心技术攻关，着力培养卓越工程师后备人才。

“就是要围绕行业‘真问题’培养卓越人才。”刘汉龙表示，根据企业提供的项目清单，学院与企业共同制定招生计划，共同组织开展人才培养，重庆大学牵头负责理论课程建设，企业牵头负责实践课程建设，联合开展导师队伍的建设，建立研究成果共享机制。校企双方围绕核心领域，以1+N的方式建设配套工程师技术中心，导入产业“真问题”，让工程硕博士在真环境中开展“真研究”，产出“真成果”。同时，校企双方围绕国际工程前沿，搭建国际合作交流中心，开展组团式国际交流合作，实现国际工程教育共同体。

重庆大学校长王树新表示，他们将围绕国家战略需求，聚焦产教融合、协同育人目标，高起点、高标准、高质量建设好国家卓越工程师学院，用“重大实践”为走好我国人才自主培养之路、加快建设世界重要人才中心和创新高地贡献“重大智慧”、提供“重大方案”。

（记者 雍 黎）

(责编：郝孟佳、孙竞)