原标题：江苏理工学院： 为地方发展提供智力支撑

6月17日，在江苏理工学院召开的高质量服务常州新能源之都建设大会上，常州新能源之都发展研究院、新能源汽车动力电池产业学院揭牌，《江苏理工学院高质量服务常州新能源之都建设实施方案》发布。

“我校通过出台高质量服务常州新能源之都建设实施方案、建设平台载体、增设相关专业，致力于在新能源领域尤其是电池领域形成一批有价值的科研成果，在服务地方发展中彰显江苏理工学院的担当作为。”江苏理工学院校长戴国洪说。

今年以来，江苏理工学院高度重视科教融汇平台建设，主动对接常州新能源产业链，并在人才培养、科技创新、产业服务等方面系统谋划，深度对接产业和企业需求，加快建设新能源产业体系所需高素质应用型人才的供给地、实用型科技成果转化的孵化地、文化传承与创新的示范地、引智引才与引业创业的培育地。

目前，江苏理工学院新设立了储能科学与工程、智能车辆工程、光电信息材料与器件等新兴本科专业，基本覆盖新能源产业链“发储送用”等环节，全力为新能源产业发展提供有力的人才支持和智力支撑。新能源汽车动力电池产业学院作为江苏省重点产业学院，是由江苏理工学院与新能源企业、江苏省动力及储能电池产业创新联盟以及常州金坛华罗庚高新区共同打造而成。

戴国洪介绍，下一步，江苏理工学院将通过深化协同创新，重点打造一批校企深度融合的新型人才培养共同体，培养更多常州新能源产业尤其是动力电池产业发展需要的高质量应用型本科人才，并将围绕企业需求开展新技术新产品和新设备等的联合攻关，孵化培育一批新能源领域科技成果转化产业化项目，推动更多有利于常州新能源产业发展的科技成果转化落地。

（记者 夏 凡 通讯员 靳婷婷 许 琳）

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