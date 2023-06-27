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选择志愿，重在“倾听内心的声音”

2023年06月27日09:35 | 来源：光明日报
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眼下正是填报高考志愿的关键时刻。面对教育考试院下发的“大本”、电脑里一眼看不到头的志愿填报表格、手机里不断推送过来的“专家建议”等等，考生及家长往往非常焦虑：如何选专业？哪个专业“好”？怎样才能选对一个“好专业”？如何才能把分数用足，至少别“亏”了？这些都是大家非常关心的问题。面对满天飞的各类信息，如何甄别判断，不被误导或者盲目从众？我提出一些个人浅见，仅供大家参考。

选专业不等于“选工作”

从就业出发选择专业似乎理所当然——上大学不就是为了找到一个好工作吗？专业对口难道不是找工作的题中应有之义吗？所以，“就业比专业重要，专业比大学重要”“千万别学纯文科”之类言论大行其道，背后的逻辑只有一个：不好就业，所以别学。

实际上，这是典型的似是而非。错误的根源在于，持此论者对我国大学的专业设置和劳动力市场不够了解。“专业”这个术语，是苏联高等教育体系和计划经济体制相对应的产物。在计划经济时代，大学的专业的确是和职业、就业高度结合在一起的：专业对应着学生毕业后在社会上的职业，甚至是具体岗位，即所谓“专业对口”。自1952年中国高校院系调整，全面引进苏联高等教育模式以来，这个定位就成为我们今天认识专业的基本出发点。

问题的关键在于，这种对应在现实生活中是很难做到的，在计划经济时代做不到，在社会主义市场经济时代更不可能做到。因为技术进步和社会变化太快了，学生不可能在大学里学完职业生涯中所需要的所有知识和技能，也不一定一生中只从事一种工作。更重要的是，大量研究发现，人们的工作能力主要是在工作中磨炼形成的。

一旦明白了这个道理，就不难理解，为什么很多专业的学生毕业后没有从事本专业的工作，尤其是基础学科。比如数学专业，据统计，最后从事纯数学工作的人不到10%。因为这一类专业，本来就不是为“谋生”而设立的。但它们对于人类的存在，对于个人的精神发展具有无可替代的意义和价值：它们擦亮了我们的眼睛，教会我们如何去学习，去独立思考，去发现，去创造，去爱，去找到并发展真实的自我。

在超级智能时代，这个问题的重要性愈加凸显。人类创造了人工智能，可以按照人的意志24小时无休止地工作。实际上，人工智能的生成式学习路线就是专业教育路线，但它的学习效率比人类高出太多。今天填报志愿的考生，必须考虑超级智能的影响。因为大量现在看上去“很香”的工作，很可能会被人工智能所替代。

应当看到，上大学有多方面的意义和价值，能够凭借大学文凭获得一份体面的工作和收入，当然值得尊重和追求。但是，选大学和专业不能仅仅从就业出发，否则会吃短视的大亏。更准确地理解“大学是什么、专业是什么”，可以帮助我们更理性地做出决策。

选大学？选专业？还是选城市？

填报志愿时，常常要考虑三个因素：大学、专业、大学所在城市。如何衡量这三者的权重？不同的人往往有不同的选择。

一部分人主张：上大学首选城市。其原因，主要是大城市人脉广、机会多，毕业后好找工作等等。而我的主张则是：首先选大学，其次选专业，最后选城市。如此排序的原因非常简单：既然是读大学，大学好不好、教育质量高不高，直接影响着学生在大学阶段的学习效果、成长质量。

从国际情况看，牛津、剑桥都是很小的城市，波士顿的剑桥市，坐拥哈佛和MIT两大世界顶级学府，也就是县城的规模。而美国最大的城市纽约，最有名的不过是哥伦比亚大学。再看我国，由于特殊的历史原因，顶尖大学多数坐落在北京、上海等特大城市，但也有顶尖大学坐落在其他城市，比如，中国科学技术大学在合肥，哈尔滨工业大学在哈尔滨，等等。如果一个学生仅仅因为地理位置而不选择这样的大学，难免留下遗憾。

大学是一个人一生中最重要的求知时期。本科阶段最重要的是人的素质成长，而非仅仅完成专业学习。改革开放四十多年来，中国高等教育一直在探索一条通识教育和专业教育相结合的道路，目的就是引导学生打开视野，不要在本科阶段就把自己盲目地限定于某个专业领域，过早地限制了自己的发展空间。

让兴趣和热爱指引未来

志愿填报到底应该由谁做主？是家长还是孩子？我的主张是孩子。对于大多数考生来说，报志愿的时候已经18岁了，可以也应该对自己的人生做出决定。毕竟，上哪所大学、选什么专业，关涉孩子一生的幸福，不能由家长做出决定、孩子承担后果。

面对高考志愿填报，家长做判断的依据大多是自己的知识和经历，但这些都是“过去时”，并不代表未来。然而，上大学恰恰是“将来时”，孩子要面对的是一个不断变化的未来。只根据过去的知识和经验做决定，容易陷入现代版“刻舟求剑”的困局——刻下的记号还在那里，但时代的船早已开走了。

孩子应该怎么做决定呢？答案是：倾听内心的声音。问一问自己：你到底想要什么？未来你想过一种什么样的生活？根据你想要的东西勇敢地做出选择，去学习自己真正感兴趣的知识，让兴趣和热爱指引你的行动和未来。不要过于纠结“会不会因此而失败”。就像踢一场球，球踢得好不好其实没关系，重要的是你喜欢，从中享受到了快乐。为此，应该多去学习了解大学和相关专业的知识，尽可能多地占有信息。本质上，高考志愿填报是不完全信息下的一次性博弈。占有的信息越完备，填报效率就会越高。在孩子做决定的过程中，家长要尽最大努力提供尽可能多的信息，帮助孩子做出决策。

说了这么多，其实就是一句话：选择你喜欢的并为之努力；剩下的，就交给未来和命运吧。实际上，每个人的面前不可能有一条计算清楚的“完美生涯路线图”，而生活也不会按照你计算好的路径去前进。有时候，看似一扇“窄门”，却也能通往人生的康庄大道。不要惧怕，勇敢地走下去吧，青年！

（作者：秦春华，系北京大学教育经济研究所研究员，北京大学考试研究院院长）

(责编：孙竞、熊旭)

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