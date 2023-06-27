管培俊

习近平总书记在主持中共中央政治局第五次集体学习时强调，加快建设教育强国，为中华民族伟大复兴提供有力支撑。总书记还指出，建设教育强国，龙头是高等教育。习近平总书记的重要论述，集中体现了我们党对教育强国建设的本质特征和客观规律的深刻把握，是党的二十大关于教育、科技、人才系统集成统筹部署在知行合一上的推进实施，充分体现了党中央对发展高等教育、以教育强国建设有力支撑中华民族伟大复兴的殷切期待，进一步指明了教育强国建设中高等教育的发展方向。

教育强国建设是一个复杂的系统工程，各级各类教育都是其中的重要组成部分。高等教育作为教育、科技、人才三位一体的结合点，科技创新、人才培养的主力军，科教融合、产教融合的枢纽和关键点，肩负着特殊重要的责任与使命。习近平总书记强调，我们对高等教育的需要比以往任何时候都更加迫切，对科学知识和卓越人才的渴求比以往任何时候都更加强烈。高等教育无论是供给侧还是需求侧的改革发展任务都非常紧迫。在建设教育强国过程中，充分发挥高等教育的功能优势，服务国家发展大局，主动超前布局、有力应对变局、奋力开拓新局，是高等教育高质量发展的重大课题。

高等教育要在教育强国建设中充分发挥龙头作用，必须更加主动服务国家发展战略全局。建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现高水平科技自立自强的重要支撑，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。高等教育要更好地担当作为，必须将自身发展的“小逻辑”融入国家现代化建设“大逻辑”。把握“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一建设教育强国的根本问题与核心课题。坚持正确政治方向和价值导向。全面贯彻党的教育方针，坚持党对教育事业的全面领导，以立德树人为根本任务，以为党育人、为国育才为根本目标，以服务中华民族伟大复兴为重要使命，以支撑引领中国式现代化为核心功能。用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。培养一代又一代德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养可担大任的栋梁之材，确保党的事业和社会主义现代化强国建设后继有人。为建设中国特色社会主义教育强国、全面推进中华民族伟大复兴提供有力支撑。

高等教育要在教育强国建设中充分发挥龙头作用，必须更加主动超前布局。高等教育是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。要将高等教育发展放在建设教育强国、科技强国、人才强国一体部署的格局下超前布局、统筹推进。一要在加快建设高质量教育体系上超前布局。建设教育强国，基点在基础教育，龙头是高等教育。超前布局必须延伸到基础教育。充分重视高考指挥棒的作用机制，深化教育教学方式改革，夯实知识基础，并激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣，培养其质疑、探索、创新的思维品质。超前布局必须统筹职业教育、高等教育、继续教育，推进职普融通、产教融合、科教融合，形成高水平人才培养体系。二要在增强国家核心竞争力上超前布局。高等教育要坚持效率优先，兼顾公平。要把加快“双一流”建设作为重中之重。适应知识生产模式变革和产业变革的趋势，调整优化学科结构，促进学科交叉融合。改革科教体制，推进科教融合。高度重视基础研究。加强拔尖创新人才自主培养。抓紧培养国家战略人才和急需紧缺人才，为我国关键核心技术攻关提供人才支撑，有效增强国家战略科技力量。大力加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，瞄准世界科技前沿和国家重大战略需求推进科研创新，不断提升原始创新能力和人才培养质量。三要在未来发展的顶层设计上超前布局。制定教育强国建设规划纲要，系统分析经济社会、科学技术和人才发展态势，聚焦国家重大战略需求，适应未来发展和世界高等教育发展趋势，直面问题，勇于开拓，守正创新。促进创新人才培养与科研产出，综合施策，将有为政府与有效市场、有组织科研与自由探索相结合，提升高等教育对高质量发展的支撑力与贡献度。

高等教育要在教育强国建设中充分发挥龙头作用，必须更加有效应对变局。立足于中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，加快建设教育强国，既要坚定不移深化改革修炼“内功”，还要坚定不移推进开放交流合作。高等教育要更好地担当作为，一要充分适应新发展格局。深化高等教育综合改革，增强硬实力、软实力、凝聚力和竞争力。坚持科技自立自强、提高自主培养人才质量。把发展的战略主动权牢牢掌握在自己手中，为中国式现代化提供强有力的支撑。二要有效应对世界百年未有之大变局。完善高等教育对外开放战略，更加积极，更加开放，更加有效。统筹用好两种资源，统筹做好“引进来”和“走出去”两篇文章。锚定世界一流建设目标，扎根中国大地办大学；加强国际交流合作，吸收借鉴先进办学理念，吸引全球优秀人才；积极参与全球教育治理。有效利用世界一流教育资源和创新要素，使我国成为具有强大影响力的世界重要教育中心。

高等教育要在教育强国建设中充分发挥龙头作用，必须更加奋力开拓新局。紧紧围绕高质量发展的“生命线”，从根本上解决高等教育发展的重点难点关键点，开辟新的增长点，开创新局面，作出新贡献。一要在深化高等教育综合改革方面开新局。坚持系统观念，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、教学科研组织方式变革、人事制度改革、保障机制改革，坚决破除一切制约大学创新活力和高等教育高质量发展的思想观念束缚、利益格局藩篱和体制机制弊端，全面提高高等教育治理体系和治理能力现代化水平，促进从教育大国到教育强国的系统性跃升。深化新时代教育评价改革，构建多元主体参与、符合中国实际、具有世界水平的教育评价体系。加快扭转教育功利化倾向，形成健康的教育环境和学术生态。二要在建设高校教师队伍人才高地方面开新局。把教师人才队伍建设真正作为教育强国最重要的基础工程。确立“人才引领发展”的理念。形成加强教师队伍建设的合力。推进落实教师队伍建设的“三个优先”。重视改善当量生师比、人员投入比、教职员工比、国际化水平、薪酬水平等关键参数。深化用人机制改革，支持教师成长发展。健全中国特色教师教育体系，支持教师教育学科群建设。支持和鼓励优秀人才热心从教、精心从教、长期从教、终身从教。三要在高等教育的结构性调整上开新局。适应科技创新和产业结构变革，调整优化学科专业结构，促进学科交叉融合。优化高等教育区域布局，促进集群发展，提升中西部高等教育总体水平。四要在推进教育数字化和全民终身学习体系建设上开新局。充分发挥高等教育的功能优势，在构建终身学习“立交桥”，深化各级各类教育横向融通、纵向连接，推进国家教育数字化战略，开辟教育发展新赛道、塑造新优势中担当作为，为全民终身学习体系提供有效支撑。

（作者系中国高等教育学会副会长、国家民委原专职委员）

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