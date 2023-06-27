张胜

日前，杭州市制定并发布《2023年杭州儿童友好10条》，从儿童友好空间、交通出行、心理健康等10个方面，为儿童成长提供适宜的条件、环境和服务。无独有偶，北京市的小朋友也收到城市发展带来的“礼物”——北京市发展改革委、市妇儿工委办公室等单位联合印发《北京市儿童友好城市建设实施方案》，提出6方面22项重点任务，合力托举儿童美好未来。

儿童友好是指为儿童成长发展提供适宜的条件、环境和服务，切实保障儿童的生存权、发展权、受保护权和参与权。少年儿童是强国建设、民族复兴伟业的接班人和未来主力军。新征程上，通过扎实推进儿童友好城市建设，让儿童友好成为城市高质量发展的重要标识，让广大儿童充分享有现代化建设的各项成果，是建设全体人民共同富裕的中国式现代化的题中应有之义。

当前，日新月异的城市发展为儿童向阳生长提供了重要的外部环境。2022年9月，国家发展改革委等联合印发《城市儿童友好空间建设导则（试行）》，明确了儿童友好空间的规划、设计、建设以及各类空间的适儿化改造等要求，提出推进“1米高度”的儿童视角设计。随后，适儿化改造被写入更多城市的施政报告，让广大儿童公平享有便捷、舒适、包容的设施、空间和服务，正成为更多城市发展的目标。

随着经济社会的不断发展，人们对“幼有所育”“学有所教”“弱有所扶”都产生了更高期待和向往。如何让广大儿童获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障，考验城市治理者的治理水平与智慧。

面对新期待新需求，儿童友好城市建设更应从小处入手、在细节落笔，“量身打造”更多儿童宜居宜游宜学的“软”“硬”环境。例如，不少城市陆续开设“儿童友好公交专线”，联通公交、地铁等多个环节，加强儿童友好慢行交通系统建设；改造增设“安心通学路”和“爱心斑马线”，让上下学之路更安全、更有温度。设身处地站在孩子的视角看世界、因地制宜做好适儿化改造，方能精准对接儿童需求，让他们安全成长。

在儿童友好城市建设中，还需倾听儿童声音、尊重儿童力量，激发他们的主人翁意识和社会责任感，让孩子们有机会参与社会发展和城市建设。比如，上海一些街道的儿童议事会推崇儿童全过程参与，在“议”中成“事”，在办成每一件小事的过程中培育儿童的社会治理素养；重庆组织开展“小小城市规划师”“我是城市小宣传员”等活动，邀请儿童参与城市规划、讲述城市变迁。

眼下，蓬勃发展的数字经济也为儿童友好城市建设提供了更多可能性。随着数字技术更深融入城市发展与建设，儿童友好城市建设将会在数字技术赋能下结出更多硕果，展现出更加智能化、智慧化的新面貌。相信在全社会共同参与、共同关注、共同推进下，“儿童友好”定会从一个理念落地为一个个可见可感、可盼可享的生活场景。

(责编：孙竞、熊旭)