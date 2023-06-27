乡村振兴是产业、人才、文化、生态、组织振兴“五位一体”的系统工程。全面推进乡村振兴，人才振兴是关键。习近平总书记指出，要打造一支政治过硬、适应新时代要求、具有领导农业强国建设能力的“三农”干部队伍，打造一支沉得下、留得住、能管用的乡村人才队伍。青年是乡村振兴人才梯队的重要组成，是农业农村现代化的先锋队。而与青年人在大城市就业困难相对的是，乡村的人才十分匮乏，由此形成“就业难”与“招人难”两难并存的局面。全面推进乡村振兴，推进城乡协调发展，有效拓宽基层就业空间，既是破解两难的必经之路，又是赋能青年高质量就业的重要举措。

产业振兴是拓展青年就业创业新空间的前提。乡村产业兴旺才能形成人才的强磁场，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，促进乡村产业融合发展，是实现农业农村由增量到提质的必由之路。产业振兴是促进经济高质量发展，增加就业岗位、拓宽就业门路的基础。这需要一大批适应现代化农业发展需要的不同层次、不同领域的人才，参与现代农业经营、物流、推广等相关工作。一些青年农民工和大学毕业生之所以能够扎根乡村，就是因为他们能够做好生态农业、农村电商、乡村旅游等乡村特色产业的大文章，也只有这样才能把产业优势转化为就业优势。当前，我国以现代农业为依托的新农人职业体系正在形成和逐步完善，为青年就业创业提供了广阔新天地。

人才振兴是吸引青年投身乡村的持久动力。一段时间以来，乡村中的青年和优质人才的外流，造成了乡村人才总量不足与结构失衡的困境。在这种背景下，改善乡村就业环境、提升乡村就业待遇、改变传统就业观念、引导广大青年将乡村作为择业方向，成为化解当前人才困境和就业难题的重要突破口。为此，2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进乡村人才振兴的意见》，明确提出要建立健全乡村人才培养、引进、管理、使用、流动、激励等一整套系统完备的政策体系，强化乡村人才振兴的政策保障。乡村人才振兴就是要努力让愿意投身乡村、回馈桑梓的青年留得安心，要努力让建设乡村、振兴乡村的青年更有信心，吸引各类青年人才在广阔的乡村建功立业、大展宏图。

文化振兴是助力青年扎根基层兴业创业的基础。中国文化以乡村为本，以乡村为重，所以中国文化的根就是乡村。传承振兴中华优秀传统文化是全面推进乡村振兴的基础性命题。近年来，一些有思想有活力的青年人才扎根乡村，已经在一定程度上改变了乡村的文化面貌，乡村书屋、文化广场、科技培训中心以及娱乐活动中心等文化景观，很大程度上提升了乡村的科教文卫公共服务水平。此外，近年来乡村逐渐兴起的新型文化产业、数字产业正助力乡村原有资源赋能升级，形成了独具特色的乡村文化产业集群。乡村已经成为青年创客投资兴业的热土，并由此形成一种独特的文化凝聚能力。

生态振兴是吸引青年创业兴业的环境支撑。绿水青山就是金山银山，生态振兴是确保乡村可持续发展的基础。近年来，随着社会主义新农村建设和乡村振兴战略的有效实施，乡村的人居环境得到了明显改善。大部分乡村都实现了公路、电力、饮用水、电话网、有线电视网、互联网的联通，加上厕所革命等农村基础设施改造工程的有效推进，很多农村基本具备了现代生活条件。宜居宜业和美乡村成为很多地区的现实写照，这成为吸引青年到基层创业兴业的重要环境支撑。宜居的乡村环境为生态农业、观光农业、乡村旅游和文化体验等产业的发展壮大提供了土壤，这些以乡村环境为支撑的新产业也成为吸引青年投身乡村发展的新动力。

组织振兴是确保青年在乡村建功立业的重要保障。扎实推动乡村组织振兴，既是全面推进乡村振兴的重要组成部分，也是乡村振兴的组织保障。根据国家乡村振兴局的统计，2021年以来，全国20.96万名驻村第一书记、56.3万名驻村工作队员扎根一线、履职尽责，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴发挥了重要作用。这些深入基层的干部中大部分是青年人，他们挥洒热血、默默奉献，展现出组织振兴的青年力量。在党组织的感召下，青年人扎根基层，融入群众，既是个人建功立业的重要路径，也是我国全面推进乡村振兴的时代之需。

青年强，则国家强。青年是人才梯队中极富有创造力和适应能力的组成部分，青年人才参与实施乡村振兴有利于全面提升农村的现代化水平。在全面推动乡村振兴的过程中积极拓宽乡村就业空间，既能应对青年就业挑战，也能化解乡村人才匮乏困境。期待各类青年人才在乡村会聚，从新农人到兴农人、富农人，形成带动乡村百业兴旺的青年力量。

（作者：蔡伏虹，系天津市中国特色社会主义理论体系研究中心天津师范大学基地研究员）

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