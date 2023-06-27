郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考落幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

北京中医药大学是一所以中医药学为主干学科的全国重点大学，是唯一一所教育部直属的高等中医药院校；是国家唯一一所进入国家“211工程”建设的高等中医药院校；是国家唯一的“985优势学科创新平台”建设高等中医药院校；“双一流”建设高校。学校中医学、中西医结合、中药学3个学科入选国家“双一流”建设学科名单。在长期的办学实践中，已经成为在国内外享有盛誉的集教育、科研、医疗、中医药文化传播于一体的著名中医药高等学府。

学校现有中国工程院院士2人，国医大师8人，并拥有一支以国内外著名专家学者和优秀中青年教师组成的老中青相结合的师资队伍。建设有国医大师传承工作室6个，全国名中医传承工作室3个，全国中医学术流派传承工作室2个和全国名老中医药专家传承工作室43个，北京中医药“薪火传承3+3工程”二室一站44个。

人民网：请您简要介绍学校的基本情况以及优势和特色专业

北京中医药大学：学校重视临床基地建设，现有北京中医药大学东直门医院、北京中医药大学东方医院、北京中医药大学第三附属医院、北京中医药大学房山医院等四家在京直属附属医院和国医堂中医门诊部。另有中日友好医院、广安门医院、西苑医院、望京医院、北京中医医院等22个临床教学基地，承担全校学生的临床教学、见习、实习工作。学校现有国家临床重点专科17个，国家中医药管理局重点专科44个。

学校聚焦人才培养全程，持续引领中医药人才培养改革。创建以“岐黄国医”为代表的长学制教育体系，探索“中医+”“+中医”“中西医结合”多学科交叉复合型拔尖创新人才培养新模式。目前，学校包含5大招生门类的16个本科专业。其中，国家级、省级一流本科专业建设点15个，占招生专业总数的93.75%，涵盖了9年制中医学、中西医结合本博连读，4+4弹性学制中药学本博连读，5+3一体化本硕连读中医学专业，以及5年制医学、4年制药学、管理学、文学、工学等相关专业。2023年，学校招生规模保持稳定，招生计划1900人，大部分专业招生计划与2022年持平。9年制中医学（领军人才培养计划）专业2023年招生40人，比2022年有所增加。

长学制专业：

中医学（领军人才培养计划）和中西医临床医学（华佗班）学制为9年，是5+4的本博连读专业，以解决临床问题为指引，创建“一体化贯通式、阶段性、模块化、通关式、全程评价”的培养模式，培养能够从事中医/中西医临床或科学研究工作的新时代复合型中医临床/中西医临床领军人才。这两个专业均将中医师承融入校园教育，为学生配备临床导师和科研导师，通过导师的引领作用，加强对学生的学业培养、学术引领、人生指导，培养学生中医思维和临床能力，激发学生学术兴趣和创新潜力。

中药学（时珍国药班）为4+4的本博连读专业，实施本博贯通7-9年弹性学制培养，落实三制（导师制、学分制、书院制）三化（小班化、个性化、国际化）育人模式，配备一流教学资源，聘任一流师资队伍，营造一流学术环境，强化创新教育，深化国际合作，培养具有家国情怀，热爱中医药事业，全面发展的国际化、高素质、创新型领军人才，为其未来成为引领中医药行业发展的科学家奠定基础。

中医学卓越5+3一体化专业：采取“5+3”培养方式，实行学生分段考核、动态管理。宽口径入学，高水平培养。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？ 考生报考时需要注意什么？

北京中医药大学：考生报考时注意以下几点：

一是务必关注官方资讯。关注官网，关注招生公众号，获取北京中医药大学各项招生权威资讯。

二是不设专业志愿分数级差。学校对已投档考生，采用“投档分优先，遵从考生志愿”的原则安排专业（即“分数清”），不设置专业志愿分数级差（包含内蒙古自治区）。专业录取出现实考分数相同的情况时，优先录取选考相关科目及分数高者（具体比较顺序详见学校本科招生章程）。

三是符合条件承诺不退档。学校对于已调档的考生，体检符合要求，服从志愿调剂，学校承诺不退档。

四是务必关注体检要求。学校体检标准按《普通高等学校招生体检工作指导意见》（教学〔2003〕3号）及有关补充规定执行。根据专业培养和就业特点，从对考生负责、维护考生利益的原则出发，色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色考生不予录取至医药学类专业；不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取至公共管理类专业。不鼓励躯干或肢体残疾考生报考医药学类专业，否则将难以完成学业。

人民网：对于科学填报志愿，有哪些建议给到学生和家长们？

北京中医药大学：对于致力于成为医生的考生，可结合实际情况，考虑报考中医学（领军人才培养计划）、中西医临床医学（华佗班）、中医学（卓越中医5+3一体化）、中医学（卓越中医儿科班5+3一体化）、中医学、中医学（实验班）、中医骨伤科学、针灸推拿学等专业。以上专业本科毕业后，在执业医师指导下，在医疗、预防、保健机构中试用期满一年后可以报考执业医师资格考试，考取资格证书。中药学、药学相关专业可报考获取执业药师资格证书，法学、英语亦可按照相关要求参加相应等级考试或职业考试。考生在填报院校志愿和专业志愿时，均应该结合自身兴趣爱好、高考成绩及自身实际综合分析，科学填报，并慎重填写不服从专业志愿调剂。

2023年，学校入学后转专业比例继续稳定在10%，为优秀学生提供更多学习机会，部分专业（9年制领军人才培养计划、华佗班、中医学5+3一体化专业、中医学（实验班））不允许转入，护理学二本及单列专业组的不允许转出，具体还以当年的转专业通知为准。

结合未来发展，建议考生报考时要明晰自身专业兴趣，做好生涯规划；要了解专业特色，做好报考规划；要遵循体检要求，切勿盲目报考。

人民网：请您介绍一下学校奖助学政策及就业情况

北京中医药大学：学校成立学生资助管理中心，构建了“奖、贷、助、勤、补、偿”多元化家庭经济困难学生资助体系，建设融“经济资助、心理辅导、就业帮扶、学业指导、生活关怀、能力提升”六维一体的立体发展型资助育人模式，全力助力学生成长发展。目前，学校共有各类奖学金项目20余项，奖励金额从500元到8000元不等。除考察学术、综合成绩外，还设有发展素质单项类奖学金，覆盖德育、学术、科技创新、文体、社会实践、志愿服务、自立自强等多项内容，评选方式多元化，助力学生全方面发展。随着办学规模的扩大，学校对家庭经济困难学生支持力度逐年增加，最大程度满足学生在校期间的基本生活需求，为学生勤奋向学、发奋图强提供了经济保障。

近三年，学校毕业生就业率、就业质量在教育部直属高校、首都地区高校、中医药行业类院校中均处于领先梯队。毕业生就业率近年来均达到97%以上，深造率在4成左右，本科生升学率在6成左右。毕业生满意度达到96%以上。就业去向和单位以事业单位为主，2022年共有 46.78%的毕业生在事业单位就业，32.47%的毕业生在企业就业。就业方向分为几大方面，一是临床，包含了各级各类医疗机构，中医医院、西医医院、社区医院和预防保健机构等；二是从事中医药相关的科学研究和教学工作，包含高校任教、研究院、出版社等；三是在医药卫生相关的事业单位和企业工作。

(责编：李依环、熊旭)