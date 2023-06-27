一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月27日电 21日上午，成都工业学院举行2023年毕业典礼暨学位授予仪式。成都工业学院校长叶仲斌以《奋进强国新时代，谱写青春新乐章》为题发表讲话，寄语同学们要永保赶考姿态，力争紧跟时代；永保吃苦心态，力求勤奋实干；永保克难状态，力行拼搏进取。

“我真诚希望你们，铭记‘手脑并用、学做合一’之校训，秉承‘严谨朴实、勤奋创新’之校风，弘扬‘艰苦奋斗、严谨治学、崇尚实践、追求卓越’的成工精神。”叶仲斌深情寄语毕业生。（李依环、实习生张婉柔）

成都工业学院校长叶仲斌在2023届毕业典礼上讲话。校方供图

以下为叶仲斌校长《奋进强国新时代，谱写青春新乐章》讲话节选——

前段时间看着同学们三五成群地到图书馆、校门口、陈毅纪念园等地标建筑前合影留念的忙碌身影，我们知道又一批成工学子将从此启航，走向远方。1371天前，我们同上开学第一课，时光如白驹过隙，转眼我们又在毕业典礼上相聚，共上大学“最后一课”。

同学们，你们在成工求学成长的四年，也是学校砥砺奋进、蓬勃发展的四年。学校贯彻落实三个大会精神，紧紧围绕学生成长成才这个中心，不断优化师资队伍、提升教学水平、改善学习生活条件……你们进校第二年，依山傍水的宜宾校区正式启用，学校开启了“一校两区”办学的新征程；你们毕业这年，恰逢建校110周年校庆，借此校庆之机你们又再一次了解了学校的历史和发展，也一定坚定了你们成为带有成工烙印合格人才的信心。当然，大家感受更为直观的是：宽敞大气的甲工楼落成使用、烟火美食的西肆商业街开放经营、宽敞大气的气膜馆修建完工投入使用……，所有这些新成绩、新面貌、新变化，离不开全体教职员工的辛勤付出，更离不开同学们的增光添彩和你们对于学校发自内心的认同与热爱。虽然我也常常在校长信箱中看到你们的吐槽：希望都住4人间、网络能不能再快点、空调热水的价格能不能降低、食堂饭菜味道再好一点，图书馆不用抢座位，一些课程的教学内容需要及时更新、少数教师的教学效果需要提升，学校什么时候升格大学等等。我知道，所有的发问都是对学校爱之深，责之切。在这里，我代表学校感谢你们的理解、包容和对教师的鼓励，我们将继续努力，争取尽快让你们的学弟学妹享受你们发问带来的改变。

四年前的开学典礼，严校长对同学们提了三点希望，希望你们厚植家国情怀、修身立德，做与国同行的亲历者；希望你们培养探索意识、潜心立学，做求真路上的攀登者；希望你们培育实践精神、躬身立行，做青春无悔的奋斗者。四年后的今天，你们在各类学科竞赛中频获佳绩，智能制造学院王瑜和张锦祥同学获得第七届四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖，自动化学院的高谦等同学获2022年全国大学生智能汽车竞赛平衡信标组一等奖，人文学院的钱泽民等同学获全国高校数字艺术设计大赛一等奖……你们在升学路上成功上岸，以考入西安交通大学的材环学院吴超、考入四川大学的电子学院王秋为代表的293名同学将继续读研深造；你们在服务基层中追逐梦想，以考取国家税务总局绵竹市税务局的计算机工程学院王眇然为代表的20余名同学即将奔赴一线，服务基层……还有更多的同学选择了自己喜欢的方向去经营自己的未来。

我相信，四年的“潜心求学”，在成长路上一直奋进的你们早有了属于自己的成就和辉煌。四年的“历尽千帆”，已经成为让你们铭记于心的难忘时光。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。在你们的前方，有更美好的风景等待着你们去欣赏，有更美好的未来等待着你们去创造。

亲爱的同学们，你们的成长与时代的变迁、国家的繁荣、学校的发展息息相关，你们未来的成长空间无比广阔，充满无限希望和可能！生逢盛世当不负盛世，生逢其时当奋斗其时。时代的指针已经指向了属于你们的刻度，作为师长，在临别之际，我想再嘱咐几句。

一、永保赶考姿态，力争紧跟时代

百年未有之大变局正加速演进，地区冲突、能源与粮食危机等多重因素叠加；智能化、数字化、信息化浪潮汹涌而来，创新和迭代创新的速度越来越快，知识的半衰期越来越短。面对巨变时代，每个人都会有自己的选择，而每一个选择，也都会成为见证那个时代的注脚。在教育、科技、人才作为全面建设社会主义现代化国家基础性、战略性支撑的时代背景下，希望大家无论就业读研，无论岗位性质，都坚持终身学习，主动求变、积极应变，在诚信做人，踏实做事中百炼成钢。只有自己跟上时代，以自身的确定性应对未来的不确定性，才能驾驭命运，而不是被时代的洪流裹挟而去。

二、永保吃苦心态，力求勤奋实干

天下事，以实则治。梦想的实现不是等得来、喊得来的，而是拼出来、干出来的。实干是把知识转化为价值、把梦想变为现实的必然途径。我校91级校友苏骞，践行实干理念，20多年专注于半导体技术研究，他创立的奥美特公司如今已成为行业龙头。他的成功，除了胆识，更重要的就是脚踏实地的实干。“空谈误国，实干兴邦”。希望同学们在追逐梦想的道路上，不要做“语言的巨人，行动的矮子”；不要蔑视劳动，总想一夜暴富；不要好高骛远，总是眼高手低；不要侥幸投机，总在寻找捷径；远离那些“鸡汤文、捷径梦”，踏踏实实沉下心来做事，专心致志，一步一个脚印，从而，积跬步而至千里。

三、永保克难状态，力行拼搏进取

“古之成大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。”人生路上万水千山，很多现实压力、成长苦恼都是生活中的“必答题”，唯有鼓起勇气攻坚克难，才能有所作为。很多人说人生就是一场游戏，而毕业只是你们通关了一个持续了二十几年的单机游戏，这之后的成年世界则像一个巨大的多人在线角色扮演游戏。你要扮演的角色完全由自己定义，经历的困难、任务和挑战只会更多。这里的必修课不是教会你如何成功，而是教会你接受失败、挫折、反复无常。教会你接受是非在己，毁誉由人，面对困难和挑战，不低头，不退缩，不逃避，在从容淡定间体会人间烟火，在岁月洗礼中知世故而不世故，做一个不被大风吹倒的“特种兵”。我衷心希望大家怀着“心有激雷而面如平湖”的定力和勇气，一往无前，直面生活挑战，做人生真正的勇者！

同学们，今天你们即将从成工毕业，你们面前，通往成功的道路正在延展。我真诚希望你们，铭记“手脑并用、学做合一”之校训，秉承“严谨朴实、勤奋创新”之校风，弘扬“艰苦奋斗、严谨治学、崇尚实践、追求卓越”的成工精神。脚踏实地，拼搏进取，不负师长教诲，不负父母养育，不负青春韶华，不负伟大时代，在艰苦奋斗中砥砺前行，在自信自强中成长成才，首先成为自己满意的成工校友；进而成为能够“为父母分忧解难，为家人遮风挡雨，为团队贡献力量”的社会中坚；再进一步成长为现代化强国建设和民族复兴的中流砥柱。今天以后，你们的身份也从学生变成了校友，希望你们能和110周年校庆返校的校友们表态的那样，“一如既往地支持母校，尽自己所能为母校事业的高质量发展贡献自己的智慧和力量”。而母校也始终会在你们身后守望，关注着你们在每一个时刻的精彩绽放，为你们的每一次进步而鼓掌，为你们的每一分收获而欣喜。

(责编：郝孟佳、熊旭)