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首都师范大学举办大学生廉洁文化主题美术作品创作及优秀作品展

2023年06月27日14:09 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月27日电 近日，首都师范大学举办“以艺倡廉”大学生廉洁文化主题美术作品创作及优秀作品展，共展出130余件优秀美术作品。

作品展开幕式现场。校方供图

作品展开幕式现场。校方供图

此次作品展以“廉洁文化建设”为主题，学生们结合学校的学科专业优势与特色，运用海报设计和数码绘画等多种美术形式，历时半年创作了300多幅美术作品。学校从中遴选出130余件优秀作品进行展出，将廉洁教育、艺术创作与人才培养有机结合，增强了廉洁教育的吸引力、说服力和感染力。

作品展现场。校方供图

作品展现场。校方供图

首都师范大学党委书记孟繁华在作品展开幕式上指出，本次廉洁文化主题美术作品展，既是学校开展廉洁教育、推进廉洁文化建设的一次探索与实践，也是学校扎实开展党风廉政宣传教育工作的一次成果展示，实现了以廉洁文化启智润心、以高尚道德砥砺品格的良好效果，切实将主题教育影响扩展到了普通师生。

首都师范大学美术学院设计学教师郝雪婷介绍，学院以导师工作室为核心，带动本科生、研究生共同参与，将廉洁自律、师德师风等抽象词语转化成为有血有肉、有情感依托的艺术形象，参与者们都得到了思想上的成长与升华。

“作为新时代的大学生，我们要身体力行，‘以艺倡廉’，弘扬廉洁美德，用精神之火、信念之光激发出奋进新征程的磅礴力量。”该校美术学院学生董庆鑫表示。

据悉，首都师范大学正把大学生廉洁文化主题美术作品展作为迎接建党102周年、持续深入推进主题教育的平台，组织全校广大干部党员师生以主题党日、党员集体学习、班团活动等形式参观学习，用身边的优秀作品教育师生，引导干部党员师生传承崇廉尚廉传统美德。（李依环、实习生张婉柔）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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