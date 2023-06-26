活动现场。校方供图

人民网北京6月26日电 日前，“新时代文学教育高峰论坛暨北京师范大学国际写作中心成立十周年庆典”在北京师范大学英东学术会堂举行。莫言、贾平凹、曹文轩、韩少功、张宏森、李敬泽、马骏、康震等作家、学者出席庆典仪式。

据悉，北京师范大学于2013年5月正式成立国际写作中心，由北京师范大学教授莫言担任中心主任，北京师范大学教授张清华担任中心执行主任。经过十年建设，中心已成长为国内一流并享有国际声誉的文学交流、研究、教育与传播平台。

活动现场。校方供图

“北京师范大学国际写作中心是新时代文学教育的重要实践基地。”北京师范大学校长马骏在致辞中指出，国际写作中心在中心主任、诺贝尔文学奖获得者莫言的带领下，围绕文学交流、文学教育、文学创作、文学研究和社会服务开展了全方位的实践。

莫言认为，国际写作中心建立的意义在于把许多优秀的当代作家团结在一起，通过北京师范大学这个平台紧密合作，共同从事文学传播、教育、创作、研究、交流等工作。多年来，写作中心作家教师不断展开与北师大学生的双向交流，在点评学生作品的同时，也感受到年轻一代的不同生活和文学的青春活力。“中心培养学生的同时也培养老师，在照亮别人的同时也被别人照亮。”莫言说。

张清华就国际写作中心的工作和发展情况进行介绍。他指出，十年来，国际写作中心文学交流广泛深入，国际国内深入互动；文学教育花开数枝，人才培养走出新路；创作与研究比翼，国际影响日益扩大；服务学校和社会，共建文学精神家园。

会上，中国作家协会党组书记、副主席张宏森，马骏向北京师范大学驻校作家贾平凹、欧阳江河、西川、苏童、格非、韩少功、毕飞宇、叶兆言、李洱、东西、艾伟等颁发了荣誉证书和纪念相册。

“在新时代、新征程上中国文学将以创造性转化、创新性发展继承弘扬中华优秀传统文化，不断地把中国经验提炼为新的中国故事。”中国作家协会党组成员、副主席李敬泽表示，中国作家协会将一如既往地支持北京师范大学的文学教育事业，并深化双方合作，一同赓续文脉、守正创新、铸就辉煌，推动中国文学从高原走向高峰，以文学的方式为中华民族现代文明建设作出贡献。

活动期间，北京师范大学文学院、北京师范大学国际写作中心还举办了“通向写作之路——驻校作家与北师大师生面对面”、“新时代文学教育与写作能力培养”主题论坛及“青年写作能力的养成——文学创作方向研究生作品研讨会”等活动，多位作家、学者从创作、批评、研究、传播等方面对新时代文学教育等话题展开研讨。

此外，北师大“国际写作中心成立十周年成果展”也于庆典前夕在该校京师学堂开展，展览对文学活动、作家新作、学生作品、学术成果、社会服务等方面进行了详细梳理，着力展示文学与教育的过去、当下与未来图景。（李依环、实习生张婉柔）

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