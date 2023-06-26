中国人民大学2023年新版本科录取通知书。校方供图

人民网北京6月26日电 23日，中国人民大学2023年新版录取通知书正式发布。新版本科录取通知书采用立体函匣式设计，由外侧封套、主体盒身与内里物料三部分组成，封套以标志性的“人大红”为底色，“独树一帜”标识居中，采用镂空设计，以彰显学校的精神底色、办学本色与时代亮色。

中国人民大学党委书记张东刚指出，中国人民大学在抗日烽火中诞生，在党的关怀下发展壮大，具有光荣的革命传统和鲜明的红色基因。今年的新版本科录取通知书以当代大学生喜闻乐见的方式来讲述校史故事，进一步增强录取通知书本身的仪式感，“目的是让成为人大人的这一刻变成信念熔炉，让录取通知书由平面变立体、由接收变传承，做成真正意义上的育人第一课。”

中国人民大学校长林尚立表示，新版本科录取通知书结合校史，鲜活、生动地回答了人民大学“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题，激励广大师生继承优良传统，赓续红色血脉，自觉成为红色校史的讲解员、人大精神的践行者。

据介绍，人民大学今年录取通知书的一大亮点就是守正创新，以红色校史为魂，以数字科技为形，通过创新形式、增强互动，让红色校史与时代精神有机结合，赋予其新的时代内涵和表达方式，增强人民大学革命传统与红色基因的表现力、传播力和影响力，凸显人大人的精神品格。（李依环、实习生郑舒怡）

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