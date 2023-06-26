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2023大学毕业季“最后一课”系列报道——

上海交通大学医学院院长范先群寄语毕业生：担当时代责任，攀登医学高峰

2023年06月26日10:44 | 来源：人民网-教育频道
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一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月26日电 上海交通大学医学院日前举行2023届毕业典礼。中国工程院院士、上海交通大学医学院院长范先群以《担当时代责任，攀登医学高峰》为题发表讲话，勉励毕业生坚守医者初心，担当医者责任，永葆进取精神，提升人文素养，传承大医精诚。

“健康中国的宏伟蓝图为你们提供了施展才华，成就梦想的广阔舞台。希望同学们‘博观而约取，厚积而薄发’，将建设健康中国，全方位、全周期保障人民健康的使命与责任内化于心，外化于行。”范先群深情寄语全体毕业生。（李依环、实习生张婉柔）

上海交通大学医学院院长范先群在2023届毕业典礼讲话。校方供图

上海交通大学医学院院长范先群在2023届毕业典礼上发表讲话。院方供图

以下为范先群院长在题为《担当时代责任，攀登医学高峰》的讲话节选——

亲爱的同学们、老师们、家长们：

刚才，我代表医学院接收同学们赠送给母校的礼物，老师非常高兴，感谢你们。看到你们洋溢着青春自信、踌躇满志的脸庞，我感到十分的欣慰，无比的自豪。

今天，我们相聚在美丽的世博中心，隆重庆祝你们毕业。首先，我代表上海交通大学医学院，向全体毕业生同学，致以最热烈的祝贺！向一路呵护和陪伴你们成长的家长，致以最诚挚的问候！向悉心培养和指导你们成才的老师，致以最衷心的感谢！

梦想照亮航程，奋斗成就永恒。为了让每一位同学见证这个神圣的时刻，我们特意在上海世博中心的“红厅”举办毕业典礼，希望同学们身着白袍，胸怀红心，勇担责任，成就卓越。

同学们，祝贺你们顺利完成学业，为多彩的人生绘就了亮丽的篇章。上海交通大学医学院的美丽校园，骊歌奏响、花团锦簇；图书馆前的紫藤长廊，亭亭如盖、枝繁叶茂；繁忙有序的附属医院，争分夺秒、护佑生命。你们在白袍仪式上许下的铮铮誓言，在医学课堂中学到的真知灼见，在无影灯下练就的过硬本领，是永远值得珍藏的青春记忆。希望你们秉承“博极医源、精勤不倦”的院训，践行“选择交大就选择了责任、选择交医就选择了奉献”的初心使命，坚定理想，满怀自信，踔厉奋发，勇毅前行。

同学们，2023届注定是极不平凡的。2020年初，世纪疫情突如其来。口罩、扫码、网课，成为大学生活的标配，消杀、隔离、转运，成为学校工作的重点。尤其在校园保卫战中，如何最大力度保证你们的生活物资供应，如何最大程度减少对你们学习和实验的影响，老师时时刻刻牵挂于心、千方百计排忧解难。同学们面对疫情挺身而出，毅然报名参加核酸检测、物资分发、货物搬运、数据统计等志愿服务，更多同学以力所能及的方式承担起同心抗疫的责任。疫情影响了你们学习生活，实验做不完、论文写不好、文章发不了、学位拿不到，困难与挑战摆在你们的面前。同学们，艰难困苦，玉汝于成。你们用努力证明了自己的优秀和坚强，用行动证明了自己的责任和担当。

时间前行不舍昼夜，铭记着光荣与梦想。在你们当中，有义无反顾捐献造血干细胞、毕业后赴西部地区就业的王捷骁，有积极投身志愿服务、获评上海高校“百名学生党员标兵”的缪苗。世纪疫情没有阻挡你们成长的步伐，只会使你们更加强大，这段特殊而又珍贵的人生经历，必将激励你们在新时代新征程上披荆斩棘、奋勇前行。

同学们，上海交通大学医学院始终以谋国家之强盛、育时代之栋梁、求科学之真知、践医学之神圣为己任，初心如磐，使命在肩。

求真务实、敢为人先是我们共同的价值追求。世界首次成功抢救大面积烧伤病人，世界首次断肢再植手术，世界首创癌症诱导分化治疗，上海交通大学医学院以天下为己任，为世界医学的发展作出了突出的贡献。

胸怀天下、大爱无疆是我们践行的使命担当。从国内外医疗救助到抗震救灾、抗洪抢险、抗击疫情......上海交通大学医学院与国家共命运，坚持人民至上，生命至上，白衣执甲，报效祖国，服务人民。

守正创新、勇立潮头是我们赓续的永恒基因。我们拥有200多位两院院士和国家级人才，交大医学院群贤毕至，大师云集。临床医学、基础医学和口腔医学位列全国顶尖学科，国家自然科学基金立项数连续13年位列全国医学院校第一。我们拥有7个国家级医学中心，在诊治重大疾病，攻克疑难杂症上成绩斐然。

同学们，我们共同见证了中国共产党成立100周年、打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的伟大时刻，正在向实现第二个百年奋斗目标前进，以中国式现代化全面推进中华民族的伟大复兴。你们生逢其时，是全面建设社会主义现代化强国的见证者，更是全过程的参与者、奋斗者和创造者。

一路逐梦，勇毅向前。在上海交通大学医学院，同学们用勤奋努力收获了成功、用聪明才智铸就了梦想。今天，你们从培养一流医学人才的神圣殿堂学有所成，将扬帆启航，勇担重任，成就未来。老师有几句临别寄语与你们共勉。

“责任”是人生永恒的主题。责任是能力，是精神，更是品格。成为一名优秀的医学人才，要立足本职、尽心尽责，恪守“除人类之病痛，助健康之完美”的誓言；要守正创新、追求卓越，淬炼“路虽远，行则将至；事虽难，做则必成”的信念；要勇担使命、精诚奉献，树立以实现中华民族伟大复兴为己任的志向。

期望同学们坚守医者初心，肩负起护佑生命健康的责任。 医者的首要责任是仁心仁术，治病救人。“夫医之为道，君子用之于卫生，而推之以济世，故称仁术。”希望你们用广博的知识和精湛的技术祛除病痛之苦，救人于危难之际。居其位，安其职，尽其责。时刻把病人放在心中，在精进医术、救死扶伤的过程中实现自己的人生价值。

担当医者责任，永葆进取精神。宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。第六人民医院在国际上首创断肢再植。为了掌握小血管缝合技术，老师们在大白鼠血管上反复练习，为世界首例断肢再植奠定了坚实的技术基础。希望你们求知若渴，刻苦训练，掌握渊博的科学知识和扎实的专业技能。

担当医者责任，提升人文素养。医学是科学，更是“人”学，需要人文精神的滋养。“凡大医治病，必当安神定志，无欲无求，先发大慈恻隐之心，誓愿普救含灵之苦。” 希望你们“胸藏文墨虚若谷”、“腹有诗书气自华”，厚植高尚的品德修养，将人文精神融入职业发展，尊重生命、关爱病人，热爱医学事业，守护人民健康。

担当医者责任，传承大医精诚。胸怀国之大者，让医学道路走得更宽更长。林巧稚医生把一生全部奉献给了医学事业，在半个多世纪里，她以崇高的品格和高超的医术亲手接生了5万多个孩子，造福了亿万妇女儿童。奋斗是青春最亮丽的底色，行动是青年最有效的磨砺。希望你们志存高远，不懈奋斗，当好新时代的“答卷人”。

士不可以不弘毅，任重而道远。希望你们把责任担在肩上，在逆境中坚韧不屈，在顺境中勇往直前，成为人们爱戴的医者。

期望同学们坚持创新精神，肩负起推动医学发展的责任。

天下兴亡，匹夫有责。当今世界新一轮科技革命和产业变革日新月异，医学的深度和广度不断延伸和扩展。启航新征程，希望你们融入面向人民生命健康的新时代，成为具有国际视野和全健康理念的卓越医学创新人才。

担当时代责任，坚持创新驱动，善于通过临床实践发现问题。坚持问题导向，聚焦临床难题。国家最高科技奖获得者王振义院士，目睹急性早幼粒细胞白血病夺去一个个年轻的生命，他大胆求索、刻苦钻研，在国际上首次采用国产全反式维甲酸治疗急性早幼粒细胞白血病，使该病的五年生存率从10%提高到97%以上。希望你们以临床问题为导向，重视基础研究，提高临床技能，解决医学难题，为人类健康做出突出贡献。

担当时代责任，坚持融合发展，善于通过学科交叉解决问题。当今时代，信息技术日新月异，5G、人工智能和大数据等新技术快速发展，将信息技术应用于临床诊疗的全过程，切实推动智慧医疗创新发展。戴尅戎院士坚持学科交叉融合之路，开创医工交叉先河，解决人工关节领域重大问题。希望你们持续提升学科交叉融合能力，切实加强团队协作精神，努力推动新医科高质量发展。

担当时代责任，坚持生命至上，善于通过成果转化服务人民。科技成果转化是实现创新发展的重要手段。“人民科学家”顾方舟教授毕生从事脊髓灰质炎防治工作，创造性研制了糖丸版的中国疫苗，使千万中国孩子免于致残，被人们亲切的称为“糖丸爷爷”。希望你们坚持从临床中来，到临床中去，把基础研究成果转化为临床诊疗技术，为人民健康事业保驾护航。

学无止境，行以致远。医路漫漫，充满崎岖和荆棘；医路求索，需要智慧和勇气。希望你们把握机遇迎难而上，使命担当尽职尽责，开拓进取共创未来。

期望同学们矢志担当作为，肩负起建设健康中国的责任。

苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。祖国呼唤担当，时代赋予重任。国家的前途，民族的命运，人民的幸福，是当代中国青年必须和必将承担的责任。在实现中华民族伟大复兴的历史征程上，应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，迫切需要当代中国青年迎难而上、勇挑重担。

生逢其时，理应奋斗不息。健康中国的宏伟蓝图为你们提供了施展才华，成就梦想的广阔舞台。希望同学们“博观而约取，厚积而薄发”，将建设健康中国，全方位、全周期保障人民健康的使命与责任内化于心，外化于行。

担当强国责任，攀登医学高峰。直面挑战，敢于走别人没有走过的路。1958年，瑞金医院成功抢救大面积烧伤病人邱财康，打破医学界的定论，创造医学奇迹。希望同学们弘扬前辈们锲而不舍、坚忍不拔的精神，团结奋斗，开拓进取，敢为天下先。

担当强国责任，厚植人民情怀。不负韶华，不负时代，不负人民。袁隆平院士开创杂交水稻育种技术，创造了世界水稻单产的最高纪录，把中国人的饭碗牢牢端在自己手上，实现了“一粒种子改变世界”。希望同学们紧跟时代步伐，赓续赤子之心，坚定爱国、创新、求实、奉献的理想信念，矢志不渝，奋楫笃行。

担当强国责任，凝聚奋进伟力。为有牺牲多壮志，敢教日月换新天。邓稼先院士“我愿以身许国”，黄旭华院士“干惊天动地事，做隐姓埋名人”。希望同学们学习他们筚路蓝缕、艰苦创业的精神，以“咬定青山不放松”的韧劲，谋事立身；用“不破楼兰终不还”的干劲，建功立业。胸怀祖国、锐意进取、自信自强，为实现中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

历史长河波澜壮阔，奋斗脚步永不停歇。只有投身“健康中国”的伟大事业，不断为人民群众提供更高水平、更广领域的卫生健康服务，才能与时代同频共振、同向而行的接续奋斗中闪耀青春光彩。

同学们，为守护生命挥洒汗水的青春才是充实的青春，为人类健康贡献智慧的人生才是无悔的人生。希望同学们肩负起奋进“第二个百年”的历史责任，用奋斗擦亮青春、用拼搏展现人生、用奉献铸就未来。

同学们，在距离党的诞生地最近的黄浦校区，我们牢记初心使命，庚续百年传承。在社会主义现代化建设引领区的浦东校区，美丽校园建设如火如荼，我们将坚持科技自立自强，为科创中心建设凝心聚力。在万泉河畔，海南国际医学中心拔地而起，我们将投身“一带一路”建设，为世界培养医学英才。在生态优美的崇明基地，我们将践行全健康理念，建设好全球健康学院和全健康研究院。交大医学院的美丽蓝图已经绘就，需要我们在继往开来中书写新的华章。

同学们，母校是你们永远的家，是你们最坚强的后盾。母校永远关注着你们的成长、成才和成就。昨天我听了你们的毕业主题曲《有我》，青春无畏，舍我其谁。希望同学们像歌中所唱，白袍红心，铭记最初的模样。踏着风，去追逐那道光。

让我们携手共进，为成就你们美好的明天努力奋斗！

让我们戮力同心，为建成世界一流医学院努力奋斗！

(责编：郝孟佳、熊旭)

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