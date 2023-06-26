“人类的文明发展史就是一部能源利用史。每一次科技发展，都给人们的生活带来翻天覆地的变化。”近日，在暨南大学的碳会计课上，会计学系教授宋献中从人文角度出发侃侃而谈，来自不同专业的同学听得入神。

这门新兴的交叉融合课程，去年8月在学校选课系统刚一上线，就被同学们抢占一空。

方心怡是财务管理专业的学生，她幸运地抢到了碳会计课的入场券。“近几年，涉‘碳’研究炙手可热，比如碳排放权交易、碳达峰、碳中和、节能减排等。这门课开得正当其时，会计、生态、环境、资源等多领域的知识让大家打开了视野，也更加了解行业的未来。”方心怡说，来上课的不只有会计系的学生，不少工商管理、市场营销等专业的同学也来了。

“碳会计课程涉及会计学、计量学等多个学科知识，要讲好这门课，就需要具有广阔的全球视野和创新跨学科思维的复合型教师，这样课程才能满足来自不同专业学科背景的学生的需求。”宋献中表示，暨南大学采用了“高校课程组为主+业界专家为辅”的授课模式，将课程设为四大模块：碳政策篇、碳财务会计篇、碳管理会计篇和碳审计与碳金融篇，由深耕相关领域几十年的教授团队主导，再邀请相关专家加盟授课。

作为国内第一个开设碳会计课程的高校，暨南大学深入贯彻落实教育部印发的培养“双碳人才”文件精神，精心打造的碳会计专业选修课及“双碳”系列讲座通识选修课，为培养环境管理复合型人才、提升相关学科影响力“插上翅膀”。

历经数月孵化，暨大一位本科生申报的课题《“双碳”目标下，环境规制对企业绿色转型升级的影响》获得国家级大创立项。

“‘双碳’战略体现了我国积极参与全球环境治理的大国担当，是实现高质量发展的必然选择。”宋献中表示，暨南大学始终把国家重大战略需求摆在首位，围绕绿色能源开发、低碳利用、减污降碳等碳减排领域，新型太阳能、海洋能等碳零排领域，碳监测、碳市场、碳核算、碳金融等碳管理领域，开展了一系列前瞻性研究与深度探索。

2019年，在世界银行资助下，财政部公开竞标，研究碳排放权交易会计准则制定。在一众以财经为特色、实力强悍的对手面前，暨南大学凭借综合性大学跨专业优势拔得头筹。该研究项目拿到联合国“可持续报告提名奖”。

与此同时，暨南大学先后获批粤港澳环境质量协同创新联合实验室、人与自然生命共同体重点实验室、广东省环境污染与健康重点实验室、绿色发展研究中心等平台，迅速成为粤港澳大湾区低碳与绿色发展领域重要的研究力量之一。

“会计学不是一堆冰冷的数字，碳是有温度的。而在中国学这门课更是优势明显，不仅有国家政策力挺、有企业调研支撑，还能与学者们保持深度交流。”会计学系教授沈洪涛表示。暨南大学将科学研究、智库建设、社会服务与人才培养有机结合，致力于为实现“双碳”目标、争取中国在国际气候治理上的话语权作出贡献。（本报记者 吴春燕 唐一歌）

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