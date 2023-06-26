海外网 李雪钦

中国科学院大学老师在招生直播间介绍学校相关情况。

受访者供图

考生打开心仪院校招生办的直播间，与招生老师“面对面”即时互动，充分了解学科专业、人才培养、就业升学、招生录取等，不仅可以收获报考“锦囊”，还能对大学生活、职业规划等有更多思考……最近高校招生成为热门话题，牵动着考生和家长的心。不少高校利用视频平台开展线上招生直播，创新宣介方式，优化咨询渠道，全方位展示学校风貌，吸引考生报考。不少学生和家长留言，高招直播间里有“高招”，考生和高校不受时间地域的限制互动起来。

与招生办零距离交流

“报名‘强基计划’的如何知道自己通过了呢？”“本科提前批什么时候填志愿？是否跟本科普通批一起填？”……打开教育部“阳光高考信息平台”，在教育部“2023年高考网上咨询周”活动的页面上，全国各地网友们的问题接连不断。“阳光高考信息平台”提供文字问答和视频直播两种方式，众多高校积极开展线上招生宣传，为考生、家长提供志愿填报咨询指导和服务。

“拿高考志愿填报来说，尽管获取信息的媒体途径很多，但不少考生和家长在高考填报志愿时，仍对大多数专业不了解，全家人对着招生目录发愁，不知道上面写着的各个专业到底是干什么的、每个专业将来的发展路线怎样、想要进入某个专业领域需要做怎样的准备。”中国科学院大学抖音号的策划运营者吴宝俊认为，通过招生直播可以在一定程度上弥补信息差，让更多考生了解学校的招生政策。

天津大学招生办的直播分为名师讲专业及慢直播等，其中“线上面对面唠嗑”的慢直播不借助PPT，工作人员就坐在屏幕前，等着解答家长和学生的提问。“慢直播期间总有人提问，有的问分数，有的问这个专业就业怎么样，还有的问本硕连读的情况。通过直播，一旦有家长问起来，会启发其他家长也跟着问，减少了考生报考专业的盲目性，于校于生都是好事。”天津大学招生办主任助理孟子健说。

“对于绝大多数考生来说，虽然网络上有很多的参考资料，学校的各种信息也可以通过互联网搜索直接获取，但仍然不够直观。”复旦大学中国研究院特邀副研究员刘典接受本报采访时说，互联网招生有助于考生全方位了解报考学校，直播和线上平台为考生提供了便捷的咨询渠道。考生和家长可以通过直播平台、微信公众号等实时提问，获取有关招生政策、专业设置、录取要求等方面的信息，各种互动交流方式能够帮助考生更全面地了解学校，有助于考生选择适合自己的学校及专业。

多渠道推介效果好

对于高校招生办来说，直播突破了线下招生瓶颈，成本低、覆盖广、参与者多、互动便利，能有效缩小信息差，是一种高效、便捷、精准的招生渠道。

孟子健说，以往工作面对的重大挑战是，怎么在高考出分到填报志愿的时间里，更好地做信息传递、咨询工作。2019年，天津大学一个学生团队首次利用直播宣讲，被看作一种“新东西”。一开始是“摸着石头过河”。但几年下来，效果令人惊喜。天津大学招生办做过统计，去年招进的近4800名学生中，四成以上都看过招生直播。

哈尔滨工业大学招生办已在抖音开播3年，截至目前，累计完成了170多场相关直播。哈尔滨工业大学招生办负责人介绍，传统的招生信息传播渠道有限，线下招生形式最多可承载1000人，线上直播的最大优点是可以同时辐射上万人。据统计，该校招生类直播观看人数最多的一场达十几万人。

北京航空航天大学招生就业处相关负责人说：“现在高校招生都是在全媒体、全平台进行。以前我们的媒体平台主要聚焦网站和微信公众号，后来陆续开通了抖音、快手、微信视频号、哔哩哔哩等平台的账号，为学生和家长提供更丰富的线上获取信息渠道。”

“直播和线上平台提供了一种全新方式来展示学校的特色和优势，如教学特色、校园文化等，以吸引更多考生的关注和报考。”刘典认为，通过直播，学校可以实时呈现校园风貌、学科实验、师资力量等内容，让考生更直观地了解学校，并提供更多互动和咨询的机会。与传统的宣讲会相比，高校直播、线上招生可以同时面向大量考生，不仅提高了招生效率，还能够节约宣传费用和差旅费用。同时，高校可以更好地了解考生的需求和兴趣，根据不同考生的特点和志愿提供招生策略和服务，进一步提升招生的精准度和吸引力。

课程资源提前“尝鲜”

为助力高校招生，相关互联网平台大展身手，纷纷拿出实招。有视频平台近期推出高校系列直播，内容覆盖招生信息分享及优质公开课程。据悉，该平台的国家精品课程已达200余场，从天文到地理，从实用学科到人文艺术，人们均可找到对应的内容。借助课程资源，考生可提前“试读”大学，感受心仪高校的教学氛围，深入了解相关专业的内涵。

快手“高考志愿厅”涵盖知名高校信息，帮助考生们填好志愿。考生不仅能够通过“志愿百问百答”“高校种草大赛”主题短视频了解高校信息，还可以在专门的志愿直播间进行线上志愿咨询，得到个性化、针对性的志愿填报指导。快手相关负责人介绍，已有不少高校在快手进行招生直播，快手还邀请医学、警察、体育、消防等5所特色高校“云招生”，满足不同考生的就读需求。

教学楼、实验室、图书馆长什么样，校园里风景如何，食堂里伙食是否合胃口，学生的课余活动都有哪些……不少学校将校园搬上“云端”，利用VR（虚拟现实）等新技术，将学校全景展现在互联网上，还开设全天候直播，请院系老师、学长带着考生逛校园，让人感觉非常亲近。有了“云”游校园的活动，考生和家长不用抵达实地，透过屏幕就有直观感受。福建考生小吴在“云逛”校园后说，去心仪的大学逛了一圈，对未来充满了向往。

值得注意的是，网上渠道多、信息量大，但也鱼龙混杂、需要辨别。考生及家长要警惕涉高考招生诈骗，提防“查分钓鱼网站”“花钱进名校”“内部有指标”等招录陷阱。刘典建议，各类平台发布的高招信息须真实、准确，并及时更新。高校在直播和线上招生中，可以提供多样化的内容呈现方式，以满足不同考生的需求和兴趣。此外，高校招生团队应具备良好的互动能力和回应能力，能够及时回答考生提出的问题，给予令人满意的解答和指导。

(责编：李依环、熊旭)