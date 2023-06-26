本报北京6月25日电 （记者李婕）人力资源社会保障部25日发布通知，部署启动2023年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动。行动自即日至12月，以2023届离校未就业高校毕业生和在各级人社部门登记的失业青年为对象，强化政策落实、服务保障、权益维护、困难帮扶，推动有就业意愿的未就业毕业生和登记失业青年尽早就业。

按照通知安排，6月底前，地市及以上人社部门发出公开信或服务公告，亮出机构名录、服务清单、招聘渠道、求助途径，为未就业毕业生等青年提供求职指引和便利。各地人社部门对登记失业青年信息进行全面摸排，形成台账。7月底前，省级人社部门对接教育部门和高校，完成未就业毕业生信息移交，建立2023届未就业毕业生帮扶台账。

通知要求，针对未就业困难毕业生及长期失业青年，组织结对帮扶，制定“一人一策”帮扶计划，优先提供各类就业服务，对长期失业青年组织实践引导活动，激发就业内生动力。

通知还提出，推进就业政策落实落地，向毕业生等青年推送就业创业政策清单，通过数据比对，精准识别政策对象。举办毕业生等青年专场招聘，加密线上线下招聘。提供便捷可及就业服务，实施青年专项技能培训计划，鼓励企业对新招用的未就业毕业生等青年开展学徒制培训。强化权益保障，整治虚假招聘、就业歧视等违法行为，同时引导未就业毕业生等青年转变就业观念，多渠道就业创业。

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