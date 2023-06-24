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2023年广西高考分数线公布：理工一本475分、文史一本528分

2023年06月24日11:11 | 来源：人民网-教育频道
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制图/万能

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人民网北京6月24日电 据广西招生考试院消息，今天，广西2023年普通高校招生录取最低控制分数线公布，其中理工类一本475分、文史类一本528分；理工类二本347分、文史类二本428分。（李依环、实习生张婉柔）

广西2023年普通高校招生录取最低控制分数线

一、本科第一批录取最低控制分数线：理工类475分，文史类528分。

二、本科第二批录取最低控制分数线：理工类347分，文史类428分。

三、高职高专批录取最低控制分数线：理工类180分，文史类180分。

四、体育类专业的录取由文化分数线和体育统考分数线双线控制。各批次的录取最低控制分数线分别为：

体育类普通本科批（文化/体育统考）：253分/83分；

体育类高职高专批（文化/体育统考）：160分/60分。

五、艺术类专业的录取由文化分数线和艺术统考分数线双线控制。各批次的录取最低控制分数线分别为：

艺术类普通本科批文化分数线：艺术理类261分，艺术文类321分；艺术统考分数线：美术类226分，书法类249分，音乐类228分，舞蹈类198分，播音主持类218分，广播影视编导类235分，航空服务类242分。

艺术类高职高专批文化分数线：艺术理类126分，艺术文类126分；艺术统考分数线：美术类210分，书法类236分，音乐类185分，舞蹈类185分，播音主持类205分，广播影视编导类219分，航空服务类225分。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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