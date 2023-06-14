原标题：20名在赣留学生组团献血：共无偿献血4400ml

6月13日，在第20个世界献血者日前夕，20名在赣留学生组团前往血站献血。 吴迪 摄

6月13日，在第20个世界献血者日前夕，20名在赣留学生组团前往血站献血。 吴迪 摄

6月13日，在第20个世界献血者日前夕，20名在赣留学生组团前往血站献血。 吴迪 摄

6月13日，在第20个世界献血者日前夕，20名在赣留学生组团前往血站献血。 吴迪 摄

6月13日，在第20个世界献血者日前夕，20名在赣留学生组团前往血站献血。 吴迪 摄

6月13日，在第20个世界献血者日前夕，20名在赣留学生组团前往血站献血。 吴迪 摄

6月13日，在第20个世界献血者日前夕，20名在赣留学生组团前往血站献血。 吴迪 摄

6月13日，在第20个世界献血者日前夕，20名在赣留学生组团前往血站献血。据了解，这些留学生都是江西财经大学雷锋国际志愿者协会的志愿者，分别来自孟加拉国、卢旺达、摩洛哥、坦桑尼亚、缅甸等国家，共计献血4400ml。

(责编：郝孟佳、李依环)