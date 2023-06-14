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百日千万专项招聘行动推出线上专场

2023年06月14日09:03 | 来源：光明日报
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原标题：百日千万专项招聘行动推出线上专场

　　 6月12日至16日，人力资源和社会保障部百日千万专项招聘行动推出信息技术、交通运输、汽车制造、土木建筑、生物医药、外企等6个线上招聘专场，共有9500余家用人单位提供28.2万个岗位。

　　 信息技术专场精选优质企业与岗位，开展系列专场直播带岗活动，覆盖600家企业，涵盖互联网产品经理、数据工程师、软件技术开发、算法工程师等千余个优质岗位。

　　 交通运输专场汇聚62家央企国企和知名民企，为广大求职者提供设备运维管理、物流策划、交通运输管理、安全管理等800多个岗位。

　　 汽车制造专场共有6790家汽车和零配件企业参加，提供相关岗位9.5万个，涵盖电池系统开发、电子硬件工程师、电气工程师、整车架构高级工程师、压铸工艺工程师、结构设计工程师、汽车内外饰造型设计师等岗位。

　　 土木建筑专场聚焦土木、测绘、监理、水利和路桥等行业，组织超过500家企业，提供超过6000个招聘需求，涵盖匹配监理员、建造师、设计、造价、结构工程师等岗位。

　　 生物医药专场汇集9000余家企业，发布临床销售、医疗器械、研发等17.9万个岗位。

　　 外企专场包括600多家企业，提供岗位2000多个，涵盖海外运营、销售经理、质量工程师、项目管理等岗位，涉及汽车、金融、电子、互联网等多个行业。（记者邱玥）

(责编：郝孟佳、李依环)

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