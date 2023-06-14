刘 平

原标题：一场充满爱与希望的戏剧之旅

《今天我是升旗手》剧照

《少年英雄·王二小》剧照

《一天零一夜》剧照

以“点亮童心 塑造未来”为主题的第九届全国优秀儿童戏剧展演6月8日在四川南充闭幕。来自全国27个省（区、市）的34个剧目参加演出，其中大型剧目12部、组台剧目22部，涵盖话剧、音乐剧、舞剧、戏曲、木偶剧、皮影戏、杂技、魔术等艺术门类，既有植根于中国传统文化、寓教于乐的民间传说、童话、神话故事，也有传承红色基因、赓续红色血脉的革命题材作品，还有反映当代少年儿童社会生活和精神世界的现实题材作品。

用鲜活的艺术形象感染孩子

艺术以形象取胜，经典的艺术形象会成为一个时代艺术的重要标识。作为以孩子为主要受众的儿童剧，尤其要以鲜活的艺术形象去吸引人、感染人。

在这方面，本次展演的很多作品都非常具有说服力。比如，以川北大木偶的形式演绎“鲤鱼跳龙门”民间传说的《龙门传说》，讲述了金鲤郎不畏艰险寻斧劈山为民造福的故事，成功塑造了金鲤郎、龙王、桑姑、二娃子等艺术形象。剧中木偶身形高大，酷似真人，五官灵动，四肢灵活，不但模拟人的动作，还能表现角色的感情，给孩子们带来艺术欣赏的乐趣。还有讲述“黄鼠狼想偷吃天鹅蛋，鸭妈妈拼命保护天鹅蛋”故事的《命大福大的蛋宝宝》，成功塑造出鸭妈妈、癞蛤蟆、黄鼠狼、丑小鸭等艺术形象，用对比手法写出动物世界的真情与真爱，给观众留下深刻印象。

成功的艺术形象，既具有鲜明而独特的个性，又具有丰富而广泛的社会概括性，是社会现实的反映。所以，人们总是能够从经典的艺术形象中看到自己或他人的“影子”。《孙小圣大闹天宫》中的孙小圣就是现实中很多中国孩子的真实写照。作品中，孙小圣崇拜孙大圣（孙悟空），但他的妈妈希望他只管学习，学校的其他活动都不要参加。作为“学霸”的孙小圣，竞选少先队大队委时，得票惨淡，很是苦恼。为了帮助他，张老师邀请他参加西游景区游览活动，让他扮演孙大圣。可他嫌辛苦，跟同学发脾气，推倒了蟠桃树。孙大圣（孙悟空）现身对他说：“你的一切行为都在败坏我的名誉。”孙小圣由此认识到自己的错误，开始改变和成长。《孙小圣大闹天宫》采用“穿越”手法，让孩子们既看到神话故事中的孙大圣，又看到现实中自己的“影子”孙小圣。大圣小圣两个形象，互相映照，形成对比，令人印象深刻。

用艺术反映孩子们的生活

艺术是生活的真实反映。儿童剧是演给孩子看的，描写孩子的生活、抒发孩子的情感、塑造孩子的形象是儿童剧创作永恒不变的宗旨。

孩子的生活是缤纷多彩的，这决定了对孩子生活的书写不可能采用一种方式。从内容看，本次展演的儿童剧，既有展现活泼、紧张、欢快校园生活的《今天我是升旗手》，也有描写边远山区留守儿童生活的《那山有片粉色的云》，还有记录孩子们成长过程的《大栓的小尾巴》《没有角的小犀牛》，不仅让孩子们从中看到自己的生活，也让成人可以借此了解当下孩子的所思所想。

值得一提的是，《小溜溜溜了》不仅写孩子的生活，更引发观众对当下亲子关系的思考。《小溜溜溜了》中，小溜溜常常见不到工作忙碌的爸爸，于是他突发奇想，给自己“贴”上一张邮票，让邮递员把他邮寄出去，去找爸爸，由此展开一段妙趣横生的奇幻故事。该剧构思非常奇妙，以儿童剧的方式，揭示出当下不少父母对孩子陪伴太少的现实，具有强烈的现实意义。

时代在发展，孩子们在成长。如何讲好时代发展中的新故事，反映孩子们不断变化的新生活，是儿童剧创作面临的新课题。此前出现的《青春跑道》《柠檬黄的味道》敢于突破题材禁区，描写初高中学生的“早恋”问题，写得非常阳光，不仅没有产生任何负面影响，而且为学生正确处理“早恋”问题提供引导，收到了很好的社会效果。

这次展演，《一天零一夜》讲述了“科研二代”少年亮亮为了给自己制造的机器人“燃威威”寻找到世界上最厉害的芯片，与宠物伙伴龙仔、机器人圆小圆一起上天下海闯关冒险，经历无数艰难险阻和挑战，终于集齐了“智”“仁”“爱”三枚子芯片，最终合成一枚“中国芯”的故事。在冒险实践中，亮亮逐渐懂得发展科技的真谛以及成长的意义。作品将儿童剧的题材从家庭生活、校园生活、红色故事拓展到高科技领域，虽然具有科幻色彩，但十分贴合当下的时代主题，也有利于激发孩子们对高科技的兴趣。

在孩子心田播下红色种子

儿童剧区别于其他戏剧的最大特点是，除了具有娱乐功能，更具有教育功能。甚至可以说，教育是儿童剧的首要功能。当然，这里的教育不是居高临下的生硬说教，而是循循善诱、寓教于乐的启发和引导。

少年儿童的成长离不开红色文化的滋养。在少儿教育中，有效融入红色文化，可以帮助少年儿童系好人生的第一粒“纽扣”，树立正确的价值观、道德观，形成积极向上的人生态度。本次展演，就有不少红色题材儿童剧作品，如《少年英雄·王二小》《少共国际师》《长征路上小红军》《大豆谣》《巨人计划之信仰》《戴“星星”的孩子》《报童》《遇见星海》。

《少年英雄·王二小》讲述王二小的英雄事迹，让今天的孩子看到了榜样的力量；《少共国际师》讲述刘小六等人从小心向革命，从少年儿童成长为“小红军”的动人故事；《长征路上小红军》记录了小红军在长征路上的一次刻骨铭心的经历——炊事班长省下粮食给伤病员吃，自己却饿死了；《大豆谣》讲述了一个“活着的小萝卜头”的故事；《巨人计划之信仰》再现音乐家田汉少时积极参加学生军报效祖国的故事……这些作品正面再现了革命先辈少时的志气和骨气，有利于今天的孩子了解和学习红色历史。

如果说上述作品侧重于对红色历史的直观再现，那么《戴“星星”的孩子》《遇见星海》《报童》等作品则通过发掘革命故事中的现代意义，引发孩子对成长的思考，从而让孩子对红色故事产生共情。

《遇见星海》将革命历史题材与艺术创作有机结合起来，讲述了五个孩子在学习艺术创作过程中的成长故事。《报童》描写了新华日报社的一群报童在抗战岁月中快速成长的故事。“成长”是这些作品的共同主题，“成长”也是剧中主人公与当下孩子的共同经历。有了“成长”作桥，今天的孩子与革命战争年代的孩子，也就有了对话与共情的基础。

《戴“星星”的孩子》更是把这一基础构建得更为坚实。它通过描写抗战时期孩子剧团的故事，塑造了一个个活泼、调皮、可爱的孩子形象——聪明任性的星豆、憨厚的狗墩、秀气乖巧的柳荫、淘气的小快板、爱吃零食的胖丫。他们争强好胜，互不服气，可是一旦遇到困难又如兄弟姐妹一样亲近……除了时空环境不同，剧中人物的性格、特点、行为方式甚至缺点与今天的孩子并无二致，这深深地触动了现场的孩子们，让他们更容易走近剧中人物，并将自己的行为与剧中人物的行为进行对比，从而找到成长的坐标。

艺术作品是内容与形式的有机统一。本届展演，除了扎实的内容让人印象深刻，新颖的艺术形式也给观众带来了审美的愉悦。《铁窗蝴蝶》用提线木偶演出，让观众获得了一种新鲜的美感；《九色鹿》用皮影的形式讲述传奇故事，清新而又自然；《我可是特暴龙》用大人偶演出，产生了奇特的效果；《哪吒闹海新传》融入传统戏曲元素，以武术散打、翻跟斗、踢花枪、红绸舞等表现剧中内容，让老故事产生全新的审美意境。

这些剧目的创作实践表明，只有内容与形式完美结合，才能创作出具有审美意蕴的舞台艺术精品。从这个意义上说，本届儿童戏剧展演展示出新时代儿童戏剧创作的时代精神、教育意义和审美价值，成功带领少年儿童走进了色彩斑斓的戏剧世界，为他们的健康成长起到了引领作用。

（作者：刘 平，系中国社会科学院文学研究所研究员）

（本文图片均由文化和旅游部艺术司提供）

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