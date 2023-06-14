黄 兰

原标题：【光明时评】给“自找苦吃”的返乡青年加点“甜”

近来，江苏镇江新区永兴农机机械化专业合作社的80后返乡创业青年魏巧的故事一直为人所津津乐道。通过数字化管理，她不仅种植了2万多亩水稻，成为名副其实的种粮大户，还带动周边农民致富，变身乡村振兴“领头雁”。今年全国两会期间，魏巧的新时代“新农人”故事还获得习近平总书记的点赞。

乡村振兴，人才是关键。多地区聚焦高校毕业生、农民工等群体，先后出台多项扶持政策，持续丰富并优化创业服务等措施，助力其实现高质量就业，也助力乡村集聚英才。据官方数据，新时代十年来，在大众创业万众创新的澎湃浪潮中，累计有1120万人返乡回乡创新创业，其中不乏青年大学生。

随着农村创新创业就业环境持续改善，返乡创业浪潮蔚然成风。对于走进乡土中国深处的新时代中国青年来说，跳出他们的“舒适区”，学以致用，投身富民产业，带动农民增收致富，无疑值得点赞。他们的奔赴，不仅为乡村产业发展带去希望，还在农村人居环境和社会风气方面带去不少变化，为乡土中国注入新活力。

新时代新征程上，建设农业强国，推动实现农业农村现代化，亟须厚植农村创新创业沃土，吸引包括致富带头人、返乡创业大学生、退役军人等在内的各类人才在乡村振兴中建功立业。更为重要的是不断完善助力他们发展的体制机制，合力帮助他们不仅能留下来，而且能发展好。

就业创业指导服务首先要跟上。相关单位要深入细致做好相关指导和服务，一方面，引导学生树立正确的择业观、就业观、创业观；另一方面，对有返乡创新创业意愿的青年，要引导他们洞察发展机遇，完善创业“方法论”，找到且找准合适的发力点。各地乡村资源禀赋不同、人文环境各异，唯有结合自身优势发展特色产业，才能让产业立起来、活起来、强起来。因此，对有志于在乡村大展身手的青年来说，有必要引导其开阔视野、增强对市场环境与当地资源的“诊断”，找到自身兴趣、所学所长与资源实际契合的发展点。

返乡青年创得好留得下，选对赛道及方向只是迈出第一步，后续仍离不开相关帮扶与支撑。比如，为返乡青年在乡村干事创业提供培训、信息、金融等系统性支持服务，为各类人才搭建干事创业平台。近年来，各地纷纷拿出真招实招，加强对返乡创新创业人才的激励，有的加强资金支持，提供专项人才培育计划和帮扶资金；有的发挥专家学者、企业家、致富能人等创业导师作用，鼓励各地整合各领域外部人才成立乡村振兴顾问团，加强农村创业人员的就业指导与培训服务等。

说到底，一个地方对青年人才的吸引力，往往是“硬件”“软件”综合作用的结果。吸引更多有志青年返乡创新创业，既要优化改善人居环境，加强道路硬化、网络通信等基础设施建设，创设宜居宜业的美丽环境和良好生态；又要当好创新创业服务的“店小二”，为返乡入乡人员就业创业搭建便捷的服务平台和施展天地，为他们提供立体的支持服务，以丰富、精细、人性化的服务托举他们的梦想，在广袤乡村成就出彩人生。

（作者：黄 兰，系重庆市中国特色社会主义理论体系研究中心研究员、重庆财经学院副教授）

(责编：郝孟佳、孙竞)