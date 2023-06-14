原标题：合并办学：从优势互补到服务国家需求

日前，应急管理部发布《关于高等学校设置事项的公示》表示，拟向教育部申报设立应急管理大学。拟申报的应急管理大学将由华北科技学院和防灾科技学院合并设立，为全日制公办普通本科学校。

我国高校合并办学经历了哪些发展历程？面向新时代，合并办学为人才培养带来了哪些益处？其未来的发展方向又在哪里？近日，科技日报记者采访了有关专家，回顾我国高校合并办学历史，探讨未来合并办学模式新风向。

合并办学模式由来已久

我国许多高校在发展过程中都有合并办学的历史。新中国成立后，我国高等院校曾经历过两次大规模的调整合并。天津大学教育学院副教授高耀告诉记者，20世纪50年代，教育部提出对中国高等教育结构进行大调整，在整顿综合大学，加强综合大学管理和改革的同时，主要发展专门学院，重点是加强对工业学院和师资的培养。

在此次调整合并中，北京大学工学院和原燕京大学工科并入清华大学，清华大学和原燕京大学的文、法、理及辅仁大学、浙江大学有关学科并入北京大学，由此北京大学成为文理综合性大学，清华大学成为多学科性工业大学。

20世纪90年代，为适应社会主义现代化建设的需要，我国高等教育又一次迎来重大体制改革和结构调整。厦门大学教育研究院副教授李国强介绍，1992年起，国家教委在高教领域着力推进的改革是围绕“规模、结构、质量、效益”四个关键词展开的。1994年，国家教委在上海召开全国高等教育管理体制改革座谈会，提出了“共建、联合、合并、协作、划转”五种改革形式，并在之后演变形成了“共建、调整、合并、合作”的高等教育管理体制改革指导方针。

20世纪90年代的这一次高校调整合并历时十余年，时间跨度大且规模空前。全国共有1068所高校参与调整合并，共合并组建新院校424所，我国高等教育的发展从此进入了一个新的阶段。

办学目标与时俱进

随着时代变迁和社会发展，高校合并办学的政策、方向、目标等都在不断变化和调整，这反映了高校合并办学具有与时俱进的特点和趋势。

高耀表示，高校合并办学最初是由政府主导，目的是促进高校优势互补、资源共享。而随着时间的推移和政策环境的变化，政府逐步放宽对高校的管理权限，鼓励高校自主选择合适的发展模式和发展战略。

“高校合并办学最初的主要方向是使各高校之间实现优势互补，现在则逐渐转向服务于国家和社会需求，注重培养应用型人才和解决现实问题。在办学目标上，也从提高教育质量和水平、增强高等教育综合竞争力，逐渐转向解决社会问题和培养人才，注重将知识和技术转化为实际应用。”高耀补充道。

李国强认为，高校合并主要是基于对优化资源配置方面的考量。高校学科单一化不利于学生的个人成长，培养复合型人才就要让学生有机会接触到多学科的知识，高校的合并能够在一定程度上提升高校学科专业的综合性。

当下，除了“高校+高校”外，“高校+科研院所”也成为一种强强联合的合并办学模式。

2017年，山东省化工研究院正式整建制并入青岛科技大学，并更名为青岛科技大学山东化工研究院，成为青岛科技大学的科研机构，同时在研究院挂牌青岛科技大学济南校区，这是青岛科技大学在全省率先开展高校科研体制改革试点以来的首个标志性成果，也是山东省科教融合的成功范例；2019年10月，山西省委省政府决定，山西农业大学和山西省农业科学院合署改革，成立新的山西农业大学，双方优势互补、资源互通，共同推进科教融合和产学研协同发展，在人才培养、科研合作、成果应用等方面取得了显著成效。

高耀介绍，“高校+科研院所”这种合并形式通常以高校为主体，将科研院所纳入合并后的大学管理中。这种合并形式的优势在于能够整合科研院所的科技成果和研究人员，加强学术研究和技术创新，提高科研水平和国际竞争力。同时，科研院所的专业优势也能够进一步支持高校的学科建设和教学改革。

“虽然不同的合并形式侧重点略有不同，但合并办学的宗旨都是为了增强学校的整体实力。如何选择合适的合并形式，需要根据高校、科研院所等单位各自的特点和发展需求进行综合考虑。”高耀说。

实现真正的融合是关键

不同高校之间通过合并可以实现资源整合和优势互补，提高整体实力和综合影响力，还可以降低重复投入和成本，提高经济效益。对于学生而言，也可以获得更加丰富的教育资源以及更多深造机会。同时在教师队伍建设上，高校合并促进了学术交流与合作，高校的规模扩大也让教师的职业发展空间更广阔。

与此同时，高校合并办学也可能带来一些问题，比如学校之间的文化存在冲突、师资配置不平衡、课程设置不协调等。

对此，高耀认为，当前高校合并办学存在很多共性问题，主要集中在高校间文化融合、学科凝练、资源整合、师资队伍优化、管理体制调整、学生适应和融入等方面。高校需要采取有效的组织协调和管理措施来解决这些问题，同时政府部门也应加强对高校合并办学的指导和支持，不断提高其办学质量和效益。

“高校合并办学模式整体向好，但更重要的是关注合并以后如何继续发展的问题。比如一些高校合并后表面上成为综合性大学，但实际上不少大学各学院之间的课程没有完全打通，对学生来说还是和在单科院校上学一样，综合性大学并没有充分发挥出在人才培养上的综合优势来。”李国强说。

李国强补充道，合并办学之后如何把人、财、物等资源充分整合起来是实现真正融合的关键所在。“不管是硬件设施还是学校的办学理念，融合都需要有一个过程。我们期望合并能丰富高校的资源，产生效益促进学校的发展建设，并且要把最终落脚点放在促进学生更好成长上。”

高耀表示，未来合并办学要以服务国家和社会发展需求为导向，持续促进高校内涵式发展和特色化发展。尤其是在人才培养方面，要注重教师队伍建设和课程体系改革，加强实践教学训练，还要注重合并后高校的学风建设，营造浓厚的学习氛围，不断提升学生的自主学习能力和创新能力。

（实习记者 沈 唯）

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