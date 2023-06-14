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宁夏大学创新创业学院启动科技创新赋能基础教育活动

2023年06月14日08:47 | 来源：科技日报
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原标题：宁夏大学创新创业学院　　启动科技创新赋能基础教育活动

　　记者6月12日获悉，宁夏大学创新创业学院“四色先锋党建+四科进校园”科技创新赋能基础教育系列活动日前正式启动。作为该活动《相信榜样的力量》系列专题的首期开讲人，宁夏大学博士生导师张桂杰，戴上了久违的红领巾，与银川市第二十一小学湖畔分校的学生分享他的成长经历和成功感悟。

　　为激发青少年讲科学、爱科学、学科学、用科学的热情，培养师生爱党爱国爱科学、创新创造创未来的素养，宁夏大学创新创业学院（大学科技园办公室）联合银川市湖畔中学、银川市第二十一小学湖畔分校，举办了此次科技创新赋能基础教育系列活动。活动首批邀请的青年科技专家除张桂杰外，还有宁夏大学生命科学学院的李乐等7位教授，两所中小学校为他们颁发了聘书。

　　银川市第二十一小学湖畔分校校长陈景光表示，科学家进校园活动可以帮助学生拓宽视野、提高学生科学素养、增强学校科学文化氛围。

　　近年来，宁夏大学探索建立高校青年科技人才深度参与基础教育的“党建+业务工作”创新机制，充分利用高校科技人才智力资源，助力宁夏基础教育质量提升。

　　“我们将整合宁夏大学优质科创资源和人才资源，以开展科普讲座、打造特色团队、联创党建活动等形式，致力于将科创、文化、体育、艺术纳入到基础教育全过程，提升学生学习内驱力，让科普和创新真正走近中小学生。”宁夏大学创新创业学院院长、科学技术研究院副院长冯蛟说。（记者王迎霞 通讯员全晓虎）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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