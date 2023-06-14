原标题：如何为孩子上好一堂科学课？

日前，教育部等十八部门联合印发的《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称《意见》）提出，通过3至5年努力，在教育“双减”中做好科学教育加法的各项措施全面落地，中小学科学教育体系更加完善，社会各方资源有机整合，实践活动丰富多彩，科学教育教师规模持续扩大、素质和能力明显增强，大中小学及家校社协同育人机制明显健全，科学教育质量明显提高，中小学生科学素质明显提升，科学教育在促进学生健康成长、全面发展和推进社会主义现代化教育强国建设中发挥重大作用。

为鼓励更多小学科学教师及研究者重视以科学素养为导向的变革、探索和创新，中国教育学会科学教育分会、北京桂馨慈善基金会近日联合举办了“探究未来——2023科学教育支持计划大会”。来自全国各地的300余名科学教育工作者齐聚一堂，共同研究探讨了他们关心的科学教育话题：如何为孩子上好一堂科学课？

加强对科学课程的研究

时隔多年，全国著名特级教师、原中国教育学会小学科学教育专业委员会副理事长章鼎儿，仍记得那一节刷新了自己对于“科学观察”理解的课程。

那是20世纪80年代，一位美国教师在课堂上发了一张A4纸和蜡烛，请大家观察蜡烛并将获得的信息写在纸上。

通过眼耳鼻观察到蜡烛的一个特点，给1分；其他变革性观察方法获取特点信息，给5分。那次，章鼎儿提笔就写了16条信息，得了16分，而美国教师得了400分。对方采取的变革性观察方法包括：拿起蜡烛放在嘴巴里咬一段，咀嚼半分钟最后吞下去，获取味道、口感、能否食用等信息。

“原来观察有那么多层次和方法！”章鼎儿表示，他讲这个故事，是希望科学教师们能拓宽视野，深入思考观察、实验等概念及其方法，加强对于科学课程的研究，更好地指导孩子们进行科学探究活动。

在章鼎儿看来，一堂好的科学课程要让孩子们感知到科学的有趣严谨，并通过实践活动和交流讨论潜移默化地教会孩子们科学思维和科学方法。“一个优秀科学教师的课堂，是能让孩子得到全面发展的课堂。”他强调。

令章鼎儿感到欣喜的是，这样的科学课程越来越多了。近期，他在青海西宁听了一节“认识岩石”的课程，教师把大自然里的岩石带到了课堂上，讲述自己发现每块岩石的故事，让孩子们通过观察记录认识岩石的特性。

章鼎儿希望，全国各地的科学教师们能了解更多“好活动”“好课”，并从中得到借鉴。

同时，章鼎儿对科学教师实施科学课程最重要的参考依据——科学教材也提出了建议。“要加强对于科学教材的研究。”章鼎儿说，“建议成立一个全国性的科学教育课程发展、教材编写研究机构，鼓励多家出版社及企业、社团、民间资金参与科学教科书的编写研究，进一步提升科学教材的质量水平。”

提升科学教师专职化水平

小学科学教师是孩子科学梦想的启蒙人。党的十八大以来，这支激发孩子科学梦想的队伍越来越壮大。

中国教育统计年鉴显示，2012年全国小学科学教师共计176931人，2020年增至230201人，增幅达30.11%。同时，科学教师学历水平与素养显著提升，科学教育专业教师比例有所提高，研究生学历的教师人数和占比大幅度提升。

当下，科学教师队伍建设仍有提升空间。国家教育行政学院副研究员高政指出，当前我国科学教师队伍的专业素养仍不能完全满足各个学段的现实需要。比如，目前我国小学阶段科学教师的专职化率不足30％，有理科背景的小学科学教师占比仅为27.5%。科学教师的培养培训还应进一步加强与优化。

义务教育科学课程标准修订组成员、中国科学院国家天文台研究员郑永春持有相同观点。他告诉科技日报记者：“提升小学科学教师专职化水平非常重要。当前，全国各地还有不少科学教师缺乏理工科背景，制约了科学教育质量的提升。建议科学教师学习掌握一门理工科专业，学完该专业的大学教材甚至研究生教材。”

郑永春观察到，在北京、上海等一线城市，科学教师专职化的比率较高，很多科学教师都是理工科专业毕业的。“我建议这些地方的教育科研机构，组织不同专业背景科学教师进行经常性的跨学科交流，这有助于提高教师对于科学的综合性理解。”

2022年5月，教育部办公厅印发《关于加强小学科学教师培养的通知》，提出“从源头上加强本科及以上层次高素质专业化小学科学教师供给，提高科学教育水平，夯实创新人才培养基础”。《意见》也强调，落实小学科学教师岗位编制，加强中小学实验员、各级教研部门科学教研员配备，逐步推动实现每所小学至少有1名具有理工类硕士学位的科学教师。

此外，郑永春还建议，科学教师要加强对前沿科技知识的学习，树立终身学习的理念。有条件的地方，可组织科学教师参加科学考察，参加物理、化学、生命科学、地球科学等学科的专业学术会议，访问专业科研机构和实验室。

（记者 孙 瑜）

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