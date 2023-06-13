郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考落幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

华东理工大学地处人文荟萃、海纳百川的国际大都市──上海，是教育部直属的全国重点大学，入选国家“211工程”重点建设高校，获批“985工程优势学科创新平台”建设高水平大学，入选国家“双一流”建设高校。化学、材料科学与工程、化学工程与技术三个学科入选一流学科建设名单。

人民网：请您简要介绍学校的基本情况以及优势和特色专业

华东理工大学：学校学科设置涵盖理学、工学、农学、医学、经济学、管理学、文学、法学、艺术、哲学、教育学等11个学科门类，拥有本科招生专业72个；一级学科硕士学位授权点31个，硕士专业学位授权点17个；一级学科博士学位授权点18个，博士专业学位授权点5个；博士后科研流动站14个；“双一流”建设学科3个、国家重点学科8个、上海市重点学科10个、上海高校一流学科7个。拥有国家一流本科专业建设点41个，上海市一流本科专业建设点6个，卓越工程师教育培养计划专业7个。

人民网：2023年贵校招生政策有哪些变化？招生专业有无增减？

华东理工大学：2023年，华东理工大学招生总计划为4155名，在全国各省份均安排有招生计划。学校将继续推行大类招生，在2022年基础上进一步优化组合。一本批次（本科普通批次，普通类，常规批等），有54个专业按照17个专业类招生，其余专业按专业进行招生。艺术类3个专业按“设计学类”大类招生。在其他批次或特殊类型批次录取时，按照专业进行招生。专业类名称及其包含的专业可在学校本科招生网查询。

学校面向经济社会新发展、科技产业新变革，坚持需求导向，主动服务国家战略、区域经济社会和产业发展需要，近年新增“智能制造工程”“人工智能”“机器人工程”“储能科学与工程”“高分子材料与工程（集成电路材料方向）”等招生专业（方向）。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？

华东理工大学：学校录取原则为“分数优先，遵循志愿”，即对投档考生，按照从高分到低分择优录取的原则进行录取，考生各专业志愿之间不设专业级差分，优先满足高分考生的专业志愿，也有利于考生根据自己的兴趣爱好、特长以及考分来选择专业。

当考生所填报的专业志愿都无法满足时，若服从专业调剂且体检不受限制，将统筹安排调剂到招生计划尚未完成的专业；若不服从专业调剂或体检受限，作退档处理。

在内蒙古自治区实行“分数清”（即不设专业级差分）录取规则。中外合作办学专业原则上只录取填报此类志愿的考生，入学后不能转入非中外合作办学专业。

学校参照由教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定，制定学校各专业（类）的体检限制要求。

学校的各项招生政策均以《华东理工大学2023年本科招生章程》为准，在教育部阳光高考平台和学校本科招生网都有公布，请各位考生及家长上网查询。

人民网：对于科学填报志愿，有哪些建议给到学生和家长们？

华东理工大学：填报志愿时，考生可以根据自己的兴趣和爱好，再结合分数来填报专业。

不建议仅根据自己的考分来填报与这个分数对应的专业，因为按这种方式填报志愿，录取的专业未必适合考生本人。如果考生对未来从事什么行业还不确定话，建议选择基础性、可拓展的专业。

考生选择专业应该尽量选择每所大学的优势学科或重点学科，因为这些学科汇聚了一所高校的顶级师资和人才，是学校发展的源头和基石。

人民网：请您介绍一下学校奖助学政策及就业情况

华东理工大学：学校建成了以政府奖助学金、学校奖助学金和社会奖助学金为支撑的多层级、多类别的激励体系，每年发放各类奖助学金2000余万元，成为激励学生成长成才的强有力“催化剂”。

政府奖助学金包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和上海市奖学金。学校奖助学金是学校专项拨款设立的奖助学金，旨在奖励在学业学术、创新创业等方面取得成绩的学生，获奖覆盖面达到在校本科生总人数的40%左右。社会奖助学金是企事业单位、校友或社会爱心人士在学校设立的奖助学金。

华东理工大学毕业生有特长、有特色、综合素质高，就业流向多为国内外重要行业知名企业。2022年，学校各专业岗位需求量与毕业生人数之比平均为5.52∶1。毕业生就业流向涉及化工医药、石油轻工、信息产业、金融商贸、教育科技及第三产业等行业，学生就业的单位绝大部分为国内外知名企业，不少毕业生已经成为企业、部门的领导和技术骨干。

近年来，学校本科毕业生升学深造比例持续增长，其中保送攻读研究生的比例在20%左右，部分学院保送读研比例超过30%。如需获取更多信息，欢迎通过互联网查询《华东理工大学2022年度毕业生就业质量报告》。

(责编：李依环、熊旭)