原标题：沈阳今年将为高校毕业生提供20万个工作岗位

记者7日自沈阳市政府新闻办召开的发布会获悉，2023年，沈阳将为高校毕业生提供20万个工作岗位，组织开展特色招聘活动300场，支持高层次青年人才创新创业项目落地发展。

沈阳市委组织部副部长、沈阳市商务局局长赵戈介绍，今年，沈阳提出了引育高层次人才500人、吸引集聚16万高校毕业生的目标。

为此，沈阳将大力引进培育高层次人才，围绕重点产业发展方向举办创新创业大赛，促进项目和人才在沈落地。发挥“兴沈英才”专列作用，实施“带土移植”引育工程，吸引集聚高校毕业生留沈来沈就业创业。

为了吸引集聚高校毕业生留沈来沈就业创业，激发高校毕业生的创新创业活力，沈阳提出了一系列便利化服务举措。

在高校毕业生落户方面，在全面取消高校毕业生落户限制基础上，简化高校毕业生及其配偶、子女、父母落户办理流程，完善与户籍相匹配的教育、医疗、社会保障等公共服务机制；对新毕业的高校毕业生，在辽宁省内其他市就业并缴纳社会保险的，可以将户口落在沈阳市。

除此之外，对来沈创新创业的高层次科技人才团队将提供最高2000万元人民币的资金支持，同时，对产业发展具有关键支撑作用的战略科学家领衔的“项目+团队”，采取“一事一议”方式给予资助。

与此同时，沈阳还将持续加大人才认定放权力度。在现有的220家自主认定单位基础上，力争数量达到300家以上，构建形成“单位认可、市场评价、政府支持”的人才认定模式，让优秀人才脱颖而出。(记者 王景巍)

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