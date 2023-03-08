原标题：（两会观察）让教育“通”起来、“香”起来、“新”起来，有何新招？

百年大计，教育为本。“推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，大力发展职业教育，推进高等教育创新”写入今年的政府工作报告。

全国两会正在召开，如何破解乡村教师留不住、职业院校受歧视、高校毕业生就业难等教育相关问题受到关注，多位代表委员对此积极建言献策。

资料图：新疆乌鲁木齐市第四十二小学，学生们等待领取新课本。中新社记者 刘新 摄

整合师资队伍，让乡村教育“通”起来

政府工作报告指出，过去五年，中国持续加强农村义务教育薄弱环节建设，保障教师特别是乡村教师工资待遇。《乡村振兴战略规划实施报告(2018-2022年)》显示，农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例达到72.23%。

“乡村教师是乡村教育高质量发展的‘第一责任人’，只有帮助更多青年教师成长为优秀教师，才能让山里的孩子获得更好的教育。”在全国政协委员、福建省漳州市实验小学党委书记兰臻看来，教育要从基本均衡向优质均衡迈进，需要从名师资源培养、学校文化构建等方面为乡村教育注入活力。

如何打造一支“下得去、留得住、教得好”的乡村教师队伍？全国人大代表、云南省文山壮族苗族自治州广南县莲城镇落松地小学教师农加贵在接受中新社记者采访时表示，希望加强边疆少数民族教育的硬件设施建设，切实提高乡村教师待遇。他建议，让优秀教师到乡村学校定期轮岗，让乡村老教师能学习先进的教学理念。同时鼓励师范生优先到边远山区学校实习，多举措提升乡村教师队伍素质。

数字技术赋能，让职业教育“香”起来

中国2022年新修订的职业教育法明确，职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型。

当前，数字化技术正在重构职业教育生态。《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》首次增加“数字职业”标识，共标识数字职业97个，新增的数字职业数量占到新增职业数的61%。

中国教育部副部长翁铁慧上月在一场论坛上表示，中国设立了职业教育数字校园、信息化标杆校、专业教学资源库、精品在线开放课程等相关项目，建成了资源共享的“国家职业教育智慧教育平台”，为推动数字技术与职业教育深度融合、提高数字化时代技术技能人才培养质量夯实了基础。

全国政协委员、河北交通职业技术学院副院长张运凯表示，要大力推进地方教育行政部门和职业学校开展教育数字化转型工作，进一步完善“国家职业教育智慧教育平台”的建设，完善接入标准，汇聚更多优质数字资源，健全线上学分互认机制，服务更多学校、学生和社会学习者。

全国政协委员、中华职业教育社副理事长苏华则建议，持续深化“知识+技能”职教高考制度改革，扩大职教本科招生规模，打破技能人才成长的“天花板”，让职教学生“升学有道，就业有门，创业有方”。

对接前沿需求，让高等教育“新”起来

近年来，中国教育部通过建基地、定标准、抓课程、强师资、推政策、强实践六大举措深化高校创新创业教育改革。

针对高校毕业生就业难问题，全国政协委员、天津城建大学副校长王中良对记者表示，高等教育的创新不能闭门造车，而应与社会和国家前沿需求结合起来，避免课程设置与社会发展脱节。

“要把学科专业链与人才链、创新链与产业链有机对接。”全国人大代表、昆明理工大学校长王华向记者介绍，在人工智能热潮下，昆明理工大学及时调整专业设置，打造人工智能专业，“培养一个学生，外面十几家单位抢着要”。

“在教育部的支持下成立人工智能产业学院，我们学校经历了从单一学科专业封闭式培养到打破学科专业界限、多学科专业交叉共同培养，再到实现与行业内头部或重点企业联合培养人才的改革实践。”王华表示，通过产教融合，能够培养出更多满足社会需求的应用型创新人才。(记者 薄雯雯 郎佳慧)

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