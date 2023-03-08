原标题：（两会观察）千万高校毕业生进入就业市场，压力怎么缓解？

2023年全国两会期间，高校毕业生就业成为热点议题。从政策举措到服务手续，从培养模式到就业岗位，从高校到企业……多位代表委员为纾解高校毕业生就业难题支招。

资料图：某招聘会现场(图文无关)。中新社记者 易海菲 摄

提高人才培养与国家需求的匹配度

中国人社部日前表示，2023年高校毕业生将达到1158万人，招工难、就业难并存的结构性矛盾依然突出，普工难招、技术工人短缺。

“‘就业难’与‘用工荒’并存，反映了高校人才培养与国家需求间，供需匹配度还有待协调。”在全国人大代表、华中科技大学校长尤政看来，供需不协调与高校人才培养评价体系、培养方式还无法完全满足现实需求有关。

他建议，相关部门尽快出台配套政策，引导高校探索人才培养多元融合发展模式。

全国政协委员、武汉理工大学党委书记信思金也建议，深化高校人才培养模式和人才评价制度等改革，强化产教协同育人，加强就业指导，提高毕业生与就业岗位的匹配度。

“ChatGPT等生成式人工智能，将可以胜任许多一般性白领人员的工作，会对教育和人才培养以及高校毕业生就业等产生巨大影响。”全国政协委员、四川大学副校长褚良银表示。

他建议，优化现有教育模式，使之朝着更加现代化和有效的方向发展，以更好培养学生的综合素质和能力，使他们能够更好适应未来社会的需求。

调动民营企业积极性

千万高校毕业生进入就业市场，压力如何缓解？

“民营企业作为中国吸纳就业的主力军，贡献了80%以上的就业机会。”全国政协委员、观澜湖集团主席兼行政总裁朱鼎健建议国家从政策层面出手，出台相关政策，调动民营企业的积极性，吸纳高校毕业生就业。

全国人大代表、58同城CEO姚劲波建议，在2022年社保“缓返补”政策经验的基础上，研究出台鼓励企业扩大高校毕业生就业的相关政策，对于吸纳应届大学生的企业根据招聘人数，实施前半年免、后半年减半缴纳社保的政策。

高校毕业生就业增量哪里找？全国政协委员、中国财政科学研究院院长刘尚希认为，数字经济在就业方面展现出显著的引领作用。

在刘尚希看来，传统的就业认知框架亟需突破，建议大力发展数字经济来吸纳青年就业，应鼓励、支持和拓展平台就业，以电商、网约车、物流配送、在线教育、信息服务和数字场景设计等作为吸纳青年就业的主要方式。

适度延长保留应届毕业生资格时限

“一些高校毕业生长期难以就业，极易产生焦虑、抑郁等情绪。”全国两会期间，民进中央提出《关于多措并举促进青年群体就业的提案》，建议通过提供一对一咨询、心理健康援助等方式，缓解就业焦虑，同时采取政府补贴的方式开展技能培训、就业见习、创业培训等，不断提高高校毕业生就业创业能力。

民进中央还建议，适度延长保留应届毕业生资格时限，进一步落实高校毕业生择业期政策，对当前部分地方公务员、事业单位要求须为“当年毕业”的做法予以纠正。

全国政协委员，北京城市学院党委书记、校长刘林则建议，对以灵活就业形式在新业态中就业的高校毕业生加强职业安全保障和医疗、养老、失业等方面的社会保障。

关于高校毕业生就业手续，全国政协委员、中国音乐学院教授吴碧霞建议，深入研究现行的高校毕业生就业工作机制，减少不必要的环节和要求，切实为学生和学校减负。(记者 袁秀月)

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