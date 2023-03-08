原标题：广西“95后飞机医生”：向挑战而生的酷女孩

图为咸俊进行航前检查。 俞靖 摄

清晨5点，闹钟响起，“95后”女孩咸俊搭乘接驳车来到机场就位。6点30分，领取工具箱，绕机检查、上机检查、逐项核对。夜晚8点30分，结束一天的工作，交还工具箱，回家。看似单调重复的工作却极具挑战性，这是深圳航空南宁分公司航线维护助理工程师咸俊每天高度专注的“梦想职业”。

图为咸俊进行绕机检查。 俞靖 摄

2019年，咸俊从桂林航天工业学院测控技术与仪器专业毕业。那时生性活泼，喜欢挑战的她还是师父身后的“小跟班”，看着接送飞机的指挥棒、耳机、转弯销在师父手里灵活运转。工作时，师父细致地讲解每个环节的注意事项，传授检修知识。下班后，咸俊查阅资料，深究不同型号的飞机维修技能，向师父请教工作中的难题。

看着一架架飞机经过师父的检修飞上蓝天，她期待早日真正走上岗位，接手这份神圣的工作。“当时我还不能独自操作，体会不到师父的辛苦，看着师傅操作的时候觉得很有趣。后来自己干的时候，才觉得这个工卡怎么填都填不完。”咸俊告诉记者。

图为咸俊核对检修单。 俞靖 摄

忙碌是咸俊的工作常态。早上8点到9点，晚上11点到12点是航班最多的时候，还有不少航班会在晚上飞回南宁过夜。她带着工具箱奔赴数不清的航前检查、航后检查和过站检查，每次都要保持注意力高度集中，一刻也马虎不得。

“如果发现零件少了，就必须得找到，不然飞机是不能放行的。我们的放行是对乘客和机组人员的承诺，一次也不能出错。”咸俊严肃地告诉记者。

安全、准确、无误是咸俊工作时的口头禅，也是飞机维修工作的核心要求。白班时，咸俊需要在清晨6点30分到位，提前90分钟为第一班出港飞机做航前检查。夜班则是更大的挑战，从晚上8点30至第二天清晨6点30分，复杂的深夜航后检查每次需持续30多分钟。维修师打着手电筒进行拆卸和安装，是体能的考验，也是专注力的挑战。

量气压九件套是每次飞机检修必备的工具。咸俊说：“量轮胎气压是最紧张的一步，旋出防尘帽之后，需要又快又准地把轮胎气压表接上，这个流程需要用到很多的小工具，稍有不慎就会把小工具掉落到轮胎外壳里，需要拆掉外壳才能拿出来。”

图为咸俊填写工具领取单。 俞靖 摄

咸俊介绍，今年以来，航班越来越多，工作强度也越来越大，但她总能在工作里找到乐趣。“因为检修的时候比较紧张，所以经常把检查工作当成升级打怪，每完成一架飞机的检修都让我有100%的成就感。我从高中时就立志，要做技术性和挑战性的工作，如今梦想成真了。”咸俊说。

从事飞机检修工作十分考验维修师的执行力与反应能力，他们的判断也时刻影响着机组与乘客们的生命安全。正如咸俊所说：“这是一个需要在实践中不断学习的工作，毕竟飞机不会照着书本出故障”。

图为咸俊领取工具。 俞靖 摄

在深圳航空南宁分公司航线维修分部，还有很多像咸俊一样怀着“飞机梦”的青年工作者，以他们的方式守护飞机安全，为蓝天事业贡献自己的力量。（作者 解婷婷 杨陈）

(责编：郝孟佳、李依环)