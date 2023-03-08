原标题：（两会声音）“90后”苗妹杨昌芹：“竹”梦乡村 让传统文化“老树开新花”

2023年全国两会贵州代表团云连线集中采访中，全国人大代表、贵州省级非物质文化遗产“赤水竹编”第六代传承人杨昌芹拎“包”赴会。

杨昌芹拎的这个“包”很特别，不是大品牌，也没有昂贵的材质。“这是手提竹编包，用我们当地的竹子自己编的，原材料来自贵州赤水，手工艺出自赤水的竹编女工。”

“要将传统竹编与现代元素相结合，才能使竹编产品被更多人接受喜爱，走进人们的日常生活，从而使赤水竹编工艺得到更好的传承。”在传承的过程中，“90后”的苗家妹子杨昌芹考虑得最多的是，如何在传统和现代审美之间找到平衡，让传统文化“老树开新花”。

“咬定青山不放松”是清代郑燮对扎根青山的竹子的赞誉，而这句也恰好成为杨昌芹的写照。“我从小就是个犟脾气，选择一件事就会死磕到底”。杨昌芹说，自小家境贫寒的她曾辍学打工贴补家用，赚足学费再求学；远离家乡、惊叹竹技，一心求学，留在赤水学做竹编；技术困难、工序复杂，便沉下心来琢磨研究，一削一编磨技术；款式陈旧、样式单一，便背起行囊外出求艺，埋头创作练真招。

杨昌芹的家乡贵州省遵义市赤水市是中国十大竹乡之一，拥有竹林面积132.8万亩，有20万人从事与竹相关的产业活动。杨昌芹与竹为伴十余载，大力传承好贵州省级非物质文化遗产——“赤水竹编”，除竹编提包外，杨昌芹还陆续推出竹丝扣瓷、竹编书画、竹编灯饰等各具特色的创意产品。在赤水原有的竹编技艺基础上发展出了立体竹编工艺，《竹编熊猫》《大肚佛》两部立体竹编作品被国际竹藤中心永久收藏。

“竹编是我毕生的事业，希望能永远传承下去。”杨昌芹说。为让这门技艺更好传承下去，她坚持以研学、培训为抓手，与多所院校达成校企合作战略协议，每周坚持开设2至4个课时竹编兴趣班，其竹编技艺的培训人群涵盖周边的留守妇女、易地扶贫搬迁户、残疾人、学校学生等，年培训上万人。

杨昌芹深知，发展就是最好的传承，没有发展，再好的技艺也会埋没、再多的传承人也会流失。她通过“金手指工程”，把这门“手上技艺”慢慢转变为“指尖经济”，小小翠竹在竹编人手中，变成各式各样的精美竹编，价值实现成百上千倍增长，真正实现了“点竹成金”。2012年，在赤水市政府的扶持下，杨昌芹以竹编产品的设计、研发、生产和加工为切入点和突破口，成立了赤水牵手竹艺发展有限公司，创立了“极竹堂”企业品牌。

杨昌芹还坚持“借船出海”走品牌化之路，积极利用“黔货出山”等渠道，加强与中国国内知名企业的合作。近5年，杨昌芹公司产值增长5.6倍，拥有34项注册商标、12项发明专利。竹编产品不仅深得中国消费者的喜爱，而且还销往美国、葡萄牙等国家和地区。

“趁年轻，我会尽己所能去做一些有意义的事情，竹编是我的热爱，也是我的事业，我要用它编出乡亲们的‘竹’梦之路。”杨昌芹说：“我将继续努力，把‘赤水竹编’这门传统手工技艺发扬光大，让其在乡村振兴上展现更大作为。”(记者 张伟)

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