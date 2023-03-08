本报记者 孙亚慧 周姝芸

图①：建设者在广东省广州市琶洲人工智能与数字经济试验区开展高空作业。

陈志强摄（人民视觉）

图②：河南省开封市尉氏县的志愿者教老年人使用智能手机。

李新义摄（人民视觉）

图③：中国驻大阪总领馆与日本奈良国立博物馆联合策划举办“天平乐府·正仓院乐器之复原彩响”演奏会。

新华社记者 杨 光摄

图④：日前，人们在湖南省常宁市罗桥镇樱花园赏花游玩。

周秀鱼春摄（人民视觉）

青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。中国留学生，身处海外，情牵祖国。每年的全国两会都是海外学子了解祖国发展成就、把握祖国发展脉动的重要机会。

海外学子在接受采访时纷纷表示，今年的政府工作报告鼓舞人心、催人奋进，他们要刻苦学习，锤炼本领，大力弘扬留学报国的光荣传统，为祖国贡献青春力量。

“将留学梦、人生梦与中国梦结合起来，让青春之花绚丽绽放”

“政府工作报告指出，过去五年，我们经受了世界变局加快演变、新冠疫情冲击、国内经济下行等多重考验，如期打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程。这让我非常激动和振奋。”法国里昂中国学联主席唐亚骐说，“祖国永远是最温暖的港湾，祖国的繁荣昌盛是我们海外学子最坚实的后盾、最强大的底气。”

“深入推进健康中国行动，深化医药卫生体制改革，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，进一步缓解群众看病难、看病贵问题……”荷兰格罗宁根大学行为经济学博士生、全荷中国学联主席陈榆表示，“我要将所学和国家重大发展战略所需紧密结合，助力我国居民健康素养水平提升，努力把论文写在祖国大地上。”陈榆说。

美国宾夕法尼亚大学人类学博士罗仁人第一时间通过网络学习了政府工作报告。“报告说，过去五年，我国经济发展再上新台阶，人民生活水平不断提高。这些成就鼓舞着我们海外学子。近几年，我身边回国工作的同学越来越多，担当时代重任、让个人事业与国家发展同频共振是大家一致的选择。”罗仁人说，留学生是世界认识中国的一扇窗口，“我希望能贡献自己的一份力量，向世界展示中国成就，让世界了解真实、立体、全面的中国。”

英国伦敦政治经济学院传媒系专业硕士生谭贵岩表示，政府工作报告的相关内容让大家深切感受到祖国对青年人才的深切关心与呵护。“创新正当其时、圆梦适得其势，我们要将留学梦、人生梦与中国梦结合起来，让青春之花绚丽绽放。”

“用所学为祖国服务，做新时代的建设者和贡献者”

过去五年，中国构建新型举国体制，组建国家实验室，分批推进全国重点实验室重组。一些关键核心技术攻关取得新突破，载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、大飞机制造、人工智能等领域创新成果不断涌现。对此，海外学子倍感自豪。

“祖国发展日新月异，为海外学子实现理想抱负和人生价值搭建了广阔舞台。”瑞典皇家理工学院机械工程专业硕士、中国学联主席田益源说，“我要充分利用好留学机会，学习世界先进技术经验，奋发图强，力争在高精尖领域寻求突破。”

“通过学习政府工作报告，我了解到祖国在过去一年和五年里所取得的伟大成就，也感受到政府对我们海外学子的激励与引导。”今年是慕尼黑工业大学生物制药工艺工程专业硕士袁驰也在德留学的第十年，身处海外，他一直密切关注祖国的科技创新与发展情况。“深化供给侧结构性改革，完善国家创新体系，推进科技自立自强，都为生物医药产业提供了强劲支撑，给行业发展带来无限前景。我希望回国后能把学到的本领奉献给祖国和人民。”袁驰也说。

埃及中国学联主席摆克成表示，海外学子留学期间，要努力成长为足以担当民族复兴大任的时代新人，奋力拼搏，砥砺前行。“青年强则国家强，广大留埃学子将珍惜新时代的机遇，有所作为，以过硬的专业能力报效祖国。”

“我在日本学习经济学，政府工作报告中的许多内容与我的专业息息相关。”日本早稻田大学中国留学生学友会会长谈畅说，“我要用所学为祖国服务，思考并实践如何推动企业创新，做新时代的建设者和贡献者。”

“当好促进中外友好交流的民间大使”

“我从事建筑学、土木工程和遗产保护交叉学科的研究，非常关心国家对建筑遗产的保护。”比利时鲁汶大学建筑物理与可持续设计专业博士生党新元说，“政府工作报告提出，弘扬中华优秀传统文化，加强文物和文化遗产保护传承。我会在专业领域认真钻研、勇于创新，让更多人了解璀璨厚重的中国传统文化。”

政府工作报告提出，中国愿同国际社会一道落实全球发展倡议、全球安全倡议，弘扬全人类共同价值，携手推动构建人类命运共同体，维护世界和平和地区稳定。南非金山大学中国学联主席黄立志认为，面对许多人类共同挑战，中国始终展现大国担当，践行人类命运共同体理念。“我学习祖鲁语及非洲历史专业，身边的许多外国同学对中国非常感兴趣。留学生们拥有较强的跨文化交流能力，理应当好促进中外友好交流的民间大使，展现可信、可爱、可敬的中国形象。推动中华文化更好走向世界，我们责无旁贷。”黄立志说。

“学联将组织莫斯科大学的中国留学生线下学习政府工作报告，了解国家发展需求，夯实专业基础，弘扬留学报国的光荣传统，为祖国建设增光添彩。”俄罗斯莫斯科大学中国学联主席高牧洋说。

去年8月，哈尔滨工业大学（深圳）材料学专业硕士毕业生黄超获得国家公派留学人员奖学金，前往澳大利亚悉尼大学攻读博士。他说：“我们生逢其时，接受过良好教育，还拥有了留学深造机会，这是国家给我们人生的最好礼物。奋斗是青春最亮丽的底色，我们一定要刻苦学习，锐意进取，勇攀科研高峰，争取早日学成归国，成为祖国未来建设的生力军。”

(责编：郝孟佳、李依环)