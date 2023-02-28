原标题：停招后的高校高水平运动队何去何从

从2022年年底以来，国内举办高水平运动队的高校陆续发布2023年的招生简章，让人有些意外的是，包括中国人民大学、对外经济贸易大学、同济大学在内的一些知名高校宣布从今年开始停止高水平运动队的招生。按照教育部、国家体育总局在2021年9月联合印发的《关于进一步完善和规范高校高水平运动队考试招生工作的指导意见》（以下简称《意见》），高校高水平运动队的招生办法将从2024年开始进行重大改革。不过，距离《意见》的落地还有一年多的时间，部分高校已经提前开始对高水平运动队的招生进行主动调整。

“按照教育部的相关规定，举办高水平运动队的高校，每年高水平运动员的招生人数不超过该校年度核定招生人数的1%。但据我所知，有不少高校每年高水平运动队的实际招生人数远远达不到招生计划。”南京理工大学动商研究院院长王宗平教授认为，随着《意见》的出台，一部分高校取消高水平运动队招生也是顺势而为，因为原本就存在一定的招生困难。

“此外，高水平运动队的招生程序也比较繁复，从学校来说，花了不少的人力、物力进行招生，而且，高水平运动队的举办也需要学校付出相当高的成本，结果招不到几个人或者招到的人不一定是队伍需要的。”王宗平分析，“与其这样，学校还不如放弃举办高水平运动队。”

按照《意见》的要求，“2024年起，高水平运动队考生文化考试成绩全部使用全国统一高考文化课考试成绩”“高水平运动队录取学生中，高考文化课成绩不低于招生高校相关专业在生源省份录取分数线下20分的学生，可申请就读相应的普通专业；其余学生限定就读体育学类专业”。上述两条规定，意味着从2024年起，高校在招收高水平运动员时不能再采取校招的方式，并且，如果高水平运动员想挑选专业，其高考文化课成绩必须达到报考高校在当地最低录取分数线降分20分以内，否则只能选择体育类专业。

一些知名高校即便在当地最低录取分数线基础上降分20分，也是非常高的分数。王宗平认为，这个考分要求对于高水平运动员来说是非常难的，对于绝大多数高水平运动员来说，如果能考到这样的考分，也就完全不需要体育特长的助力了。同时，这些高校如果想招到高水平运动员，可能就必须设立体育类专业。因为高水平运动员报考体育类专业可以按照当地最低分数线的80%的分数录取，考到这个分数的难度会降低很多。不过，并不是所有的高校都有设立体育类专业的计划和需求。因此，如果一所高校没有体育类专业，也就意味着，2024年之后，它进行高水平运动队的招生会更加困难。这迫使一部分高校提前规划设立体育专业，或放弃举办高水平运动队。

在首都体育学院前院长、中国大学生体育协会副主席钟秉枢看来，目前一部分高校停止高水平运动队招生，是高水平运动队招生改革过程中出现的阵痛，是一个正常现象。

按照《意见》要求，高校高水平运动队的存在是为了选拔培养德智体美劳全面发展且具有较高体育竞技水平的学生，为奥运会、世界大学生运动会等重大体育比赛和国家竞技体育后备人才培养体系提供人才支撑。钟秉枢认为，“如果一些高校认为它在举办高水平运动队的工作上不具备《意见》要求的职责和职能，且培养的高水平运动员又没有很大的学校价值，就是这些高水平运动员的体育竞技水平不高，又不能按照他所学专业去寻找工作。那么，就会使一些学校退出高水平运动队的建设行列。”

“另一方面，随着《意见》在2024年全面落地，一些顶级的、综合性的高校为了更好地进行高水平运动队的招生，就会设立体育类专业，这有利于我国体育学科的研究和人才培养。”钟秉枢说。

王宗平也认为，《意见》的落实将会提高我国高校体育类专业的人才素质，因为按照现行的高水平运动队招生机制，高水平运动员通常学的都是非体育类专业，这对体育专业来说其实是一个损失。

《意见》对高水平运动员的运动水平和文化课要求均有大幅提升。对此，钟秉枢解读道，这需要看到另一个背景，就是在体教融合的整体要求下，体育、教育部门要推进国家队、省队建设改革与高校高水平运动队建设相衔接，并将高校高水平运动队的建设纳入竞技体育后备人才培养序列。钟秉枢认为，随着体育、教育部门在体育人才培养上的配合更加紧密，比如，当体育系统的体育专业人才后备培养逐渐深入校园，那么，学校的运动教学、训练水平也将大幅提高，那些具有运动天赋和运动条件的孩子完全可以在校园内发展运动特长。那时，高校高水平运动队对考生的运动素质要求就不会显得太高了。同时，体育特长生不脱离学校，也能保证应有的文化课教育。

但钟秉枢对于《意见》规定的高水平运动队招生方式仍持一定的保留意见。《意见》规定，高校高水平运动队的招生，考生无论是文化课还是运动测试均进行全国统考，其中文化课参加全国高考，运动测试由国家体育总局牵头组织全国统一测试。钟秉枢认为，每个学校在招收高水平运动员时，需要考查考生的侧重点不尽相同，运动测试的全国统考缺乏针对性。

王宗平表示，文化课学习与运动训练之间的矛盾是一个全球普遍的问题。《意见》要求，如果一名高水平运动员想报考某所大学的非体育专业，其文化课的考分必须达到该所高校该专业在当地最低录取分数线的降分20分以内，这个要求显然非常高。并不是所有的高水平运动员都只能走体育专业这条路，实际上很多考生还是希望能在大学里学习自己感兴趣的专业。

钟秉枢也认为，根据美国大学体育生比较倾向的专业看，高水平运动员所具备的高智商、高情商素质决定了他们对于商科的学习更有优势。很多中国家长培养孩子发展体育特长，相信也不希望孩子只能在大学里选择体育专业。

随着一些高校取消高水平运动队的招生，《意见》对高校高水平运动队建设的影响已经初步显现。这项改革刚刚开始，王宗平、钟秉枢都相信，改革过程中还会不断有相关政策的改进和完善。

(记者 慈鑫)

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