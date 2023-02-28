原标题：“公务员招考三十五岁门槛松动”话题引关注 多地放宽部分岗位年龄限制

近日，“公务员招考35岁门槛松动”话题引发关注。据报道，全国已有近30个省份启动了2023年度公务员省考招录，近些年已有约10个省份将部分岗位年龄调整为40周岁以下。

中青报·中青网记者查阅今年多地统一考试录用的公务员公告发现，多地公务员招录公告中，已放宽部分岗位的年龄限制。

天津公务员招录公告中提出，2023年应届硕士研究生和博士研究生（非在职人员）报考的，年龄可放宽到40周岁（1982年1月以后出生）；河南省2023年统一考试录用公务员公告显示，除对年龄有特殊要求的职位外，对2023年应届硕士、博士研究生（非在职人员），放宽到40周岁以下（1982年1月以后出生）；云南省2023年度考试录用公务员公告写明，2023年应届硕士研究生和博士研究生（非在职人员）、定向招录优秀村（社区）干部职位的报考者年龄可放宽到40周岁以下（1982年1月及以后出生）。

广西壮族自治区2023年度考试录用公务员公告提到，面向应届硕士、博士研究生（非在职）、退役军人招录的职位和海监（渔政）船员职位、艰苦边远地区乡镇职位，可放宽到40周岁以下（1982年1月31日以后出生），是否放宽由招录机关决定。面向优秀村干部、优秀城市社区干部招录的职位，报考年龄放宽到40周岁以下（1982年1月31日以后出生）；获得省部级以上奖励的，报考年龄放宽到45周岁以下（1977年1月31日以后出生）。

用人单位招聘应否设置年龄限制？“35岁就业门槛”一直是网友关注的话题。在社交平台上，中青报·中青网记者注意到，有网友表示，一到35岁就感到焦虑，担忧被解雇。还有网友直言，“35岁正处黄金年龄，既有工作阅历，又有实践经验，不应该被限制”。

实际上，打破招录年龄限制问题一直是全国人大代表、全国政协委员热议的话题。

十三届全国政协委员胡卫指出，在实际生活中，部分单位将35岁作为招聘红线，40岁及以上骨干被“一刀切”、边缘化的情况时有出现，人力资源浪费现象较为普遍。他建议，修订相关劳动法规，要求用工企业不得将年龄作为招聘、晋升或辞退的红线，并在各类企业中保证一定的40岁及以上人员比例。

十四届全国政协委员、中国矿业大学（北京）原副校长姜耀东认为，35岁左右的劳动力是职场上的“生力军”，且具有较大发展潜力和上升空间。企事业单位应结合实际，考虑不同种类工作的特性和年龄匹配度，对于一些需要丰富经验和阅历的岗位，应当向35岁及以上的群体倾斜。

(记者 先藕洁)

(责编：郝孟佳、李依环)