人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

福建助力脱贫人口稳岗就业

2023年02月28日08:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报福州2月27日电  （记者钟自炜）为进一步强化就业帮扶，助力脱贫人口稳岗增收，福建省人社厅日前出台《关于强化脱贫人口稳岗就业帮扶六条措施的通知》，提出强化监测预警、就业援助、稳岗帮扶、技能培训、跟踪调度、典型培树等6条措施，实施“常态化调度、月定期通报”机制，确保脱贫人口稳岗就业帮扶各项目标任务顺利完成。

　　通知要求，持续做好脱贫人口就业状况跟踪监测，按月在“脱贫人口就业帮扶实名制数据库”中更新相关数据。同时，推广脱贫人口“就业一键帮”平台，实现脱贫劳动力通过手机端即可“一键”提交就业、培训帮扶需求，享受就业援助。建立“2473”就业帮扶响应机制，对新增有就业意愿、培训意愿脱贫劳动力，在24小时内对接了解具体就业、培训需求，7个工作日内提供首轮“131”就业服务（1次职业指导、3个岗位信息、1个培训项目），3个月内帮助达成就业、培训目标。建立结对挂钩帮扶机制，确保有就业意愿未就业、有培训意愿未培训脱贫劳动力动态清零。对通过市场渠道确实难以实现就业的，开发公益性岗位予以兜底安置，确保零就业家庭至少一人就业，严守不发生规模性返贫致贫底线。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月28日 13 版）
(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部