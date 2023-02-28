本报福州2月27日电 （记者钟自炜）为进一步强化就业帮扶，助力脱贫人口稳岗增收，福建省人社厅日前出台《关于强化脱贫人口稳岗就业帮扶六条措施的通知》，提出强化监测预警、就业援助、稳岗帮扶、技能培训、跟踪调度、典型培树等6条措施，实施“常态化调度、月定期通报”机制，确保脱贫人口稳岗就业帮扶各项目标任务顺利完成。

通知要求，持续做好脱贫人口就业状况跟踪监测，按月在“脱贫人口就业帮扶实名制数据库”中更新相关数据。同时，推广脱贫人口“就业一键帮”平台，实现脱贫劳动力通过手机端即可“一键”提交就业、培训帮扶需求，享受就业援助。建立“2473”就业帮扶响应机制，对新增有就业意愿、培训意愿脱贫劳动力，在24小时内对接了解具体就业、培训需求，7个工作日内提供首轮“131”就业服务（1次职业指导、3个岗位信息、1个培训项目），3个月内帮助达成就业、培训目标。建立结对挂钩帮扶机制，确保有就业意愿未就业、有培训意愿未培训脱贫劳动力动态清零。对通过市场渠道确实难以实现就业的，开发公益性岗位予以兜底安置，确保零就业家庭至少一人就业，严守不发生规模性返贫致贫底线。

《 人民日报 》（ 2023年02月28日 13 版）

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