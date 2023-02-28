人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

房宏琳：集聚青年人才是中小城镇加快发展的重要途径

2023年02月28日08:20 | 来源：光明日报
小字号

原标题：房宏琳：集聚青年人才是中小城镇加快发展的重要途径

　　 【专家点评】

　　 黑龙江省社会科学院研究员、黑龙江省中国特色社会主义理论体系研究中心特聘研究员房宏琳：人是经济活动中最关键、最活跃的要素，而青年人才更是兴邦之本、富民之基、发展之源。高素质青年创业人才的稀缺是中小城镇发展的痛点，中小城镇应如何筑巢引凤、聚财引智，不仅事关我国诸多中小城镇的发展，更是解决新时代我国社会主要矛盾、促进社会平衡发展和充分发展的全局性问题。本期青年论坛聚焦这一话题，恰逢其时，社会价值和实践意义非常突出。三位青年学者的分析非常深刻，为我们提供了一些新的思路。

　　 产业发展是中小城镇引人留人的前提和基础。随着数字经济和人工智能技术的发展，中小城镇产业发展也迎来了新契机。如何通过技术更新支撑产业转型、通过产业转型助力就业升级，是当前中小城镇吸引青年就业创业绕不开的问题。正如讨论中提到的，要以一二三产业融合为契机，以数字技术等新兴技术为支撑，为青年创造更多能够实现自我价值的技术型岗位。产业与人才是相互促进的，产业发展要与本地区特点相符合，而产业、人才与城镇三者之间也是一种彼此相融的关系。在谈到产业发展时，三位学者不约而同提到了数字经济、平台经济等新兴经济形态。青年是挖掘新兴经济形态潜在红利的主力军，他们有崭新的思想、独特的视角、创造和引领新经济形态的能力。因此，要打破传统的人才观念，改革中小城镇以学历为核心指标的人才政策，对优秀IP、带货达人等活跃在数字经济前沿的优秀青年给予更加优惠的政策。此外，正如讨论中提出的，也要重视数字技术在生产端的应用，以数字技术、智能技术为依托提高全要素生产效率。

　　 消费水平和消费体验也是影响年轻人回流中小城镇的重要因素。三位学者都看到了大城市和中小城镇的消费水平差距，并从不同角度提出了可行性建议。其中有一个关键的问题，就是要有与高水平消费相配套的软硬件基础设施，打造新型现代化社区不失为一种好的选择。但在推进过程中，如三位学者所建议的，应坚持循序渐进的原则，在结合城镇自身发展实际与特色的基础上合理建设新型社区。

　　 市政设施、公共服务等基础设施是吸引人才的重要因素。中小城镇要想留住年轻人，应当完善软硬件基础设施建设，尤其是教育、医疗、养老、托育等服务。当然，中小城镇经济社会发展的差异也决定了“一刀切”发展模式是行不通的，要积极发挥中小城镇自身积极性和主动性。如讨论中所倡导的那样，不同地区之间要相互交流成功经验，系统总结一般规律与特殊经验，并通过对口帮扶、对口交流等方式加强中小城镇与大城市的联系。对于一些特殊的政策方案，可以采取先试点后推广的治理模式。

　　 集聚一批具有创新创业精神的青年人才是中小城镇加快发展、缩小与大城市之间差距的重要途径。随着交通、通信等基础设施建设的普及以及全国统一大市场的建立，未来大城市对中小城镇的溢出效应会越来越明显。那时，高效的公共服务体系、人性化的制度设计、完善的创业平台、广阔的发展空间将成为中小城镇引智留人更重要的因素。

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部