原标题：开学季，发热呕吐要当心

当下，正值我国冬春交替，容易暴发流感和诺如病毒感染这类季节性传染病。国家卫健委医疗应急司司长郭燕红日前表示，近期不少省份流感和诺如病毒感染等季节性传染病的聚集性发生，引起社会高度关注。

流感由流感病毒感染引起，而普通感冒一般由呼吸道合胞病毒等病毒引起。在表现上，流感要重于普通感冒，在症状上，流感也相对更严重。首都儿科研究所呼吸内科主任曹玲介绍，“除了发高烧以外，流感还会有肌肉疼痛、全身乏力等其他表现，很容易引起并发症，比如肺炎，甚至导致严重的呼吸窘迫、脑炎等，而普通感冒一般没有这些并发症”。

流感每年呈季节性流行，一般具有自限性。需要注意的是，老人、儿童、孕产妇和有慢性基础性疾病的人群可能由于肺炎或其他并发症而发展成重症病例，及时接种疫苗可以有效预防流感。

正值开学季，多地疾控部门提醒，诺如病毒引起的急性感染性腹泻，已进入发病高峰期。中国疾控中心日前发布诺如病毒胃肠炎健康提示，一般10月到次年3月是诺如病毒感染高发季节，人群普遍易感。

诺如病毒是通过消化道感染引起的急性胃肠炎，感染诺如病毒会引起发热症状，但和甲流等有明显不同。“诺如病毒感染后症状主要表现为上吐下泻，是一种消化道传染病。感染主要是病从口入，也可通过气溶胶、密切接触等途径传播，如小学和幼儿园小朋友互相拿、摸物品。”据北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强介绍，诺如病毒是一种可以引起急性胃肠炎的病毒，症状有轻有重，大部分表现为上吐下泻，个别严重病例可能出现发烧等全身症状。

诺如病毒主要通过粪口途径传播，被排泄物污染的环境、被污染的水和食物也是它的传播途径。

“诺如病毒以消化道传染为主，要想做好预防，第一是要对食品、水源卫生进行安全管理，第二是要做好手卫生，饭前便后勤洗手。”王贵强指出，在托育机构、小学等人群聚集的地方，一旦出现疫情后要马上查看食品、水源是否被污染，食堂等重点区域一定要进行仔细检查和消杀，避免进一步传播。

“如果低龄儿童感染诺如病毒后出现浑身无力、表情淡漠、口干眼干等表现，这些情况可能是出现了低血压，应及时测量血压，及时到医院就诊，在医院给予相应补液。”王贵强补充道。

专家提醒，无论是预防流感还是诺如病毒，生活中都要注意戴口罩、勤洗手、做好环境通风等，采取积极的防护措施，养成良好的呼吸道卫生习惯，一旦发现身体出现症状，要注意休息和自我隔离，有重症高危因素的人在发病后应当及时就诊。

（记者 崔兴毅）

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