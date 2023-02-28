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从引进人才到培育人才

——大连民族大学人才工作纪实

2023年02月28日08:12 | 来源：光明日报
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原标题：从引进人才到培育人才

　　 “选择来大连民族大学，是因为这里有更大的空间、更宽的平台让我施展所学所长。”

　　 90后的宋雨，本硕博就读于清华大学，主攻建筑研究。毕业后，她拿到了几所知名高校的录用通知，但最终选择在大连民族大学任职。

　　 从顶层谋划到基层落实，从政策措施到保障体系，从“一事一议”选拔方式到“一人一策”制定任务，从引进人才到培育人才……几年来，大连民大党委高度重视人才工作，坚持一把手抓第一资源，深入推进人事制度改革，不断汇聚人才强校新合力。

　　在“引”上下功夫

　　 在食品与生物安全分子检测领域，曹际娟教授可谓是业内响当当的人才。“当时，有多所高校希望我过去，都开出了相当优厚的条件。民大不提要求也不谈条件，只供平台和环境让我发挥一技之长，民大领导的胸怀和真诚打动了我。”最终曹际娟选择了大连民大，并于2022年就任学校生命科学学院院长，“学校这么信任我，我没有理由不好好干！”

　　 为吸引更多优秀人才，大连民大一方面积极争取省、市、区三级政府对人才引进、培育、保障等各个环节予以“真金白银”的支持，另一方面为引才工作制定抓手，围绕放权松绑、引进培养、评价激励、服务保障等方面出台了多项人才政策、行动计划及配套措施，定位清晰、上下呼应的人才发展政策，形成了具有较强竞争力的人才制度优势，使得人才集聚效应进一步显现。

　　在“培”上有作为

　　 在勤德楼B区一间普通的实验室里，大连民大科技处处长、物理与材料学院董斌教授正带领他的团队探索纳米光学世界的未来。

　　 2007年，博士毕业的董斌来到大连民大任教。“学校虽然年轻，但正处于发展中，势头很足。学校党委对青年人才及科研工作高度重视，投入大量经费为我们做好科研工作提供强有力的条件。”短短几年，董斌成长为享受国务院政府特殊津贴的国家级人才。

　　 大连民大坚持“引培并重”，拿出更加优惠的好政策，搭建尽展其才的好平台，让人才干事有舞台、发展有空间。同时，该校更是把青年教师视为学校事业发展的源头活水，精心筑好青年人才成长基础。

　　 “学校持续在深化人才发展体制机制改革上发力，做到管理上充分授权信任、评价上突出业绩贡献、使用上坚持唯才是举、激励上注重名利双收，真正把‘第一资源’转化为‘第一动力’。”学校校长丁克毅说。

　　 不仅如此。多年来，大连民大积极推动优秀人才到基层一线和贫困地区建功立业，组织武陵山联络员、博士服务团等专业人才队伍深入基层一线、脱贫攻坚一线、乡村振兴一线，把课堂搬到田间地头，把论文写在祖国大地，带动群众实现增收致富，为服务国家需求和区域经济发展贡献力量。

　　 “大连民大将对标国家民委党组新‘三定’要求，打造‘引培并举’人才高地，在学校高质量转型发展中迈出坚实步伐。”学校党委书记赵铸说。

　　 （记者 吴琳）

(责编：郝孟佳、李依环)

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