原标题：全国政协委员宗庸卓玛：着力培养少数民族优秀文艺人才

【代表委员履职记】

全国政协委员、国家一级演员、著名女高音歌唱家……尽管有多个身份，宗庸卓玛始终没有忘记自己从哪里来，要为谁服务。

出生在云南迪庆州德钦县羊拉乡，宗庸卓玛从小与藏族民歌为伴，骨子里浸润着浓郁的少数民族文化气息，并逐渐成长为一名闻名全国的少数民族文艺工作者。她的代表作《梅里雪山的女儿》《故乡的哈达》等歌曲家喻户晓，表达着她对云南民族音乐文化的热爱。一路走来，她见证了家乡传承与保护少数民族文化、展示民族文化魅力发展乡村旅游的过程，见证了云南民族地区摆脱贫困、实现小康的历史性跨越。

“是家乡养育了我，我要回报家乡。”宗庸卓玛常说。她深刻地感受到民族文化在地方特色产业发展中的地位与优势，“我希望利用好云南宝贵的文化资源，激发文化发展的内生动力，发展乡村特色产业，助力乡村振兴”。

“早些年，我看到在深度贫困地区，尤其是一些边远山区，文化服务体系基础设施还十分落后，人民的文化生活质量不高，那时我的心里别提有多着急！”宗庸卓玛回忆说。

贫困边远地区也需要精神文化食粮，更要有传播优秀文化的平台。如何才能让贫困地区的老百姓也能享受均等高质量的文化服务？为此，宗庸卓玛四处奔走，广泛征求意见，于2019年在全国两会提交了《关于精准施策补齐深度贫困地区公共文化服务体系基础建设短板的提案》，呼吁加大投入补齐文化服务基础设施、召集乡村文艺人才，保护、发展、传承具有特色的民族民间艺术。2022年，该提案获评第十三届全国政协优秀提案。“这对我来说既是鼓励，更是鞭策。”宗庸卓玛说。

少数民族原生态文化的传承与保护、少数民族文艺人才的扶持和培养、乡村振兴、维护女性权益……多年来，宗庸卓玛的每个提案都从基层中来，冒着热气、沾着泥土。她深知，只有深入基层，才能创作出好作品；只有抓住群众关心的难点问题，才能做好“委员作业”。于是，到基层一线和边远民族地区演出、调研，成了宗庸卓玛的“家常便饭”。

“我是一个文艺工作者，我从大学毕业那一天到现在一直非常自豪和骄傲的是，我一直扎根于基层的文化建设和文化振兴，做好宣传者，做好推广者，也做好传帮带的扶持者。”宗庸卓玛说。

今年两会，宗庸卓玛将提交提案《关于加强乡村文化建设 推进乡村振兴的建议》，她希望通过提案保护好、开发好乡村文化，将非物质文化、地域文化和民俗类等文化资源进行再造，使其成为乡村文化的发展资源，最终实现现代生活和文化的结合，帮助边疆地区整合文化资源，激发文旅产业内生动力，为乡村振兴助力。

“作为一名来自基层的委员，我将在履职过程中，把更多来自基层一线的声音带上两会。”宗庸卓玛十分感慨，“最好的履职就是把中央的精神落实到自己的本职工作中，履职尽责，继续着力培养云南的少数民族优秀文艺人才，特别是对青年文艺工作者，他们更需要加强培养和提升。”

（记者 徐鑫雨 张勇）

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