习近平总书记在党的二十大报告中明确指出：“腐败是危害党的生命力和战斗力的最大毒瘤，反腐败是最彻底的自我革命。”腐败是威胁国家稳定和民心所向的重要因素。必须坚定不移地推进反腐败斗争，保持反腐政治定力，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，同时发力、同向发力、综合发力，坚决打赢反腐败斗争攻坚战和持久战。

提出“三不腐”创新理论，丰富了马克思主义建党学说。反腐败斗争是全面从严治党的“必答题”，通过何种方式推进反腐败从而跳出历史周期率，是我们党一直以来的探索。习近平同志在浙江工作期间就提出“不断强化‘不能为’‘不敢为’和‘不想为’”的“三不”构想。在十八届中央纪委二次全会上，他进一步提出要“形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制”，“三不腐”理论初见雏形。党的十九大报告明确提出“强化不敢腐的震慑、扎牢不能腐的笼子、增强不想腐的自觉”，“三不腐”一体推进的框架基本形成。在十九届中央政治局第四十次集体学习时，习近平总书记强调要“提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平”“把不敢腐的强大震慑效能、不能腐的刚性制度约束、不想腐的思想教育优势融于一体”。至此，一体推进“三不腐”的科学内涵、战略目标、实践路径逐渐定型，实现了对马克思主义建党学说的丰富和发展。

总结“三不腐”实践经验，推进反腐败斗争战略升华。党的十八大以来，我们党的反腐败斗争有规划、有步骤地向前推进。在十八届中央纪委五次全会上，习近平总书记告诫全党，“腐败和反腐败呈胶着状态，主要是指我们在实现不敢腐、不能腐、不想腐上还没有取得压倒性胜利”，因此“着力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围”成为反腐败斗争的重要目标。随着管党治党宽松软状况得到根本扭转、反腐败斗争压倒性态势逐渐形成，习近平总书记在十九届中央纪委三次全会上首次提出要“一体推进不敢腐、不能腐、不想腐”，巩固反腐败斗争压倒性胜利。“不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进的战略目标”，“使不敢腐、不能腐、不想腐一体化推进有更多的制度性成果和更大的治理成效”成为推进全面从严治党的重要任务。在党的二十大上，习近平总书记立足向第二个百年奋斗目标进军，鲜明提出“坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，同时发力、同向发力、综合发力”，进一步科学研判反腐形势、不断总结反腐败斗争经验，实现了反腐败斗争战略升华。

构建“三不腐”有效机制，风清气正的党内政治生态不断形成和发展。党的十九届四中全会对“构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制”作出部署。随后，习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上把“一体推进不敢腐、不能腐、不想腐”上升到“新时代全面从严治党的重要方略”“反腐败斗争的基本方针”的高度。“不敢腐、不能腐、不想腐一体推进”还被写入第三个历史决议。在“三不腐”机制的保障下，党的十八大以来，我们党坚定不移“打虎”“拍蝇”“猎狐”，大力推进反腐败国家立法和党内法规制度建设，不断强化反腐倡廉思想道德建设。反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，消除了党、国家、军队内部存在的严重隐患。

一体推进“三不腐”，揭示了反腐败斗争的内在逻辑。一体推进“三不腐”，需要处理好整体和部分之间的辩证统一关系，以系统思维统筹联动，增强总体效果。第一，“不敢腐”是前提。针对腐败活动减少了但没有绝迹，必须加强惩戒力和威慑力，对腐败问题零容忍、全覆盖、无禁区，严格执纪问责，迫使可能腐败者慑于腐败成本而悬崖勒马。第二，“不能腐”是关键。针对重点领域监督机制不够完善的问题，必须强化监督和防治，补齐制度短板，从权力运行的空间、环节上去除腐败条件，做到防患于未然。第三，“不想腐”是根本。针对思想防线不牢靠、不正之风影响恶劣的现象，必须抓紧抓实抓好廉洁文化建设，加强思想政治教育，提高党员干部的思想觉悟，营造清正廉洁的政治氛围，从根源上消除腐败动机。

“三不腐”各部分环环相扣、相互促进，必须全面把握三者之间的动态关系。在反腐败实践中，各级党委党组、纪检监察机关、立法机关、执法部门、司法机关、各级党校、宣传部门以及新闻媒体要相互补充、有效配合，根据各自职权运用好法纪、制度、教育等手段，治标与治本相结合，通过“全周期管理”的方式，在严厉惩治、形成震慑的同时，扎牢制度笼子、规范权力运行，加强党性教育、提高思想觉悟，巩固不敢腐，强化不能腐，自觉不想腐，形成反腐败斗争的最大合力。

一体推进“三不腐”，明确了反腐败斗争的实践路径。实现“三不腐”一体推进，必须坚持两点论与重点论的统一。习近平总书记在十八届中央政治局第二十次集体学习时就讲道，“在推进‘四个全面’战略布局中，我们既要注重总体谋划，又要注重牵住‘牛鼻子’”。党的十八大以来，我们坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，同时分清主次、有条不紊地推进反腐败斗争。由于反腐败斗争是全面从严治党的重中之重，我们只有把不敢腐的强大震慑效能、不能腐的刚性制度约束、不想腐的思想教育优势融于一体，系统施治，标本兼治，才能赢得反腐败斗争的最终胜利。

实现“三不腐”一体推进，必须树立系统思维、整体思维。一是以坚如磐石的决心强化不敢腐。全面整治不正之风和腐败问题，对腐败分子要强高压、长威慑、严打击，对严重违反纪律的责任单位和责任人员进行严肃问责，同时落实“三个区分开来”要求，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。二是以多措并举的行动保障不能腐。统筹衔接各类监督力量与体系，把功夫下在平时，健全和完善考核考察、巡视巡查、审计统计、个人有关事项报告、民主评议、信访举报等常态化监督制度，规范和制约权力运行，对存在苗头或轻微问题的干部及时提醒、批评教育、责令检查，对不适宜担任现职的干部及时调整。三是以科学有效的党性教育筑牢不想腐。从勇于自我革命、保持党的先进性和纯洁性的高度，开展有针对性的理论教育、党性教育、警示教育，明确为谁执政、为谁用权、为谁谋利这个根本问题，引导党员干部积极开展批评与自我批评，自觉对照先进模范，查找并补齐自身的差距和不足，弘扬对党忠诚的大德、造福人民的公德、严于律己的品德，用廉洁文化滋养身心。

全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上。只有坚持一体推进“三不腐”，以“得罪千百人、不负十四亿”的使命担当去疴治乱，不断强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，才能巩固反腐败斗争压倒性胜利，跳出治乱兴衰的历史周期率。

作者：常征、邓思瑜（中国科学院大学马克思主义学院）

来源：中国社会科学报

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