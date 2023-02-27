臧峰宇

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习近平总书记在党的二十大报告中指出：“从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”党的十八大以来，我们党进一步深化对社会主义现代化建设规律的认识，成功推进和拓展了中国式现代化道路，深刻展现了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的实践逻辑。把握这一实践逻辑，要深刻理解中国式现代化的重要特征和本质要求，深刻领悟我们党对全面建成社会主义现代化强国总的战略安排和必须牢牢掌握的重大原则。

深刻理解中国式现代化的中国特色和本质要求

中国式现代化体现了中国革命、建设和改革的内在需要，既遵循现代化的一般规律，又具有鲜明的中国特色。现代化反映了科学革命以来人类改变世界的进程，世界各国逐渐实现工业化，并在人们思维方式、价值观念和生活方式变迁的过程中塑造现代文明形式。现代化进程中创造的生产力超过了过去一切时代创造的全部生产力总和，但是，以资本为中心的发展观、两极分化的社会状况、物质主义膨胀的精神现象和对外扩张掠夺的态势，反映了愈演愈烈的现代性危机，也使西方工业文明陷入歧途。世界上没有放之四海而皆准的现代化标准，中国式现代化从步入实质性进程的初期就摒弃了这种发展道路，以劳动逻辑取代资本逻辑，形成了推进马克思主义基本原理同中国具体实际和中华优秀传统文化相结合的现代化道路，切合中国实际，体现了社会主义建设规律和人类社会发展规律。

中国式现代化离不开中国共产党的领导。中国共产党自成立起就寻找符合中国具体实际的现代化道路，在团结带领人民进行艰苦卓绝的实践探索中激活了中国式现代化的历史伟力。在新民主主义革命时期，我们党就开始探索“中国工业化”和“农业近代化”。1945年4月，毛泽东在《论联合政府》中提出：“中国工人阶级的任务，不但是为着建立新民主主义的国家而斗争，而且是为着中国的工业化和农业近代化而斗争。”新中国成立初期，毛泽东提出党在过渡时期的总路线和总任务，从1953年起用10到15年或更长时间逐步实现社会主义工业化和对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，使我国从农业国过渡为工业国，“尽快地把我国建设成为一个具有现代工业、现代农业和现代科学文化的伟大的社会主义国家”。把我国建设成为社会主义现代化国家，是从“一五”计划到“十四五”规划一以贯之的主题。1954年，周恩来在第一届全国人民代表大会上首次提出建设现代化的工业、农业、交通运输业和国防。1964年，他在第三届全国人民代表大会上明确提出，“在不太长的历史时期内，把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国。”

实现社会主义现代化，必须以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放。1979年12月，邓小平在会见日本首相大平正芳时指出：国民生产总值到20世纪末翻两番，“在中国建立一个小康社会。这个小康社会，叫做中国式的现代化。”1987年4月，邓小平明确提出“三步走”战略：第一步，国民生产总值在80年代翻一番。第二步，到20世纪末再翻一番，“实现这个目标意味着我们进入小康社会，把贫困的中国变成小康的中国。”第三步，自21世纪用三十年到五十年再翻两番，“中国就达到中等发达的水平。这是我们的雄心壮志。”改革开放以来，党的历次代表大会都强调社会主义现代化建设，逐渐明确社会主义现代化的战略目标、根本方针和实现途径，正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系问题，大力实施科教兴国战略和可持续发展战略，为实现中华民族伟大复兴创造了有利条件。

党的十八大以来，习近平总书记深刻阐明中国式现代化的重要特征，强调全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。我们党团结带领人民坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，在建设社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的过程中，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，加快社会主义现代化建设的步伐。

正如习近平总书记所指出的：中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代化。面对建设社会主义现代化国家的最大实际，我们党坚定历史自信，增强历史主动，团结带领人民稳步提升我国经济实力、科技实力、综合国力，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，彰显了中国式现代化实践创造的时代特质。

中国特色社会主义为中国式现代化确立了明确的历史方位，不断解放和发展社会生产力，建立和完善社会主义市场经济体制，其目的在于满足中国最广大人民的根本利益，促进全体人民共同富裕取得实质性进展。我国十四亿多人口整体迈进现代化社会，是有史以来的空前规模，必将重绘世界现代化的版图。这决定了中国式现代化必然要从国情出发，坚持稳中求进、循序渐进、持续推进，坚持发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享，坚持把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点，促进社会公平正义。

中国式现代化使人们摆脱物质贫困和精神贫乏，努力实现物质富足和精神富有，促进物质文明和精神文明相协调。作为文明唯一连续不断的世界历史民族的现代化，中国式现代化体现了中华文明强调的天人合一、道法自然，倡导人与自然和谐共生。党的十八大以来，生态文明建设被纳入中国特色社会主义事业总体布局，我们党明确提出大力推进生态文明建设，反对征服自然、破坏环境、消耗资源的发展模式，以绿色发展、低碳发展、可持续发展的举措坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，努力建设美丽中国。

与凭借战争崛起的现代化和以霸权主义推动的现代化不同，中国式现代化摆脱损人利己、充满血腥罪恶的现代化老路，倡导和平崛起、合作共赢，坚持走和平发展道路，在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。我们党推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定，坚决维护世界和平与发展，积极参与全球治理体系改革和建设，弘扬全人类共同价值，致力于推动构建人类命运共同体，彰显了科学社会主义在21世纪的强大生机活力。

中国式现代化的本质要求是：坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义，实现高质量发展，发展全过程人民民主，丰富人民精神世界，实现全体人民共同富裕，促进人与自然和谐共生，推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态。这深刻阐明了中国式现代化的科学内涵、目标任务和实现途径。中国共产党的领导是中国式现代化的本质特征，我们党科学擘画了中国式现代化的蓝图，决定了中国式现代化的性质和方向。在中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化的新发展阶段，我们党明确将新发展格局作为经济现代化的路径选择，以推动高质量发展为主题，构建高水平社会主义市场经济体制，建设现代化产业体系，全面推进乡村振兴，促进区域协调发展，推进高水平对外开放，为实现全体人民共同富裕确立坚实的物质基础。

面对新发展阶段的新情况新问题，我们党凝聚共同致力民族复兴的强大力量，发挥人民群众的主动性和创造性，加强人民当家作主的制度保障，全面发展协商民主，积极发展基层民主，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。实施科教兴国战略，办好人民满意的教育，推进文化自信自强，繁荣发展文化事业和文化产业，提高全社会文明程度，丰富人民精神世界。明确生态文明建设的战略地位，加快发展方式绿色转型，深入推进环境污染整治，提升生态系统的多样性、稳定性、持续性，积极稳妥推进碳达峰碳中和，促进人与自然和谐共生。从中展现了中国式现代化道路与人类文明新形态的实践创造之间内在的本质的必然的联系，坚持推动构建人类命运共同体，为人类文明发展进步作出新的更大贡献。

深刻领悟前进道路上必须牢牢把握的重大原则

党的二十大报告明确了全面建成社会主义现代化强国总的战略安排，提出从二〇二〇年到二〇三五年基本实现社会主义现代化；从二〇三五年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。党的二十大明确了未来五年在全面开启建设社会主义现代化国家开局起步关键时期的主要目标任务。面对世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业革命深入发展，世界进入新的动荡变革期，全面建设社会主义现代化国家，是一项伟大而艰巨的事业，前途光明，任重道远。要将高质量发展作为首要任务，将教育、科技、人才作为基础性、战略性支撑，将人民民主作为应有之义，将尊重自然、顺应自然、保护自然作为内在要求，将加快把人民军队建成世界一流军队作为战略要求。增强忧患意识，坚持底线思维，做到居安思危、未雨绸缪，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。在前进道路上，坚持和加强党的领导，坚持中国特色社会主义道路，坚持以人民为中心的发展思想，坚持深化改革开放，坚持发扬斗争精神，是全面建设社会主义现代化国家必须牢牢把握的重大原则。

“坚决维护党中央权威和集中统一领导，把党的领导落实到党和国家事业各领域各方面各环节。使党始终成为风雨来袭时全体人民最可靠的主心骨，确保我国社会主义现代化建设正确方向，确保拥有团结奋斗的强大政治凝聚力、发展自信心，集聚起万众一心、共克时艰的磅礴力量。”坚持党对一切工作的领导，是党和国家的根本与命脉所在，是全国各族人民的利益和幸福所在。我们党秉持为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命，成功推进和拓展了中国式现代化道路，用唯物辩证法和唯物史观破解中国式现代化进程中的若干问题，形成了体现中国风格和中国气派的新发展观，使绝对贫困问题得到历史性解决，全面建成小康社会，科学回答了建设什么样的社会主义现代化强国、怎样建设社会主义现代化强国的时代课题，使中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史阶段，使现代文明向更高形态跃迁，体现了中国式现代化的最大优势。

“坚持以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，坚持独立自主、自力更生，坚持道不变、志不改，既不走封闭僵化的老路，也不走改旗易帜的邪路，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。”实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，是坚持和发展中国特色社会主义的总任务。制度优势是一个国家的最大优势，正是中国特色社会主义制度赋予中国式现代化道路以质的规定性。方向决定道路，道路决定命运，坚定不移走中国特色社会主义道路，为中国式现代化实践确立了道路自信。道路自信深深熔铸于党的奋斗历程中，体现了对创造人类文明新形态的自觉担当。在前进道路上必须把握实现中华民族伟大复兴的根本方向和实践要求，保持历史耐心，保持中国式现代化的强大定力。

“维护人民根本利益，增进民生福祉，不断实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。”坚持以人民为中心，是形成正确的发展观和现代化观的前提。我们党为人民而生、因人民而兴，始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，坚持人民至上，牢记江山就是人民、人民就是江山，相信人民是历史的创造者和真正的英雄，尊重人民的意愿和实践经验，尊重人民群众的首创精神，团结一切可以团结的力量、动员一切可以动员的资源、调动一切可以调动的因素，汇聚起十四亿多人民的强大意志和磅礴伟力，满足人民对美好生活的向往，体现了中国式现代化的鲜明品格。努力实现全体人民共同富裕是中国式现代化的价值追求，实际体现为实现人的全面发展、社会全面进步的现代化，呈现了人口素质显著提升、人民健康稳步改善、民生福祉不断增进的过程。

“深入推进改革创新，坚定不移扩大开放，着力破解深层次体制机制障碍，不断彰显中国特色社会主义制度优势，不断增强社会主义现代化建设的动力和活力，把我国制度优势更好转化为国家治理效能。”改革开放是决定当代中国命运的关键一招，是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝，实际推动了社会主义现代化进程。以发展为第一要务，我们党以经济体制改革为主轴，将发展作为解决现代化问题的关键，把握全面深化改革的内在规律，加强顶层设计和摸着石头过河相结合，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动供给侧结构性改革，不断解放和发展社会生产力，解决社会主义现代化进程中的矛盾和问题，开辟发展新领域和新赛道，努力实现高质量发展取得新突破，新发展格局取得重大进展。

“增强全党全国各族人民的志气、骨气、底气，不信邪、不怕鬼、不怕压，知难而进、迎难而上，统筹发展和安全，全力战胜前进道路上的各种困难和挑战，依靠顽强斗争打开事业发展新天地。”我们党是在斗争中成长和壮大起来的，斗争是改变世界的根本方式，体现了中国式现代化实践创造的精神意志。超越社会主义现代化进程中的艰难险阻，必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，坚持底线思维，增强忧患意识，居安思危、未雨绸缪，敢于斗争、善于斗争，以顽强的斗争精神和高超的斗争本领抵制保守主义、霸权主义等力量的干扰。我们要依靠斗争赢得未来，确保全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步，为中国式现代化创造有利的外部环境和条件。

我们党在百年奋斗征程上团结带领人民以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，创造了中国式现代化道路与人类文明新形态，实现了中华文明的现代重塑。今天，我们比历史上任何时期都更加接近实现中华民族伟大复兴的目标，在这个充满挑战和充满希望的时代，我们要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻理解中国式现代化的重要特征和本质要求，深刻领悟我们党对全面建成社会主义现代化强国总的战略安排和必须牢牢掌握的重大原则，把握以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的实践逻辑，形成全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的强大合力，以新的伟大奋斗创造新的伟业。

（作者系中国人民大学哲学院院长）

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