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如何用戏曲讲好中国故事

吴新苗
2023年02月27日11:21 |
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中国故事，既指自盘古开天地的神话、尧舜禹传说时代以来，历史长河中的故事；也指从巍峨的世界屋脊到浩瀚的东海岸边，从北极光点缀的北方边陲到如珍珠散落的南海群岛，在广袤的中华大地上正在发生着的故事。它是中国历史和现实的缩影，体现着中华民族精神的特性，附丽着泱泱华夏的气质和风华。中国故事世代相传，塑造出中华民族特有的精神世界；中国故事流播海外，成为世界了解中华民族历史与现实的媒介，也丰富了整个人类的精神文化家园。

站在百年大党再启新征程的历史节点，我们需要通过各种方式来讲好中国故事，传达中国声音，内可进一步凝聚民族向心力，外可传播中华文明，准确描画出中国形象。以文化人，更能凝结心灵；以艺通心，更易沟通世界，文艺作品在讲述中国故事时有着天然的优势，而戏曲艺术又是最具有民族特性的文艺形式，应该在讲好中国故事、传达中国声音中大有作为。

精于选材，择取最能反映中华民族精神和当代伟大变革的中国故事进行书写。这是戏曲的一个重要传统。中华民族精神文明的延续和发展，依靠两个系统，一是精英文人集团及经史子集等典籍，一是民间社会及流传其中的戏曲曲艺等通俗文艺，这两个系统的思想观念交互发生作用，共同形成中华民族文明内涵。自古以来，戏曲是民众最为喜闻乐见的艺术形式，舞台上为古人传神写照，观众借此熟悉本民族历史，并浸染于忠孝节义的历史精神和道德传统之中，因此，不识字的渔樵村夫与精英文人有着相同的文化认同。古代的“时事剧”，如《鸣凤记》《清忠谱》《桃花扇》之类，及时反映当下重大社会政治变革，戏曲对现实的把握和表现，并不因为其超越生活的形式美感而受到限制。新时代戏曲发展，应该继承戏曲艺术这一优秀传统。在中华民族历史长河中，采撷蕴含着中国优秀传统文化的故事和人物，艺术再现民族的历史文脉和精神内涵。同时，戏曲更需要面向当代，择取正在发生的伟大变革中的故事，表现中华民族伟大复兴征程中的求索精神和坚忍不拔的奋斗精神。

戏曲讲好中国故事，关键是在艺术表达上下功夫。中国故事，是一个个具体的人的故事，只有将这个人塑造得有情感有温度，活生生的立于舞台之上，才能引起观众的共鸣。自古以来的戏曲作品中，往往奸佞小人被写得栩栩如生，而忠孝节义的人物写得比较呆板，这是因为忠孝节义之人似乎只是被贴上了标签，缺乏作为一个有血有肉鲜活人物的生气。古人讥讽这种写法，就像“做年谱”，只不过是一些材料的堆砌。因此，需要“出之贵实，用之贵虚”虚实相生的构思，还需要更新塑造正面人物的理念和方法。近年来豫剧《焦裕禄》、秦腔《王贵与李香香》、湖南花鼓戏《一个人的长征》等，这些主旋律题材中的被歌颂被赞美的正面人物，无论是革命者还是英雄劳模，不再是一个概念化的人物，而有着丰富的内心世界，从而不再那么“假大空”，人物塑造时细腻的肌理显得真实可感，观众理解了“这个人”并进而接受了故事所宣扬的主题。无论是时代背景的差异，还是不同国家的文化差异，人的丰富内心世界和细腻情感是共通的，只有这样才能真正讲好故事。

戏曲是有着鲜明民族特色的舞台艺术，讲好中国故事，需要守正创新，积极探索戏曲表现现代生活的艺术方式。古代的时事剧虽然也表现当时的现实生活，但因为古代社会变迁比较缓慢，而且同处于相似的历史文化背景之下，内容和形式上的矛盾并不特别明显。进入近代社会以后，物质文化和现代文明与古代社会有着极大差异，因此，古代社会土壤中诞生发展的戏曲艺术，在表现现代生活时陷入困境。二十世纪初开始，就有汪笑侬、梅兰芳等人以时装戏的方式表现现代生活，海派京剧中也多有这方面的尝试。抗日战争爆发后戏曲现代化的呼声越来越高。新中国成立之后，现代戏的探索从未停止脚步，其中也有《朝阳沟》《奇袭白虎团》《沙家浜》等脍炙人口的成功之作，但既能表现现代生活又不破坏戏曲艺术的本质特征，戏曲现代化仍是一个任重道远的任务。守正创新，是解决戏曲现代化问题的根本原则。戏曲现代化并不存在一个预设的固化目标，它是一个展开的过程，坚持戏曲艺术思维，广泛吸纳现代艺术的营养元素，借鉴西方舞台艺术有益经验，对戏曲传统表现方式进行创造性转化和创新性发展，戏曲才能在与时代同行时、在不断实践中，探索出表现当代生活的最佳艺术呈现方式。

戏曲讲好中国故事，还有赖于有效的推广和传播方式。在信息爆炸、各种文娱活动应接不暇的现代社会，戏曲不再像古代、近代社会一样是人们休闲娱乐的主要选择，因此需要业界主动谋求有效的推广和传播方式。戏曲人应该有着高度的文化自信，利用各种自媒体平台宣扬戏曲艺术，让更多的年轻人接触到本民族的戏剧艺术。疫情时期，很多剧目通过网络进行展演，“互联网+”的传播方式正蔚然成风，学界应该及时进行这种新型传播方式的规律研究，引导“互联网+”的传播方式健康发展。政府部门在推广和传播戏曲中起到重要的主导作用，在国内举行各种展演，通过各种方式为戏曲“导流”，使得戏曲成为满足人们日益增长的美好生活需求的重要精神食粮；同时，遴选戏曲艺术精品，将其推广和传播到海外，实现戏曲文化的输出，让世界人民领会和感受到戏曲艺术的魅力，欣赏到可爱、可亲、可敬的中国形象。

千百年来，戏曲一直以独特的艺术形式讲述着中国故事，成为了中华文化的瑰宝；新时代戏曲艺术的发展，更需要讲好中国故事，助力社会主义文化建设，与时代同生共长，为中华民族伟大复兴添光增彩，以期弦歌不辍、传留久远。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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