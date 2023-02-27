活动现场。中国农业大学供图

人民网北京2月27日电 （记者李依环）日前，中国乡村大讲堂·高端讲堂第二期在中国农业大学举行。本次活动由中国农业大学国家乡村振兴研究院、全国乡村振兴高校联盟等共同发起，邀请北京大学新结构经济学研究院院长、南南合作与发展学院院长、国家发展研究院名誉院长林毅夫以《中国式现代化的理论逻辑与世界意愿——新结构经济学的视角》为题发表主旨演讲。

中国农业大学副校长、国家乡村振兴研究院副院长林万龙在致辞中谈到，中国式现代化这一重大创新理论紧紧关乎着党和国家未来长期工作的战略部署和系统规划。只有深刻理解其丰富的内涵，才能在全面建成社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标的新征程上昂首阔步。从新结构经济学视角对中国式现代化进行解读，能够为大家建立起更加全面、立体的概念洞察，从而打破“现代化=西方化”的迷茫认知。

林毅夫以党的二十大报告中的相关论述为切入点，重点围绕世界百年未有之大变局出现的原因、中国式现代化的概念及实现途径、以中国式现代化实现中华民族伟大复兴的世界意义三大话题展开分析阐释。

据悉，本次中国乡村大讲堂由中国农业大学文科资深讲席教授、国家乡村振兴研究院常务副院长、中国乡村大讲堂执行主席李小云主持。活动由线上、线下同步举办，超过2万名观众通过网络渠道收看直播。

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