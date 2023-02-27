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北京大学出版社牵手国家大剧院 联合推广艺术普及教育

2023年02月27日13:37 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月27日电 （记者李依环）日前，由北京大学出版社和国家大剧院共同主办的“画布上的声音——国家大剧院艺术通识课丛书分享会”在北京举办。知名音乐评论家、指挥家等专业人士，以及来自北京大学、中央音乐学院的师生代表现场参加活动。

据介绍，本次活动是北京大学与国家大剧院战略合作的具体落地举措。北京大学长期致力于“通专结合”型人才的培养，即致力于把学生培养成专业精湛、精神视野宏阔的“完整的人”。基于这一认识，北京大学自2020年与国家大剧院开启战略合作，双方依托各自优质资源，致力于共同建构高校的艺术普及、教育和展示途径，推动艺术人才的交流、培训和实践。

谈及为何以绘画和美术切入选题，音乐评论家、《画布上的声音：世界名画与名曲》作者陈立说：“和国家大剧院艺术策划人员一起构思时，我们都认为绘画与音乐是大众最易接受的两种艺术。绘画是视觉的、静止的、具象的，而音乐又是听觉的、流动的、抽象的。将两种艺术结合在一起，会别有一番意趣，将会为大众打开欣赏艺术的另一独特视角。”

北京大学出版社向国家大剧院现场赠送图书。凌风 摄

北京大学出版社总编辑汲传波在发言中谈到，作为一本立体化图书，《画布上的声音：世界名画与名曲》以“书+二维码”的新形态链接了众多数字资源，以与时俱进的融媒体形式，真正实现了音画交融的阅读效果，为读者呈现了精彩纷呈的视听盛宴。

记者从活动中了解到，北京大学出版社基于“借重高校及其他文化机构中的优质资源，深根人文、艺术通识，兼顾通识类教材与普及读物”的出版理念，与国家大剧院达成“国家大剧院艺术通识课”丛书出版计划。《画布上的声音：世界名画与名曲》是“国家大剧院艺术通识课”丛书推出的第一部作品，也是国家大剧院第一本基于艺术普及教育讲座成果出版的图书。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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