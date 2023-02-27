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扩大老年教育资源供给 推动老年教育事业健康发展

本报记者  史一棋
2023年02月27日08:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　“和朋友出门旅游，想学学手机摄影，拍点小视频”“身上小毛病不少，想学点中医理疗知识”“有没有糕点烘焙课程？学会了给孙子做好吃的”……近日，各地老年大学纷纷开始了春季学期的报名、入学工作。老年大学针对老年人各式各样的学习需求设立的不少课程，受到老年人欢迎。

　　作为老年教育的主阵地，老年大学在满足老年人学习需求、扩大老年人社会参与、建设老年友好型社会等方面发挥着不可替代的作用。但受各种因素影响，老年大学也出现了课程供给量不足、存在结构性短板等问题。

　　老学员不愿毕业

　　新学员报不上名

　　“没想到线上报名这么火，不到5分钟，课程全被抢光了。”上海静安区读者刘女士去年退休，觉得自己身体和精力还跟得上，不愿意在家闲着，希望去老年大学上课，学习的同时还能交朋友。可老年大学课程的火爆程度出乎刘女士预料。“除了线上报名，我还去报名点排队，排了3个多小时才排到，心仪的声乐、音乐欣赏之类的课程早被选完了。”刘女士说，她打听了市里其他几所老年大学的情况，火爆程度都差不多，各类课程“秒没”是很正常的现象，“听说有的老人为了上一门课，整整等了3年才报名成功。”

　　记者调查发现，不少老年人都遇到过类似问题，老年大学的课程供不应求，想学的课往往人满为患，一些老年大学的网络报名几分钟内就全部报满，线下报名点也排起长队。

　　一边是新学员进不来，另一边却是老学员不想毕业，在老年大学里学习多年仍不愿毕业的老人不在少数。对很多老年人来说，在老年大学学习早已成为生活中重要的一部分。“招生简章上有些课程招的人数并不少，可很多都是老学员续报，留给新学员的名额非常少。”江苏南京市一位读者说，“老学员不愿毕业，新学员就进不来，长期下来，造成很多课程都人数超标，也加剧了学位的供需矛盾。”

　　广东深圳市读者魏先生今年63岁，在当地一所老年大学学习太极拳已有8年。他坦言，上课的目的并不是为了学到相关知识，而是为了社交需求。“退休后，我只能在家待着，闷得慌。上了老年大学的课程后，爱好相同的同龄人聚在一起，大家一起上课，还约着一起吃饭、旅游，开心得很。”魏先生说，老年大学的费用低廉，一学期不过几百元，“太极拳班很受大家欢迎，报名的时候也是一课难求。班里大部分人都是一起上了好几年的老朋友，新学员确实不多。”

　　据了解，一些老年大学为了解决老学员毕业难、新学员报名难的结构性问题，探索尝试扩大招生规模，对各类课程进行大班制改革等。但几年下来，班级人数大幅增长，管理难度也相应增加，加之工作人员数量不足、教室资源有限等因素，有的老年大学只好放弃大班制，又恢复成了小班教学。

　　扩大办学规模

　　支持社会办学

　　老年大学学位供不应求的局面由来已久。据中国老年大学协会发布的《中国老年教育发展报告（2019—2020）》显示，截至2019年底，我国老年大学数量约7.6万所，包括远程教育在内的老龄学员共有1300万余人，仅占60岁及以上老年人口的5%。与此同时，不少老年大学已经达到办学容量的极限。比如湖北襄阳市老年大学2022学年上学期共开设406个教学班，在校学员1.4万余人，每天上课学员约4500人次。上课人数已经远超出实际承载能力。

　　为解决老年大学一课难求的问题，2022年8月，国务院关于加强和推进老龄工作进展情况的报告提出，推动部门、行业企业、高校举办的老年大学面向社会开放办学，到2025年，每个县（市、区、旗）至少有1所老年大学。

　　除了增加老年大学数量、扩大办学规模，一些老年大学还在优化学员结构、完善管理制度上下功夫。江西南昌市西湖区老年大学开设了声乐、手风琴、书法、国画、戏曲、瑜伽等15个专业32个班级，聘有28名专业教师，在校学员1200余人，老师少、学员多，一度让西湖区老年大学副校长孙晓明十分头疼。“学校各专业都在探索按学制、年限实行结业制度，规定学习最长年限，比如不超过3或4年。”孙晓明认为，类似的结业制度能够有效缓解供需失衡的矛盾，也能较好应对学员数量的逐年增长，“结业后的学员还可以重新报名其他课程，一方面使得报名流程更公平，等待多年的老年人也能报到心仪的课程，另一方面学校方面也能提供更好的教学条件，优化学员们的学习体验。”

　　据中国人民大学社会与人口学院教授奂平清介绍，我国老年教育兴起于20世纪80年代，发展多年后，如今很多老年大学虽然已经转型面向社会全面开放，但管理机制、师资力量、教学资源等仍然需要继续改进转型。尤其是公办老年大学持续火爆的同时，市场上优质的民办老年教育机构却为数不多，社会力量在老年教育方面的参与严重不足。“公办老年大学收费低、质量高，很受老年人欢迎。但面对数量众多的老年人，既有的师资力量、教学条件等都无法应对。”奂平清说，引入社会力量办学是解决问题的途径之一，比如可以出台一些政策措施，积极鼓励支持社会力量办学，采取公办民营等多种方式，促进老年教育供给矛盾的解决。

　　《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出，依托国家开放大学筹建国家老年大学，搭建全国老年教育资源共享和公共服务平台；推动部门、行业企业、高校举办的老年大学面向社会开放办学；支持各类有条件的学校举办老年大学（学校）、参与老年教育。

　　奂平清说，我国目前的老年大学有诸多种类，比如老干部学校、社区老年大学、开放大学体系老年大学、企业或高校举办的老年大学、乡村老年学校等，建议各类老年大学积极面向社会开放办学，向更多老年人提供优质的学习资源。

　　创新课程设置

　　发挥辐射效应

　　“为了让报名的老年朋友体验更好，我们最近对学校进行了维修改造，改善了学校的办学条件。”孙晓明说，“我们还增加了一些新的实用课程。比如此前有不少老年朋友反映，出国旅游时一点英语都不会实在不方便。为此，我们增设了一门实用英语课程，针对老年人的具体需求，重点在课程设置、情景教学、对话练习等方面着力。”除了实用英语，西湖区老年大学近年来还陆续开设了篆刻、模特、萨克斯等相对小众的课程，最大程度适应和满足学员学习需求。

　　老年教育的意义不仅在于充实老年人的退休生活，还可以及时更新老年人的知识和信息结构，让老年人与时代发展同步。比如不会扫码支付、不会用手机约车、不懂预约挂号等是老年人生活中经常遇到的“数字鸿沟”，一些老年大学就有针对性地开设了相应课程，很多老年人学习后掌握了相应知识，给予了高度评价。“老年大学开设一些数字技能培训班，教会老年人使用智能手机的各种功能，方便了老年人的日常生活。”青海西宁市读者刘秀华说。

　　此外，网络上有一些以免费领红包、赠送保健品等专门针对老年人的诈骗陷阱，针对这些问题，云南玉溪市老年大学通过日常教学和主题班会，在全校102个班级中宣讲防骗知识，帮助老年人识破这些骗局，增强老年人对网络诈骗陷阱的识别和防范能力。“通过老年大学的学习，掌握了不少防骗知识，保护好自己的同时，子女也省心。”云南玉溪市读者李丽华说。

　　“老年教育并非只有老年大学这一种途径。”北京师范大学政府管理学院教授张胜军认为，要想缓解老年大学课程的供需矛盾，应该积极开拓线上课程资源和教学平台，以“互联网+”模式发挥线下有限课程资源的辐射效应。比如，北京海淀区老龄大学2022年秋季学期开展线上线下融合教学以来，设置76门线上直播课、7门户外写生课。网课开设后，学员越来越多，已达到4000余人。

　　张胜军建议，有关部门应当积极支持老年教育向社区延伸，通过支持各种社会力量举办老年大学的办法，扩大老年教育资源供给。“同时加强各级各类社区教育、老年教育机构建设，强化老年教育阵地建设，积极回应社会对发展老年教育事业的关切，推动老年教育持续健康发展。”张胜军说。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月27日 07 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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