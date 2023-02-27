原标题：虚拟仿真：沉浸式实习实训

早上8点半，江西南昌的我国首个国家职业教育虚拟仿真示范实训基地VR实训室里座无虚席。

穿戴好VR眼镜，借助配套手柄，江西旅游商贸职业学院2020级导游专业学生车涛涛开始了沉浸式带团体验。车上是20余名来自五湖四海的游客。上车落座后，车涛涛开始了讲解，车窗外，八一大道、八一广场、中山路、八一起义纪念馆、滕王阁等南昌标志性建筑依次掠过。

车子每行驶一段时间，系统就会发出提示：“有游客晕车”“大巴车发生车祸”，根据提示，车涛涛采取了相应的应急处理，此时，一旁的教师则观察、记录，随机发出指令和提示。

近年来，江西旅游商贸职业学院创新性运用职业岗位学习场理论和典型工作环节方式，开发了导游专业虚拟仿真实训平台，赋能高职导游专业实训教学。在VR实训平台中，学生可沉浸式地担任地陪导游、全陪导游、出境领队、游客等任意角色，同步开展全流程多项目的实训。

“过去实训只能靠着想象干讲，很容易忘词，乘车去景点讲，耗时耗资也不现实，借助VR技术创设景点实景，很好地解决了这一问题。”VR实训不仅帮助车涛涛积累了实操经验和信心，还带给了他不一样的体验。他直呼：“很有趣，还没体验够。”

有着10余年教龄的学校导游专业专职教师刘欢亲历了导游专业传统实训教学到VR实训教学的跨越。她的体会是，传统的实训教学需分组进行，一堂课时长有限，能上台示范展示的小组数量也极为有限，有时还会拖堂，教学进度慢，学生参与度也不高。

VR实训教学一改传统授课模式，创立多人协同实训模式，拉快课堂“进度条”。学生分组进入不同的虚拟房间，同时同步进行导游带团单个技能点或工作全流程的实训，互不干涉，授课教师能随时通过大屏幕查看各组的进度。

此外，虚拟仿真教学还打通了专业各课程实训环节，如导游“接站-沿途讲解-入住酒店-景区讲解-送站”整个实训流程。传统教学中，各环节需单独实训，而现在既能分模块实训，又可串联整个环节，进行完整体系实训。

对该校2020级导游班学生徐伊琳来说，VR实训既带给她沉浸式带团体验，还大大提升了她的应急处理能力。

旅客入住酒店后突发地震、火灾怎么办？传统导游专业应急处理实训中很难再现地震、火灾一类的“高风险”工作场景，因此这类实训往往效果不佳或无法完成。VR实训既保障了学生安全，又解决了这一难点。

学校运用VR技术创建了酒店突发地震、火灾虚拟场景，学生在实训虚拟场景中进行寻找安全通道、通知游客、带领游客逃生、清点人数、查看伤员、报告旅行社等实训技能点。

“虚拟仿真技术改变了传统的教学模式，对教师的教学方法、教学内容、教学能力等提出了更高要求，推动高职院校‘三教’改革。”刘欢介绍，为了更好地服务现代化教学，学校导游专业，在教师、教材、教法上均做了创新。一方面，倒逼教师改变传统授课模式，提升自我信息技术操作能力和信息化教学能力，引导学生自主学习、实训，从传统的以教师为主体变为以学生为主体。另一方面，打破原有的知识架构，对接行业企业典型工作岗位，围绕现实岗位工作技能、流程和素质素养的要求设计教学内容。在内容上还与专业赛项结合，授课内容即比赛内容、工作岗位内容，实现“岗课赛证”一体化。

几次实训下来，徐伊琳明显感觉到自身专业技能的提升。VR实训沉浸性、交互性等优势，激发了她对专业知识、技能操作的学习兴趣，从过去对知识的被动接受变为自主探索。学习方式变了，评价方式也随之改变。

中青报·中青网记者了解到，该校自主研发的导游专业虚拟仿真实训平台能精准采集学生（课前-课中-课后）全过程数据。教师可通过数据了解学生学习时长、实训难点，及时调整教学策略。在教学考核上，实训平台可重点针对每一个学生实训进行实时评分，并按照岗位技能重要程度对每一个技能点进行科学赋值，采用智能评分+教师评分+企业专家评分的方式进行多维度的技能考核。

据悉，作为国家示范性虚拟仿真实训基地入库监测单位，江西旅游商贸职业学院正参与国家职业教育智慧教育平台虚拟仿真中心板块的建设，现已承担了国家职业教育虚拟仿真实训基地旅游管理、导游等两个专业课程资源开发建设任务。截至目前，共开发26个优质数字教学资源。

“在职业教育数字化转型洪波涌起的大势之下，VR实训教学帮助受教育者在更大的时空范围内接受到面向行业一线岗位的技术、技能培训，高度仿真且低成本、重复的技能练习可大幅提升学生的学习效果，同时也将深刻改变职业教育的面貌。”该校教务处处长刘繁荣认为，往后，教师们将不再仅仅是课堂40分钟的讲授者，还必须是岗位生产任务的分析者、教学过程的设计者、仿真环境的创建者、数字教学资源的开发者、学生职业生涯的引导者。职业教育与职业培训、岗位生产之间的时空距离将无限缩短，职业教育的教学场景、教学方式将发生深刻变化。

摇号、抢答、送花……随着各类信息化手段的运用，学校旅游管理专业教研室主任冯静的线上课堂渐渐活跃了起来，“坐”在屏幕里听课的是来自九江、赣州两所中职学校的68名学生。

2021年，江西旅游商贸职业学院牵头组织18所合作中职校，从共享优质资源入手，逐步启动合作校数字化转型工作，助力中职校专业教学团队和课程建设，推进中高职一体化教学模式改革。

“我们主要做了两件事。”冯静说，“一是推动平台优质资源共享，高职优秀教师线上主讲，合作中职校教师线下辅讲，共同备课，培育中高职混合式教学团队；二是输出平台标准，通过网络教学质量平台开展专业、课程建设等教研活动，共用一体化人才培养方案，共编一体化教材，培育教育信息化实践共同体项目。”

过去，合作中职学校分布在全省各地，专业课程建设水平和教学条件无法满足一体化教学模式改革的需要，如今，数字化发展给这一问题提供了解决思路。

“高职教师线上授课，不同中职学校的学生、教师可以在同一时段不同空间听课，从而把高职相关课程前移到中职教育阶段，让中高职教育更好地贯通。”冯静说。

（记者 陈卓琼）

(责编：郝孟佳、李依环)