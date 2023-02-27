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全国千余所高中获赠1万余本《军履回望》

2023年02月27日08:35 | 来源：中国青年报
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原标题：全国千余所高中获赠1万余本《军履回望》

　　近日，1万余本《军履回望》，从首都北京发往全国各地1000余所高中。这批图书，是共青团中央青年发展部、人民出版社和该书作者张明刚，为助力培养“有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗”的新时代好青年而共同捐赠的。

　　此次捐赠活动面向全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团的1000余所高中，结合共青团实施的乡村振兴青春建功行动，向各级团组织重点帮扶县和条件一般的学校倾斜，实现160个国家乡村振兴重点帮扶县所属高中全覆盖。每所受赠高中获赠10本，共捐赠1万余本。

　　该书由人民出版社出版，收录了作者张明刚从军40年来公开发表的具有代表性的理论文章、新闻作品、文学作品183篇、55万字。2022年10月，该书首版问世后，受到铁凝、邵华泽、孙晓云、孙继炼、徐贵祥、樊希安等名家好评和广大读者喜爱，引发主流媒体关注。2023年1月已出第二版，累计印数超过10万本。

　　名家书评认为，该书书写了作者从乡村少年到边防战士到共和国将军的奋进之路，展现了作者对党、国家、军队和人民的赤子情怀，见证了新时代人民军队强军兴军的伟大进程，充满积极的、健康的、向上的正能量，是一个农村青年参军报国的励志故事，是一部增强人民精神力量的优秀图书，是一种激励广大青少年立志成人成才、紧跟党奋进新征程的生动教材。

　　这批市值百万元的赠书，系该书第3次印刷，是为捐赠活动特制专印的。该书作者张明刚系武警新疆总队少将副政委兼纪委书记、监委主任。

　　（记者 杜沂蒙）

(责编：郝孟佳、李依环)

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