张 英 季卫兵

原标题：大力弘扬科学家精神推动新时代科技发展

科学成就离不开精神支撑，科学家精神的核心内涵包括爱国、创新、求实、奉献、协同、育人。科学家精神作为党的精神谱系，体现着党的性质，承载着党的初心和使命。科学家精神是科技工作者追求科学真理、推动科技创新的内在动力，同时也是激发人民群众创造活力的关键要素，应大力弘扬科学家精神，推动新时代科技发展。

一是应加强高位引领，突出科学家精神的价值旨归。科学家精神在不同时期有着不同的要求和反映，但弘扬科学家精神始终要体现人民立场，彰显人民底色。新时代，我国社会主要矛盾已经发生变化，人们日益增长的美好生活的需要对科技创新提出了更高要求。满足人们对美好生活的需求，是研究工作推进中必然要遵循的价值取向。因此，弘扬科学家精神应该坚持“以人民为中心”，使科技发展造福人民。

二是创新宣传方式方法，营造弘扬科学家精神的优良氛围。要用人们喜闻乐见的方式开展科学普及，让科学家精神走进人们日常生活，提高科学家精神的宣传实效。一方面，善于借助多种载体宣传科学家精神。在互联网时代，可以借助网络，利用微信、微博、短视频等新媒体大力宣传科学家精神。另一方面，通过多种表现形式弘扬科学家精神。如举行科学家先进事迹报告会、“院士专家进校园”等活动；把科学家事迹纳入教材；支持文艺工作者用影视剧、诗歌、漫画等形式，讲好科学家故事；通过正面案例激励科研人员，同时适当展现一些反面案例，以发挥警示作用。

三是倡导知行合一，激励科技工作者自觉践行科学家精神。科技工作者应在科研活动中率先垂范，把弘扬科学家精神落到实处。首先，科技工作者应自觉践行老一辈科学家的爱国精神。在选择研究方向时以国家需求为导向，舍弃名利、以梦想铸国，将个人追求融入到关系国家民族命运的科技事业中，为推动科技进步奉献毕生心血。其次，科技工作者在科学研究中应自觉追求严谨、求真、求实，遵守学术道德规范。坚持正确的科研方法，树立正确的科研思路，排除急功近利思想，不正当手段竞争的干扰。再次，科技工作者应树立创新和协作思维，努力成为“复合型、外向型、创新型”卓越创新人才，主动掌握不同学科领域的知识和方法，提高社会责任感和创新精神，不断进行学习和自我改造，在互相鼓励中共同进步。最后，科技工作者作为科学普及的主力军，不仅要投身科学，学习科学知识、掌握科学方法，而且要“以提高全民科学素质为己任”，院士等高层次专家更要发挥表率作用，主动走近大中小学生，促进科学的普及工作，并通过言传身教，传播爱国奉献的价值理念，让更多的年轻人参与到科技事业中来。

（作者单位：南京理工大学马克思主义学院）

(责编：郝孟佳、李依环)