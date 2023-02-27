原标题：加大支持力度，让青年人才勇攀高峰

“我的主要研究方向为随机服务运营管理，此次入选‘青年人才托举工程’，可以让我获得更好的研究平台、更多的优势资源支持，这对我们天津大学管理与经济学部学科建设有重要的帮助，对我个人的科研工作也是很大的支持。”天津大学管理与经济学部32岁的青年教师、副教授王钟彬对科技日报记者说。

今年1月，中国科学技术协会公布了第八届“青年人才托举工程”入选名单，共有来自全国高校和科研单位的729名青年科技人才入选（不含特殊科技领域入选者），王钟彬是其中之一。

紧接着，2022年度“晨光计划”项目拟入选名单于本月在网上进行了公示。该项目是面向上海市高校青年人才的一项培养计划，其资助对象为副高级及以下职称、科研能力较强的优秀青年教师。

针对青年人才的项目层出不穷

近几年，我国对青年科技人才的培养越来越重视，对他们的支持力度也越来越大，针对青年科技人才的工程、基金也层出不穷。比较突出的项目有国家自然科学基金委员会的国家杰出青年科学基金、优秀青年科学基金等。除此之外，还有青年拔尖人才支持计划、中国科学技术协会的“青年人才托举工程”等。

中国科学院大学教授李志红在接受科技日报记者采访时介绍，这些工程、基金实施的主要目的，就是为了培育造就大批优秀青年科技人才，打造国家高层次科技创新人才后备队伍，为我国科技发展奠定重要的人才基础。

为了能让青年科技人才潜心研究、深入探索，帮助他们在创造力黄金时期取得成果，这些工程、基金都以不同形式对青年科技人才进行了资助奖励。

“中国科学技术协会的‘青年人才托举工程’大力扶持有较大创新能力和发展潜力的青年科技人才。”李志红介绍，该工程旨在遴选出有潜质的优秀青年科技人才，对每位入选青年科技人才给予稳定支持，为他们提供更多学术交流和专业实践的机会。

国家自然科学基金委员会推出了国家杰出青年科学基金、优秀青年科学基金（又称“小杰青”）两个项目。其中，国家杰出青年科学基金是为加速培养造就一批跻身世界科技前沿的优秀学术带头人而特别设立的科学基金，而优秀青年科学基金则是针对长期立足国内发展且有一定学术积累的青年学者设立的项目。

青年拔尖人才支持计划在自然科学、哲学社会科学和文化艺术等重点学科领域，每年重点扶持一批青年创新人才，把他们培养成为本专业领域品德优秀、专业能力出类拔萃、综合素质全面的学术带头人，形成我国各领域高层次领军人才的重要后备力量。

“这些工程、基金、计划对青年科技人才资助奖励的力度是比较大的。”李志红表示，“青年人才托举工程”连续资助有较大创新能力和发展潜力的青年科技人才；国家杰出青年科学基金支持在基础研究方面已取得突出成绩的青年学者自主选择研究方向开展创新研究；国家优秀青年科学基金项目重视青年人才的创新潜力和创新能力。

受资助者有更加广阔的未来

“获得资助的青年人才都满足各个项目或计划提出的基本要求，在此基础上，优中选优给予资助。”李志红认为，这些获资助者是在其领域内有潜力和创新力的优秀青年人才，能够入选就意味着申请者的学术水平得到了同行的认可。

资料显示，2021年获得国家杰出青年科学基金资助的项目有314项，2022年获得国家杰出青年科学基金资助的项目有415项，较上年增加了32.17%。2021年获得优秀青年科学基金资助的项目有620项，2022年获得优秀青年科学基金资助的项目有630项，较上年增加了1.61%。

“入选‘青年人才托举工程’， 获得了稳定的资金资助，我就有充足的经费参加国内外的学术交流、购买办公设备、开展行为实验，让我能够全身心地投入到科研工作中。”王钟彬表示，此外，与一般科研项目不同，入选“青年人才托举工程”的青年人才需要在托举导师（以下简称青托导师）的指导下开展研究工作。

王钟彬的青托导师是中央财经大学教授王金亭和天津大学教授李勇建。李勇建的研究团队近年来承担了国家重点项目以及国际(地区)合作与交流项目，参与这些项目让王钟彬收获良多。

李志红认为，这些青年科技人才获得资助，减少了他们在科研上的后顾之忧，更重要的是大大提升了他们在科研领域内的影响力，有助于他们组建高质量的科研团队。同时，入选相关计划还有助于他们获得更多的社会资源，使得其科研工作更易获得认可和关注。

事实也的确如此，相关专家表示，获得资助的青年人才在此后的科研工作中，往往更有机会获得认可与奖励，从而能够有更好的发展。

需加大资助力度、丰富奖励形式

“目前我国对青年人才的重视程度不断增加，未来还需进一步加大对青年人才的资助奖励力度，按照不同学科特点选拔培养优秀青年人才。”李志红表示。

首先，需进一步完善评选机制，在评选中要体现出对原创性、突破性成果的倾斜。

李志红认为，在评选中要注重学科平衡，尤其要从发展大局出发突出重要学科、与国际水平差距较大的学科。

其次，要使用灵活的措施来扩大资助的受惠面。

“奖励资助可以不只针对青年个人，还可以考虑针对青年团队，例如频出成果的优秀青年大团队、同行认可度高的青年小团队。”李志红建议，这种举措将有助于优化青年人才的科研环境，帮助他们更好地立足和发展。

除此之外，对青年科技人才的奖励形式也可以更加丰富。除了提供科研经费支持，还可以提供国际人才培训与交流的机会，拓展青年人才的国际视野，使其获得更多学术灵感。(记者 陈 曦)

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